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Незваный гость: как шаровая молния проникает в дом и что делать, если она рядом

Наука » Полезно знать

Шаровая молния остается одним из самых трудноизучаемых атмосферных явлений из-за своей непредсказуемости и краткости существования. Ученым до сих пор не удалось воссоздать точный механизм ее появления в лаборатории, так как объекты возникают стихийно и исчезают за считаные секунды. Как выяснилось, редкие небесные феномены, включая светящиеся облака, часто требуют особого стечения физических обстоятельств, которые сложно поймать в контролируемых условиях.

Шаровая молния
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Шаровая молния

Правила безопасности при контакте с объектом

Кандидат технических наук Святослав Литвинов из РТУ МИРЭА подчеркивает, что накопленный опыт наблюдений позволяет составить четкий алгоритм действий. Главная рекомендация — полный отказ от попыток физического взаимодействия с плазмоидом, поскольку его финал часто сопровождается мощным хлопком, разрушением предметов или яркой вспышкой. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Литвинова, рассматривать шаровую молнию как безобидное свечение смертельно опасно.

Многие ошибочно полагают, что использование гаджетов может "притянуть" молнию, однако мощность излучения смартфона слишком ничтожна для влияния на траекторию объекта. Риск заключается в поведении самого человека: желая сделать кадр поближе, очевидец рискует сократить безопасную дистанцию до критического минимума. Вместо того чтобы рисковать жизнью ради видео, лучше сосредоточиться на плавном удалении от места происшествия.

"При встрече с шаровой молнией критически важно сохранять самообладание и не делать резких движений, которые создают завихрения воздуха. Любое физическое воздействие, будь то попытка отмахнуться или накрыть объект чем-либо, может привести к мгновенной детонации энергии", - объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Влияние техники и внешних факторов

Бытовые приборы, такие как телевизоры, кондиционеры или Wi-Fi-роутеры, не обладают способностью притягивать шаровую молнию или изменять ее маршрут. Тем не менее в грозовой период домашняя электроника остается уязвимой перед импульсными скачками напряжения в сети, вызываемыми обычными линейными разрядами. Эксперты также советуют плотно закрывать окна и балконные двери, так как светящиеся сферы часто проникают в помещения через вентиляцию или открытые проемы.

Автомобиль признан одним из самых надежных укрытий: его металлический корпус работает как клетка Фарадея, экранируя электрические поля. Если светящийся шар замечен рядом с машиной, пассажирам ни в коем случае нельзя покидать салон. Пока фундаментальная наука не предоставила исчерпывающих данных о природе этого явления, осторожность и спокойствие остаются главными защитными инструментами человека.

Ответы на популярные вопросы о шаровой молнии

Может ли шаровая молния пройти сквозь стекло?

Существуют многочисленные свидетельства очевидцев о том, что объект способен просачиваться сквозь узкие щели и даже проходить сквозь стекло, не разбивая его, однако научного объяснения этому явлению до сих пор нет.

Защитит ли обычный зонт от удара или касания объекта?

Нет, металлический стержень зонта может только усугубить ситуацию, создав канал для разряда, поэтому использовать любые длинные предметы как "защиту" категорически запрещено.

Правда ли, что шаровая молния преследует человека?

Светящийся шар движется вдоль потоков воздуха; если человек резко убегает, он создает за собой зону разрежения, в которую и втягивается объект, создавая иллюзию "погони".

Безопасно ли снимать явление на видео издалека?

Съемка безопасна до тех пор, пока оператор сохраняет дистанцию не менее нескольких десятков метров и находится в укрытии, не пытаясь подойти ближе ради эффектного ракурса.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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