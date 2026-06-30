Лунная грядка: японские физики научились добывать удобрения буквально из воздуха

Жить на Луне — затея дорогая, а возить туда еду в контейнерах — еще дороже. Главная проблема лунного огорода в том, что местная пыль (реголит) пуста как барабан. В ней нет органики, а жизненно важный для растений азот отсутствует напрочь.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рис на поле

Но ученые из Университета Тохоку и JAXA решили не везти на спутник мешки с селитрой, а превратить в удобрение саму атмосферу лунной базы.

Плазма на диете: как работает чудо-устройство

Представьте себе компактную коробку, которая потребляет всего 100 Ватт — меньше, чем ваш старый телевизор. Эта штука генерирует плазму прямо из воздуха внутри жилого модуля. Физика здесь работает на кулинарию: устройство синтезирует газ пентаоксид азота (N₂O₅).

Этот газ — настоящий концентрат пользы. Он растворяется в воде почти со стопроцентной эффективностью, превращая обычную жидкость в мощный питательный раствор.

"По сути, мы создали портативную фабрику, которая отвязывает сельское хозяйство от нефти и газа. На Луне нет магазинов, зато теперь там есть способ бесконечно восполнять запасы азота с помощью электричества", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Тюнинг реголита: превращаем яд в почву

Лунный грунт — штука агрессивная. Его кислотность (pH) зашкаливает до 9.09, что для большинства земных растений равносильно ванне с щелочью. К тому же в нем полно алюминия, который буквально убивает корни. Японцы использовали свой «плазменный коктейль», чтобы нейтрализовать эту среду.

Раствор с пентаоксидом азота сбил pH до идеальных 6.76. Это не просто цифры: такая химическая реакция разблокировала полезные минералы (кальций, магний, калий), которые раньше были намертво «заперты» в камне.

Параметр Результат обработки N₂O₅ Уровень pH (кислотность) Снизился с 9.09 до 6.76 (оптимально) Токсичный алюминий Полностью блокирован Доступность минералов Резко возросла (кальций, магний)

Растения откликнулись мгновенно. Тестовый рис на «лунной» земле не просто выжил, а пошел в рост. Через четыре месяца после посадки ученые увидели колосья. Без такой подкормки рис в реголите превращается в чахлые былинки, которые умирают, не успев даже зацвести.

"Главный успех здесь в подавлении алюминия. В лунных условиях этот металл — главный враг корневой системы. Химический трюк с плазменным газом делает невозможную среду обитаемой", — отметил биолог Андрей Ворошилов.

Космический иммунитет и земные перспективы

У плазменной технологии нашелся неожиданный бонус. Оказалось, что если обдавать листья растений газом N₂O₅, у них включается «режим берсерка» — активируются гормоны, отвечающие за иммунитет. В условиях космоса, где любая плесень в теплице может стать фатальной, это бесценно. Плюс газ тормозит вытягивание стеблей. Лишний рост в условиях низкой гравитации только мешает, а плазма помогает формировать компактные и сильные кусты.

"Управление ростом без химии — это мечта. В замкнутой экосистеме лунной станции нельзя баловаться пестицидами, поэтому такие физические методы станут базой", — объяснил в комментарии для Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Тоширо Канеко, руководитель исследования, уверен: технология спасет не только колонистов. На Земле производство удобрений сжигает тонны ископаемого топлива. Плазменный метод работает только на электричестве, которое можно получить от солнца. Это путь к сельскому хозяйству без ядовитых выбросов и углеродного следа.

Ответы на популярные вопросы о лунном фермерстве

Зачем выращивать рис на Луне, если есть тюбики с едой?

Доставка одного килограмма груза на Луну стоит целое состояние. Выращивание еды на месте — единственный способ сделать базу автономной и долговечной.

Безопасна ли такая плазма для людей на станции?

Технология работает в закрытом цикле. Газ синтезируется в реакторе и сразу растворяется в воде или точечно распыляется на растения, не попадая в общую вентиляцию.

Можно ли использовать обычную земную почву?

Везти землю с Земли невыгодно из-за веса. Ученые стремятся адаптировать именно местный реголит, которого на Луне бесконечно много.

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