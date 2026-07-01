Вы сами убиваете свой гаджет: почему желание очистить память бьёт прямо по аккумулятору

Миллионы людей живут в плену иллюзий. Они каждую минуту смахивают приложения вверх, чтобы "очистить" память и ускорить телефон. Это бесполезно. Смартфон не становится бодрее от ваших манипуляций. Напротив, вы заставляете процессор трудиться вхолостую.

Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Смартфон

Почему закрытие программ бесполезно

Эксперты портала How-To Geek разбили этот миф вдребезги. Ручное закрытие сессий не прибавляет девайсу скорости. Вы просто тратите время. Система управления памятью в современных ОС работает иначе. Ей не нужно помогать.

"Пользователи часто путают активное состояние и спящий режим. Приложение в фоне почти не расходует ресурсов, а его перезапуск требует куда больше энергии процессора. Это равносильно тому, как глушить двигатель машины на каждом светофоре в надежде сэкономить топливо", — разъяснил инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Железная логика системы Android

Основа Android — ядро Linux. Оно проектировалось для работы с дефицитом памяти. Система сама решает, какой процесс усыпить, а какой — убить. Ей не нужны помощники. Если программе не хватает места, ядро ядерных установок или мобильный софт просто сбросят лишнее в кэш. Ваши ручные клики — работа против логики архитектуры.

Как работают фоновые процессы

Приложения в фоне готовы к старту. Это их задача. Если вы закрыли мессенджер, телефону придется заново загружать все данные из памяти. Это бьет по процессору. Итог — лишний расход заряда и микролаги при открытии. Вы сами создаете задержки, которые пытаетесь устранить.

Действие Эффект Закрытие фоновых задач Рост потребления энергии процессором Оставление в фоне Мгновенный отклик при переключении

"Постоянное принудительное завершение задач только истощает аккумулятор. Система вынуждена постоянно обращаться к flash-накопителю для перезагрузки данных, что создает ненужный цикл обращений. Износ памяти в таких условиях становится чуть выше теоретического минимума", — добавил инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Что реально сжирает оперативку

Проблемы кроются в "тяжелом" софте. Это программы, которые постоянно подгружают контент. Удалите мусор. Проверьте список запущенных служб. Некоторые приложения едят ресурсы даже тогда, когда вы о них забыли как о мертвых зонах. Это единственный верный способ ускорить работу.

Ответы на популярные вопросы о работе смартфона

Почему игры тормозят, если я закрыл все программы?

Игра требует ресурсов видеочипа и частоты процессора. Фоновые процессы здесь не при чем. Проблема в оптимизации кода конкретной игры.

Нужно ли перезагружать смартфон каждый день?

Нет. Современные телефоны работают неделями без потери стабильности, если у вас нет критических ошибок в прошивке.

Влияет ли свободная оперативная память на скорость?

Пустая память — бесполезная память. ОС должна сама заполнять её кэшем для быстрого доступа к данным.

Почему телефон греется при простое?

Скорее всего, какое-то приложение пытается обновиться или синхронизировать данные в фоне. Посмотрите статистику расхода батареи.

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