Если пришельцы выйдут на связь, человечеству запретят отвечать: ученые утвердили новые правила

Международная академия астронавтики официально утвердила обновленный регламент действий на случай обнаружения сигналов от внеземных цивилизаций. Документ, подготовленный институтом SETI, радикально пересматривает правила "первого контакта", адаптируя научное сообщество к условиям цифровой эпохи с ее мгновенным распространением дезинформации и дипфейков. Теперь ученым запрещено вступать в диалог с пришельцами без санкции ООН, а любой подозрительный шум в радиоэфире должен пройти многоступенчатую верификацию, прежде чем о нем узнает мир.

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Жесткая верификация и защита данных

Согласно новому протоколу, исследователь, зафиксировавший потенциальное послание из космоса, не имеет права на поспешные заявления. Первым шагом должна стать проверка сигнала на предмет земных помех или технических сбоев. В эпоху, когда природа разума может интерпретироваться двояко, научная добросовестность становится главным фильтром. Только после подтверждения уникальности сигнала ученый обязан уведомить международное сообщество.

"Главная опасность сегодня — не сами инопланетяне, а человеческий фактор. Скорость распространения слухов в соцсетях может спровоцировать панику быстрее, чем мы поймем, что именно поймали. Поэтому архивация данных теперь включает криптографическую защиту от взлома", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Особое внимание уделяется технической стороне вопроса. Если сигнал зафиксирован в электромагнитном спектре, исследователи должны немедленно обратиться в Международный союз электросвязи для резервирования и защиты соответствующих частот. Это необходимо, чтобы избежать зашумления эфира земными радиостанциями или спутниками связи.

Кто имеет право говорить от имени человечества

Для координации действий при подтвержденном контакте создается специальный комитет. В него войдут не только астрономы, но и эксперты в области права, этики и коммуникаций. Важно понимать, что поиск жизни в космосе сегодня — это не только физика, но и анализ того, как соседние миры могут влиять на наше мировосприятие. Группе специалистов предстоит решить сложнейшую задачу — как именно интерпретировать послание и стоит ли на него реагировать в принципе.

"Мы должны быть готовы к тому, что сигнал придет не от биологических существ, а от автоматических систем или зондов. В таком случае алгоритм общения должен быть максимально сухим и лишенным антропоморфных ожиданий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Любые дискуссии о содержании возможного ответа должны проходить исключительно под эгидой ООН. Это базовое требование протокола, исключающее самодеятельность отдельных государств или частных корпораций. Учитывая, что даже будущее Земли в долгосрочной перспективе крайне уязвимо перед космическими угрозами, консолидация усилий становится вопросом выживания вида.

Проблема ответного сигнала

"Решение о возможности отправки ответного сигнала внеземному разуму и его содержание принимается советом экспертов. До завершения таких консультаций ответ отправлять не следует. Обсуждения должны проходить на базе ООН", — подчеркивают представители института SETI в тексте обновленного документа. Это ограничение введено для того, чтобы исключить риск демаскировки планеты перед потенциально агрессивными цивилизациями.

"В научном сообществе давно идет спор: стоит ли нам вообще 'кричать' в космос. Обновленный протокол фиксирует режим тишины. Сначала — коллективный анализ рисков, и только потом — попытка заговорить", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Этап протокола Ключевое действие Обнаружение Проверка на земные помехи и архивация данных Оповещение Информирование общественности и запрос защиты частот Анализ Создание междисциплинарного комитета при ООН Реакция Строгий запрет на ответ до общего международного решения

Ответы на популярные вопросы о поиске внеземного разума

Зачем обновлять протокол именно сейчас?

Предыдущие версии не учитывали влияние интернета и нейросетей. Сегодня фейковое сообщение о пришельцах может вызвать глобальный кризис за считанные часы, поэтому ученым нужны четкие инструкции по информационной безопасности.

Кто первым узнает о получении сигнала?

После внутренней проверки исследователь обязан оповестить научное сообщество и официальные международные структуры. Скрывать факт контакта правилам запрещено, данные должны стать достоянием человечества.

Может ли одна страна отправить ответ без согласия других?

Технически это возможно, но протокол SETI и Международной академии астронавтики прямо запрещает такие действия, настаивая на консенсусе через ООН.

Какие частоты будут защищать при получении сигнала?

Речь идет о конкретных радиодиапазонах, на которых пришло сообщение. Это необходимо, чтобы другие земные устройства не "перекричали" слабый инопланетный сигнал во время его изучения.

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