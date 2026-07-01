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Старые методы больше не справляются: сибирская разработка вытянет нефть даже из мёртвых скважин

Наука

Сибирские исследователи создали наножидкости, которые вымывают нефть из недр эффективнее обычной воды. Новые химические добавки работают там, где традиционные методы добычи бессильны или опасны для хрупкой природы Арктики. Учёные СФУ сделали ставку на наночастицы оксида кремния и биоразлагаемую основу — теперь ядерные реакторы и буровые вышки могут работать, не оставляя после себя ядовитых луж, сообщает ТАСС.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Зачем "отмывать" недра?

Легкая нефть заканчивается. Промышленные гиганты переходят на "трудную" нефть, которая крепко держится за породу. Старые способы её извлечения напоминают попытку выжать губку, пропитанную клеем. Простая вода не справляется, а агрессивные химреагенты загрязняют почву. В этом плане архитектура природных пластов требует более тонкого подхода.

"Работа с трудноизвлекаемыми запасами требует отказа от грубой химии. Наночастицы меняют физику процесса на границе контакта сред", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Арктика без эко-шрамов

Работы в северных широтах — это постоянная борьба с морозом и хрупкими экосистемами. Любая утечка реагентов приведет к катастрофе, так как при нулевой температуре природа восстанавливается десятилетиями. Новые составы СФУ не создают угрозы для почвы. Ингредиенты распадаются на безопасные элементы, напоминая собой революционные удобрения, которые делают бесплодную почву пригодной для роста.

"Любое техногенное воздействие на северные почвы должно учитывать биоразлагаемость. Если химия остается в грунте — мы получаем мертвую зону на десятилетия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-эколог Олег Никитин.

Наночастицы против скважин

Специалисты проверили эффективность составов на сырье из Восточной Сибири. Наномодифицированные вещества снижают поверхностное натяжение между нефтью и водой. Это заставляет нефть самостоятельно покидать пору, подобно тому как методы древних инков позволяли сохранять ресурсы максимально долго. Разница в вытеснении очевидна при сравнении классического и нового подхода.

Тип воздействия Результат вытеснения
Пластовая вода Низкая степень очистки
Наномодифицированный раствор Высокая эффективность

Данные лабораторных испытаний подтверждают: оксид кремния работает как активный агент. Он проникает в критические зоны, вытесняя дорогие ресурсы, которые раньше считались нерентабельными.

"Наночастицы оксида кремния в таких составах — это ключ к изменению реологии среды в скважине. Это точная инженерная работа на молекулярном уровне", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о нанохимии в добыче

Почему именно оксид кремния?

Он абсолютно инертен к почве и органике, при этом имеет нужную структуру для вытеснения вязких жидкостей из пор породы.

Насколько это дороже обычной добычи?

Стоимость компонентов нивелируется ростом объемов добытой нефти с единицы площади пласта.

Будут ли эти вещества влиять на качество нефти?

Нет, после сепарации на поверхности они легко отделяются от добытого продукта.

Подходят ли такие методы для других регионов?

Да, технология универсальна, но наиболее востребована именно в условиях жестких экологических стандартов Арктики.

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Экспертная проверка: Дмитрий Лапшин, учёный-физик; Олег Никитин, инженер по охране окружающей среды; Илья Сафронов, учёный-химик.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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