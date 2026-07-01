Младенцы приходят в этот мир с "математическим чипом" в голове. Новые исследования доказали наличие врожденного чувства чисел даже у суточных детей. Мозг новорожденного улавливает количество объектов еще до того, как ребенок учит первые слова или знакомится с основами культуры. Статья с результатами тестов опубликована на сервере препринтов bioRxiv.
Математика для мозга — это базовый инстинкт. Как отмечают специалисты, извлечение числовых данных из среды напоминает восприятие цвета. Ребенок видит миску с грушами и сразу оценивает количество без лишних раздумий. Мозг автоматически "подсвечивает" массу объектов.
"Мы обнаружили нейронный биомаркер числа. Когда количество стимулов совпадает с ритмом звуков, мозг "ленится" анализировать повторы, снижая активность. Стоит сменить число — и нейроны тут же реагируют на новизну", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.
Марко Буиатти из Университета Тренто изучил реакцию 21 младенца в возрасте до трех суток. Малышам надевали датчики ЭЭГ. Задача осложнялась тем, что новорожденные бодрствуют лишь пару минут в час. Опыты проводили очень быстро.
Младенцы слушали запись, где голос ритмично повторял слоги по 4 или 12 раз. Параллельно им показывали картинки с соответствующим набором точек. Теменно-височная область мозга детей демонстрировала четкую связь между звуком и картинкой.
|Параметр
|Реакция мозга
|Количество совпало
|Снижение электрической активности (адаптация)
|Количество не совпало
|Всплеск активности (поиск нового)
Мозг работает по принципу экономии ресурсов. Повторяющийся сигнал воспринимается как уже знакомый. Несовпадение данных снимает блокировку "подавления повторения". Это подтверждает, что механизмы обработки информации у младенцев идентичны взрослым, пусть и работают на рудиментарном уровне.
Врожденная способность к счету — вопрос выживания. Первобытному предку нужно было четко различать одного врага и группу хищников. Скорость принятия решения стоит жизни. Эта функция прошита в нашу биологию намного глубже, чем умение читать или писать.
"Математическая активность мозга — это не выдумка. Это эволюционный фильтр. С его помощью ребенок учится структурировать хаос окружающего мира еще до начала периода обучения", — разъяснил преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
Умение чувствовать число в годовалом возрасте — индикатор будущих успехов в математике. Ученые надеются использовать методы ЭЭГ для ранней диагностики дискалькулии. Это состояние мешает человеку оперировать числовыми категориями. Зная нейронный "профиль" нормы, врачи смогут помогать детям с особенностями развития до начала школы.
"Мы можем увидеть маркеры риска в первые часы жизни. Это даст колоссальный задел для коррекционной педагогики и развития нейросетевых биомаркеров", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru педиатр Елена Сафонова.
Данные исследования говорят об универсальности механизма для всех здоровых новорожденных.
Это врожденный адаптивный процесс, а не обучение в классическом понимании.
Это способ экономии энергии — мозг отсекает повторяющиеся стимулы как безопасные.
Исследователи надеются использовать эти данные для раннего выявления проблем и разработки мер поддержки.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.