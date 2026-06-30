Далекий мир внезапно сбросил лишний вес: уточненные параметры планеты поразили экспертов

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Наука » Экология » Космос

Астрономы из Техаса и Калифорнии пересмотрели статус экзопланеты GJ 3378b, которая находится в созвездии Жирафа. Выяснилось, что "соседка", расположенная в 25 световых годах от нас, гораздо легче и тверже, чем предполагали расчеты 2024 года.

Система Gliese 251
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Система Gliese 251

Это превращает ее из газового мини-нептуна в каменистую супер-Землю, где теоретически может плескаться вода.

Красные карлики: почему жизнь ищут рядом с "тускляками"

Звезда GJ 3378 — это красный карлик. Представьте себе костер, который еле тлеет, но зато будет гореть миллиарды лет. Таких звезд в нашей Галактике около 70%. Они маленькие, тусклые и светят в основном в инфракрасном диапазоне. Для жизни это идеальный "медленный камин". Если планета висит достаточно близко, на ней может быть тепло.

"Мы зациклены на воде. Это база. Если планета находится в зоне обитаемости, где вода не испаряется в космос и не превращается в вечный лед, мы ставим галочку в списке кандидатов на обитаемость", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Охота за гравитационным эхом: как взвесить планету за 25 световых лет

Увидеть саму GJ 3378b напрямую нельзя — она слишком мала. Астрономы используют телескоп Хобби-Эберли и прибор Habitable-zone Planet Finder. Логика простая: планета крутится вокруг звезды и своей гравитацией заставляет светило слегка "пошатываться". Физики ловят это движение. Чем точнее прибор, тем меньше планету мы можем "почуять" по дрожанию звезды.

Параметр GJ 3378b Новые данные (2025)
Масса (в массах Земли) 2,3 (ранее считалось — 5)
Период обращения (год) 21 земной день (ранее — 25)

Раньше планету считали тяжеловесом. Масса в пять земель обычно означает, что у объекта такая мощная гравитация, что она удерживает на себе чудовищную атмосферу. Жить в таком "пузыре" невозможно — раздавит. Новые данные показали, что планета "похудела" в два раза. Это меняет всё: перед нами, скорее всего, скалистый мир, похожий на наш, а не удушливый газовый гигант.

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Малая масса означает, что планета не успела наглотать лишнего газа из космического пространства. Год на ней длится всего три недели. Она несется вокруг своего красного солнца очень близко. По земным меркам — в самом пекле. Но так как звезда в три раза меньше Солнца, такая близость как раз и создает комфортную температуру.

"Масса имеет значение. Если каменистая планета всего в два раза тяжелее Земли, у нее есть шанс на твердую поверхность и океаны. Но короткая орбита — это всегда риск. Звезда может буквально сдуть атмосферу жестким излучением", — отметил астрофизик Алексей Руднев.

От разведки к поиску жизни: что увидят телескопы будущего

Сейчас астрономия напоминает работу разведки. Ученые составляют карту окрестностей, чтобы понять, куда нацелить супертелескопы следующего поколения. Когда заработают Гигантский Магелланов телескоп и Чрезвычайно большой телескоп (ELT), они смогут не просто "чувствовать" дрожание звезды, а анализировать свет, прошедший сквозь слои атмосферы GJ 3378b.

"Мы ищем биосигнатуры — химические отпечатки жизни, такие как избыток кислорода или метана. GJ 3378b теперь в списке приоритетных целей. Она близко, она твердая, она интригует", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о экзопланетах

Зачем изучать планеты, до которых лететь сотни лет?

Это единственный способ понять, одиноки ли мы. Каждая находка вроде GJ 3378b уточняет наши знания о том, как часто во Вселенной встречаются условия для жизни.

Может ли человек жить на супер-Земле?

Масса в 2,3 Земли означает, что гравитация там будет ощутимо выше. Прыгать будет тяжело, а позвоночник скажет "спасибо" только после долгой адаптации. Но это лучше, чем давление на Юпитере.

Что такое зона обитаемости простыми словами?

Это зона "Златовласки". Не слишком жарко, чтобы вода выкипела, и не слишком холодно, чтобы она замерзла. Границы этой зоны зависят от яркости звезды.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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