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Все пошло не по плану: взрыв тяжелой ракеты Безоса заставил инженеров на ходу менять законы сборки

Наука

Blue Origin радикально пересматривает технологическую цепочку подготовки своей тяжелой ракеты New Glenn. После серьезного инцидента на стартовой площадке в мае 2026 года компания Джеффа Безоса отказалась от привычной последовательности сборки в пользу гибридной схемы. Теперь ступени носителя будут соединяться горизонтально в цеху, а не на пусковом столе, что должно сократить сроки восстановления инфраструктуры и позволить возобновить полеты уже к концу текущего года.

Запуск ракеты
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Запуск ракеты

Почему Blue Origin меняет правила игры

Переход на гибридную схему сборки — мера вынужденная. Инженеры решили соединять первую (GS1) и вторую (GS2) ступени в горизонтальном положении внутри технического ангара. Только после полной стыковки "тело" ракеты будут вывозить на стартовую площадку LC-36 на мысе Канаверал. Там гигантский кран высотой 180 метров поднимет блок в вертикальное положение, и уже после этого специалисты приступят к установке полезной нагрузки. Такая логистика позволяет снизить нагрузку на поврежденные элементы стартового комплекса.

"Горизонтальная сборка — это классический метод, который десятилетиями доказывал свою надежность. В условиях, когда стартовый стол требует ремонта, перенос основных манипуляций в цех позволяет не останавливать подготовку самого носителя. Это рациональное решение для минимизации простоев", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ранее генеральный директор компании Дэйв Лимп подтвердил усиление технических мощностей площадки. Установка крана-великана — часть стратегии по ускорению процессов. Подобные изменения критически важны в условиях конкуренции, особенно когда планы на лунное фермерство и освоение дальнего космоса требуют регулярных и надежных запусков тяжелых носителей.

Последствия майской аварии на LC-36

Причиной резкой смены курса стал мощный взрыв 28 мая 2026 года. Во время огневых испытаний (так называемого "мокрого" теста) произошло разрушение хвостового отсека первой ступени. Огонь и ударная волна повредили не только ракету, но и системы самого стартового стола. Хотя Blue Origin официально не раскрывает полный масштаб ущерба, внедрение "временной схемы" сборки подтверждает, что инфраструктура площадки пока не готова к прежнему циклу работ. Масштаб аварии напоминает о том, как хрупка судьба нашей планеты в контексте зависимости от сложных энергетических систем.

"Любая авария на этапе прожига — это огромный массив данных. То, что компания меняет принцип сборки, говорит о желании обезопасить персонал и дорогостоящее оборудование. Возможно, вертикальная интеграция на данном этапе создавала избыточные риски при обнаружении дефектов в баках или двигателях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Параметр Детали новой схемы
Тип стыковки ступеней Горизонтальный (в ангаре)
Установка нагрузки Вертикальный (на площадке)
Высота подъемного крана Более 180 метров (600 футов)
Срок возврата к пускам Конец 2026 года

Технологический откат ради скорости

Переход к более простым методам сборки часто воспринимается как шаг назад, но в ракетостроении это проверенный способ быстрого "входа в строй". Пока восстанавливается сложная автоматика стартового комплекса, ручные и крановые операции позволяют продолжать работу. Это особенно актуально, так как сегодня даже природа разума и искусственного интеллекта активно внедряются в системы управления полетами, требуя стабильных испытательных платформ.

"Главная цель сейчас — не инновации в сборке, а статистика успешных пусков. Если горизонтальная схема позволит отправить New Glenn в космос до декабря, значит, стратегия себя оправдала. Сложные конфигурации вернутся, когда инфраструктура LC-36 будет полностью перестроена под высокие нагрузки", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Спешка Blue Origin понятна: заказчики ждут запусков, а научное сообщество надеется, что обновленные носители помогут исследовать такие объекты, как сбросившая "вес" далекая экзопланета или другие загадки глубокого космоса.

Ответы на популярные вопросы о ракете New Glenn

Что именно взорвалось во время испытаний?

Взрыв произошел в хвостовом отсеке первой ступени GS1 во время прожига двигателей. Это привело к повреждению не только силовых элементов ракеты, но и коммуникаций на стартовой площадке.

Почему Blue Origin выбрала горизонтальную сборку?

Это позволяет проводить самые сложные манипуляции по соединению ступеней в защищенном ангаре, используя стандартные мостовые краны, что быстрее и безопаснее при поврежденном стартовом столе.

Как будет устанавливаться спутник на ракету?

Несмотря на горизонтальную сборку ступеней, полезная нагрузка (спутники или корабли) будет устанавливаться традиционным вертикальным способом уже после того, как собранная ракета будет поднята краном на старте.

Когда New Glenn совершит свой первый полноценный полет?

Компания рассчитывает завершить все восстановительные работы и сборочные циклы, чтобы выйти на пусковое окно в конце 2026 года.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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