Черное море неожиданно изменило цвет: за красивой картиной скрывается тревожный сигнал

Черное море внезапно сменило привычный темно-синий цвет на призрачный молочно-бирюзовый, что зафиксировали спутники NASA из космоса. Необычное свечение вызвано массовым размножением кокколитофорид — микроскопических водорослей, чьи известковые оболочки превращают морскую гладь в гигантское зеркало. Ученые из Института океанологии имени П. П. Ширшова обнаружили, что в последние два года этот процесс приобрел аномальный характер: цветение длится значительно дольше привычных сроков, что может стать тревожным сигналом для всей экосистемы региона.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вид Черного моря из космоса

Биологическое сияние: почему море меняет цвет

Трансформация внешнего вида Черного моря напрямую связана с жизненным циклом одноклеточных водорослей Gephyrocapsa huxleyi. Эти организмы покрыты крошечными пластинками карбоната кальция, которые эффективно рассеивают солнечный свет. Когда концентрация клеток достигает миллионов на литр, вода приобретает специфический опаловый оттенок. Спутник NASA PACE 22 июня 2026 года зафиксировал пиковую активность цветения, а снимки с МКС подтвердили наличие ярких бирюзовых шлейфов даже в узком проливе Босфор.

"Такое явление напоминает работу гигантского светового фильтра. Известковые пластинки кокколитофорид работают как микрозеркала, из-за чего океан начинает буквально светиться изнутри под прямыми лучами солнца", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Исследования показывают, что обычно этот процесс завершается к середине июня, уступая место диатомовым водорослям, которые, напротив, делают воду темнее. Однако в 2022 и 2023 годах ритм сбился: бирюзовый цвет сохранялся до июля. Подобные сдвиги в биологических циклах могут быть связаны с более масштабными процессами, такими как влияние астрономических факторов или глобальные климатические изменения, меняющие физику океана.

Аномальный штиль и химия воды

Ключевым фактором затянувшегося цветения стало отсутствие сильных ветров. В норме штормы перемешивают слои воды, разрушая термоклин — границу, разделяющую теплую поверхность и холодную бездну. В последние сезоны этот слой удерживался на глубине всего 3-8 метров, создавая идеальный "инкубатор" для кокколитофорид. Безветренная погода позволила водорослям доминировать в прибрежных водах на два месяца дольше обычного.

"Мы наблюдаем, как изменение погодных условий напрямую диктует состав биоценоза. Длительный штиль и перекос в сторону фосфора из-за дождевых смывов создают условия, где одни виды процветают, а другие — вытесняются", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Дополнительным топливом для биологического взрыва стали ливни. Большие объемы осадков вымыли в море фосфор, который необходим водорослям для роста. При дефиците азота кокколитофориды получают преимущество перед конкурентами, захватывая все новые территории. Это напоминает то, как сложные стратегии выживания в природе позволяют организмам адаптироваться к самым жестким условиям среды.

Признак Кокколитофориды (Бирюзовое море) Основной элемент Карбонат кальция (известняк) Влияние на свет Рассеивание и отражение (осветление) Условия роста Спокойная вода, мало азота, много фосфора Эффект для CO2 Выделение углекислого газа при кальцификации

Углеродная ловушка: как водоросли влияют на атмосферу

Несмотря на красоту, бирюзовое море скрывает сложный химический парадокс. Кокколитофориды участвуют в "карбонатном насосе": они забирают углерод из воды для строительства скелетов, которые после смерти оседают на дно. Казалось бы, это должно очищать атмосферу, но процесс создания известковых пластин имеет побочный эффект — выделение CO2 в поверхностные воды. Это снижает способность моря поглощать газы из воздуха, что в условиях климатических изменений может ускорить потепление.

"Замкнутые водоемы вроде Черного моря — это идеальные лаборатории. То, что мы видим здесь сейчас, через десятилетия может стать нормой для Мирового океана, влияя на глобальный углеродный баланс", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Понимание этих механизмов критически важно для прогнозирования будущего планеты. Ученые продолжают спорить: станет ли океан более "бирюзовым" из-за прогрева воды, или усиление штормов вернет господство темным диатомовым водорослям. Постоянный мониторинг с орбиты, аналогичный тому, как NASA спасает научные обсерватории для изучения космоса, необходим для расшифровки биологических сигналов Земли.

Ответы на популярные вопросы о цветении моря

Опасно ли купаться в бирюзовой воде Черного моря?

Нет, кокколитофориды не выделяют токсинов, опасных для человека. В отличие от сине-зеленых водорослей в пресных водоемах, это цветение носит чисто оптический и химический характер, не представляя угрозы для здоровья пловцов.

Почему море становится именно бирюзовым, а не чисто белым?

Цвет — это результат смешивания естественной синевы глубокой воды и белого света, который отражается от пластинок карбоната кальция. Этот эффект физики называют рэлеевским рассеянием, дополненным отражающей способностью микроскопических панцирей.

Как часто происходит такое изменение цвета?

Это ежегодное весеннее явление, однако его интенсивность и продолжительность меняются. Аномально долгое цветение, как в 2022–2023 годах, встречается крайне редко и связано с уникальным сочетанием отсутствия ветра и избытка питательных веществ.

Может ли бирюзовый цвет указывать на загрязнение моря?

Косвенно — да. Чрезмерное цветение подпитывается фосфором, который может попадать в море вместе с сельскохозяйственными удобрениями, смываемыми дождями с полей. Таким образом, яркость моря может служить индикатором антропогенной нагрузки на регион.

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