Вместо одной жидкости — две: нейросеть нашла невероятное объяснения аномалиям обыкновенной воды

Вода кажется нам простейшей субстанцией. Налил из-под крана — выпил. Но физики три десятилетия ломали головы над странностями этой жидкости. Почему лед расширяется при замерзании? Отчего вязкость скачет под давлением? Оказалось, ответ прячется в молекулярной "двуличности" воды. Она постоянно переключается между двумя состояниями плотности. Это не догадка, а математически подтвержденный факт.

Фото: unsplash.com by manu schwendener is licensed under Free to use under the Unsplash License Стакан с водой

Молекулярное танго в стакане

Если смотреть на воду в микроскоп — вы ничего не увидите кроме хаоса. Группа исследователей под руководством Сяо Чэн Цзэна доказала: этот хаос упорядочен. Вода как будто играет в чехарду, постоянно сменяя плотность. Одна структура "потяжелее", другая — "легче". Они живут в бесконечном круговороте, перетекая друг в друга. Это объясняет, почему привычная нам H 2 O ведет себя столь вызывающе, игнорируя стандарты поведения простых жидкостей. Похожие процессы изменения состояния вещества можно встретить и в исследованиях природы разума, где биологические постулаты уступают место более сложным моделям.

"Мы привыкли видеть воду как монолит, но на деле это динамическая система. Подобные структурные перестройки — ключ к пониманию того, как работают другие среды в экстремальных условиях", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Нейросеть вместо десятилетий рутины

Чтобы доказать эту теорию, ученые из Городского университета Гонконга не стали вручную пересчитывать миллиарды взаимодействий. Они подключили машинное обучение без учителя. Алгоритму "скормили" данные моделирования сотен тысяч молекул. Человеку такой объем данных был бы не по плечу — ушло бы лет десять. Нейросеть справилась за полтора года. Результаты, опубликованные в журнале Nature Physics, наконец-то подвели черту под многолетним спором.

Физика энергетических барьеров

Переход между двумя состояниями — штука не бесплатная. Нужно преодолеть энергетический барьер. При комнатной температуре вода делает это "на раз-два". Но стоит охладить систему почти до нуля, как включается сложная "схема". Молекулам приходится преодолевать не один, а несколько барьеров подряд. Это меняет поведение жидкости.

Температура Сценарий перестройки Комнатная Один энергетический барьер Близкая к 0°C Каскад из нескольких препятствий

"Сложность процессов при охлаждении напрямую влияет на вязкость. Мы видим, как меняется текучесть, и это объясняет многие аномалии, которые раньше считались чистой магией", — констатировал в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Зачем это нужно биологам и фармацевтам

Чистая наука — это замечательно. Но польза для аптек и больниц очевидна. Растворы — это вода с "начинкой" в виде белков или солей. Зная, как именно ведут себя молекулы воды при разной температуре и давлении, ученые смогут точнее моделировать взаимодействие лекарств с клетками организма. Это сэкономит годы лабораторных тестов при создании новых таблеток. Как в случае с разработками биоматриц для костной ткани, понимание фундаментальных процессов ускоряет реальные медицинские прорывы.

"Математическая точность моделирования растворов меняет правила игры в фармакологии. Ошибки в расчетах минимизируются, значит, лекарства станут безопаснее", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru учитель химии Mарина Ефимова.

Ответы на популярные вопросы о структуре воды

Почему воду считали однородной?

Визуально она выглядит как монолитная жидкость, а методы измерения до недавнего времени не позволяли зафиксировать микроскопические перестройки за нужные доли секунды.

В чем суть "двух состояний"?

В воде сосуществуют конфигурации с разной плотностью, которые постоянно поглощают и перерабатывают друг друга.

Какие аномалии воды это объясняет?

Теперь понятно, почему лед расширяется при замерзании и почему меняется текучесть воды под сильным давлением.

Как нейросеть ускорила работу?

Машинное обучение автоматически нашло шаблоны в гигантских сетах данных о перемещении сотен тысяч молекул, которые пришлось бы анализировать годами вручную.

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