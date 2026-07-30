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Звездный пылесос в центре галактики: обнаруженный объект перевернул понимание природы радиосигналов

Наука » Экология » Человек

Космос подкинул нам "Розеттский камень" — на этот раз из радиоволн и рентгеновского излучения. Астрономы обнаружили объект ASKAP J1745, который наконец-то объясняет, почему некоторые сигналы из глубины Вселенной ведут себя как сломанный будильник: звенят редко, медленно и крайне странно.

Космонавт на станции
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космонавт на станции

Медленные вспышки: почему пульсары "сломались"

Долгое время ученые считали, что все регулярные радиосигналы — это работа пульсаров, сверхплотных остатков взорвавшихся звезд. Но классический пульсар крутится как бешеный волчок, выдавая импульс каждые пару секунд. Найденные недавно транзиенты — настоящие "ленивцы". Они вспыхивают раз в 20 минут, а то и реже. По законам физики, замедлившийся пульсар должен просто "погаснуть", перестав генерировать радиоволны.

Но эти объекты продолжают светить, ставя теоретиков в тупик.

"Классическая модель пульсара здесь не тянет. Если звезда вращается так медленно, ее радиодвигатель должен заглохнуть. Значит, мы имеем дело с совершенно иным механизмом накачки энергии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Звездный вальс: как белый карлик грабит соседа

Объект ASKAP J1745 оказался "катаклизмической переменной". Это бинарная система, где белый карлик (остывшее ядро бывшей звезды) работает космическим пылесосом. Его гравитация буквально сдирает материю с соседней красной звезды. Этот поток заряженных частиц разогревается, генерируя рентгеновское излучение, а мощные магнитные поля превращают эту плазму в яркие радиовсплески.

Впервые астрономы увидели, как радио- и рентгеновские сигналы пульсируют строго в такт, подтверждая: перед нами единый механизм звездного взаимодействия.

Тип источника Периодичность сигналов
Обычный пульсар От миллисекунд до нескольких секунд
ASKAP J1745 (Транзиент) От нескольких минут до часов

"Астрономия — это детектив. Мы поймали систему с поличным, когда она выдает сигналы сразу в нескольких диапазонах: от радио до рентгена. Это позволяет расшифровать природу даже тех всплесков, у которых мы видим только радиохвост", — отметил астрофизик Алексей Руднев.

Новая лаборатория экстремальной физики

Зачем нам изучать эти звездные ссоры? Это возможность заглянуть в физику экстремальных состояний. Магнитные поля в таких системах в тысячи раз сильнее, чем в любом томографе на Земле. Потоки плазмы движутся с чудовищными скоростями. ASKAP J1745 стал ключом к пониманию дюжины других загадочных сигналов, которые годами считались "космическим шумом" неизвестного происхождения. Теперь мы знаем: это не просто шум, а крик материи, падающей в гравитационную пропасть.

"Такие объекты — это природные ускорители частиц. Мы не можем построить подобные условия в лаборатории, поэтому используем космос как гигантский полигон для проверки фундаментальных законов физики", — подчеркнул астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о радиовсплесках

Могут ли эти сигналы быть сообщениями от инопланетян?

Нет. Природа сигналов четко указывает на движение плазмы в мощных магнитных полях. Это естественный, хотя и крайне жесткий процесс, характерный для тесных двойных систем.

Почему их не нашли раньше?

Сигналы повторяются редко. Чтобы их поймать, нужны телескопы с широким обзором, способные долго "смотреть" в одну точку, такие как ASKAP в Австралии.

Опасны ли эти всплески для Земли?

Абсолютно нет. Эти звезды находятся на огромных расстояниях, и их излучение поглощается атмосферой и межзвездной пылью задолго до того, как могло бы на что-то повлиять.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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