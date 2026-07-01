Ошибка в одну секунду — и миссия закончится: японский зонд идет на самое опасное сближение с астероидом

Японский зонд-ветеран "Хаябуса-2" готовится к рискованному сближению с астероидом Торифунэ, которое должно состояться 5 июля. Аппарат пронесется мимо космического тела на предельно малой дистанции — от одного до десяти километров — при относительной скорости более 5 километров в секунду. Ученые JAXA подчеркивают: маневр будет выполняться в автономном режиме, а на всю научную съемку у зонда окажутся лишь считаные мгновения. Это событие станет проверкой на прочность для навигационных систем, которые в будущем помогут защитить Землю от опасных небесных объектов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Астероид у Земли

Экстремальная навигация на службе науки

Миссия "Хаябуса-2" уже вошла в историю, доставив на Землю образцы с астероида Рюгу в 2020 году. Однако инженеры решили не оставлять аппарат без дела и направили его к новым целям. Предстоящий пролет мимо Торифунэ — это не просто фотосессия, а сложнейший технический экзамен. При таких скоростях и малых расстояниях любая ошибка в расчетах может стать фатальной, а сигнал с Земли идет слишком долго, чтобы оператор успел вмешаться. Подобные исследования требуют такой же точности, какая нужна, когда межзвездная комета 3I/ATLAS пересекает нашу систему, заставляя астрономов ловить каждое мгновение для анализа.

"Это одно из самых близких сближений с астероидом, которое когда-либо предпринималось в рамках миссии такого класса. Благодаря сочетанию передовых навигационных технологий и инженерных возможностей "Хаябусы-2" мы смогли совершить пролет на расстоянии всего около 1 километра", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Сатоси Танака, представитель миссии, подтвердил, что успех операции зависит от накопленного за десять лет опыта. Аппарат должен самостоятельно распознать объект и удерживать его в поле зрения камер, пока проносится мимо на колоссальной скорости. Для науки это шанс заглянуть внутрь объекта, который до сих пор выглядел в телескопах лишь слабой точкой света.

Торифунэ: "зверь" из астероидного зоопарка

Астероид Торифунэ диаметром около 450 метров остается для ученых загадкой. Никто точно не знает, является ли он монолитной скалой или "кучей щебня", удерживаемой слабой гравитацией. В научной среде такие объекты иногда сравнивают по сложности структуры с биологическими аномалиями, когда антропологические исследования находят неожиданные параллели в развитии разных видов. Патрик Мишель, член научной группы, прямо называет астероид "новым зверем", который может удивить своим строением.

"Мы собираемся выяснить, как он выглядит. И каждый раз, когда мы видим новый астероид, мы удивляемся. Мы собираемся открыть еще одного зверя, чтобы пополнить зоопарк астероидов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Защита планеты: от теории к практике

Возможность быстро сблизиться с потенциально опасным объектом и на лету определить его массу и плотность — критический навык для выживания человечества. Если завтра на горизонте появится угроза, времени на разработку многолетних миссий не будет. Облет Торифунэ моделирует ситуацию "быстрой разведки", дополняя данные, полученные в ходе американского эксперимента DART. Пока на Земле экологические изменения подтачивают озоновый щит, внешние угрозы из космоса требуют создания превентивной системы защиты.

Характеристика миссии Параметры пролета (5 июля) Минимальная дистанция от 1 до 10 км Скорость сближения 5,3 км/с Объект исследования Астероид Торифунэ (450 м) Режим навигации Полная автономия

Космические технологии развиваются стремительно, и порой успех миссии зависит от программного обеспечения не меньше, чем от двигателей. Однако важно помнить о надежности: так же как резервное копирование данных спасает информацию на ПК, дублирующие системы космического аппарата позволяют ему работать годами в условиях радиации.

"Любой сбой в алгоритме на таком расстоянии приведет к потере объекта из виду. Весь риск здесь ложится на плечи программистов, создавших систему автономного целеуказания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Будущее миссии: цель размером с дом

Пролет Торифунэ — лишь промежуточный этап. Настоящий вызов ждет "Хаябусу-2" в 2031 году, когда зонд достигнет астероида 1998 KY26. Это миниатюрное тело диаметром всего 11 метров — крошечный обломок, вращающийся с чудовищной скоростью. Если японским инженерам удастся осуществить посадку на этот "камушек", это станет мировым рекордом точности в космонавтике.

Ответы на популярные вопросы об астероидных миссиях

Почему "Хаябуса-2" не может остановиться около астероида?

Торможение требует огромного количества топлива, которое было израсходовано в основной фазе миссии к Рюгу. Гравитация малых астероидов слишком слаба, чтобы удерживать аппарат без активного маневрирования на двигателях.

Как зонд фотографирует на скорости 5 км/с?

Используются специализированные камеры с короткой выдержкой и система слежения, которая физически поворачивает аппарат или зеркала объектива за целью, чтобы избежать смазывания кадра.

Опасен ли астероид Торифунэ для Земли?

На данный момент он считается околоземным объектом, не представляющим прямой угрозы столкновения. Однако его изучение критически важно для понимания орбит похожих небесных тел.

Что будет с аппаратом после 2031 года?

Если системы останутся исправными, JAXA может рассмотреть возможность дальнейшего использования зонда для мониторинга глубокого космоса или изучения других пролетающих мимо объектов.

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