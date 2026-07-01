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Родились с чипом в голове: исследования выявили талант к математике абсолютно у всех младенцев

Наука

Младенцы приходят в этот мир с "математическим чипом" в голове. Новые исследования доказали наличие врожденного чувства чисел даже у суточных детей. Мозг новорожденного улавливает количество объектов еще до того, как ребенок учит первые слова или знакомится с основами культуры. Статья с результатами тестов опубликована на сервере препринтов bioRxiv.

Новорожденный
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Новорожденный

Механизм врожденной арифметики

Математика для мозга — это базовый инстинкт. Как отмечают специалисты, извлечение числовых данных из среды напоминает восприятие цвета. Ребенок видит миску с грушами и сразу оценивает количество без лишних раздумий. Мозг автоматически "подсвечивает" массу объектов.

"Мы обнаружили нейронный биомаркер числа. Когда количество стимулов совпадает с ритмом звуков, мозг "ленится" анализировать повторы, снижая активность. Стоит сменить число — и нейроны тут же реагируют на новизну", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Трудности работы с младенцами

Марко Буиатти из Университета Тренто изучил реакцию 21 младенца в возрасте до трех суток. Малышам надевали датчики ЭЭГ. Задача осложнялась тем, что новорожденные бодрствуют лишь пару минут в час. Опыты проводили очень быстро.

Младенцы слушали запись, где голос ритмично повторял слоги по 4 или 12 раз. Параллельно им показывали картинки с соответствующим набором точек. Теменно-височная область мозга детей демонстрировала четкую связь между звуком и картинкой.

Параметр Реакция мозга
Количество совпало Снижение электрической активности (адаптация)
Количество не совпало Всплеск активности (поиск нового)

Мозг работает по принципу экономии ресурсов. Повторяющийся сигнал воспринимается как уже знакомый. Несовпадение данных снимает блокировку "подавления повторения". Это подтверждает, что механизмы обработки информации у младенцев идентичны взрослым, пусть и работают на рудиментарном уровне.

Зачем человеку считать с пеленок?

Врожденная способность к счету — вопрос выживания. Первобытному предку нужно было четко различать одного врага и группу хищников. Скорость принятия решения стоит жизни. Эта функция прошита в нашу биологию намного глубже, чем умение читать или писать.

"Математическая активность мозга — это не выдумка. Это эволюционный фильтр. С его помощью ребенок учится структурировать хаос окружающего мира еще до начала периода обучения", — разъяснил преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Дискалькулия: как выявить риск заранее

Умение чувствовать число в годовалом возрасте — индикатор будущих успехов в математике. Ученые надеются использовать методы ЭЭГ для ранней диагностики дискалькулии. Это состояние мешает человеку оперировать числовыми категориями. Зная нейронный "профиль" нормы, врачи смогут помогать детям с особенностями развития до начала школы.

"Мы можем увидеть маркеры риска в первые часы жизни. Это даст колоссальный задел для коррекционной педагогики и развития нейросетевых биомаркеров", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru педиатр Елена Сафонова.

Ответы на популярные вопросы

Все ли младенцы обладают этой способностью?

Данные исследования говорят об универсальности механизма для всех здоровых новорожденных.

Можно ли обучить считать новорожденного?

Это врожденный адаптивный процесс, а не обучение в классическом понимании.

Почему мозг "считает" сам?

Это способ экономии энергии — мозг отсекает повторяющиеся стимулы как безопасные.

Поможет ли ЭЭГ лечить дискалькулию?

Исследователи надеются использовать эти данные для раннего выявления проблем и разработки мер поддержки.

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Экспертная проверка: педиатр Елена Сафонова, биолог Андрей Ворошилов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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