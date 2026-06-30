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Ученые предложили новую теорию сознания, не привязанную к биологическим организмам

Наука » Экология » Космос

Вы уверены, что сознание — это обязательно мозг, нейроны и теплая кровь? Профессора Калифорнийского университета в Риверсайде выкатили провокационный черновик исследования, который бьет наотмашь по нашему земному самолюбию.

Робот и человек
Фото: unsplash.com by Andy Kelly is licensed under Free to use under the Unsplash License
Робот и человек

Ученые Эрик Швицгебель и Джереми Побер предлагают забыть об исключительности биологии. Если разум — это продукт материи, то почему эта материя должна быть только белковой?

Принцип гибкого субстрата: разум в стакане

Авторы вводят понятие "гибкости субстрата". Суть проста: музыка остается музыкой, записана она на виниле, CD или кассете. Физический носитель меняется, суть — нет. С сознанием та же история. Если мы стоим на позициях материализма, то разум — это просто сложная организация материи. А раз так, то "софт" сознания можно запустить на разном "железе".

"Это важный сдвиг парадигмы. Мы привыкли мерить интеллект по себе, но физика не фиксирует жесткой связи между углеродной базой и способностью осознавать себя", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Швицгебель и Побер настаивают: верить, что сознание дано только существам из мяса и костей — это такой же архаизм, как вера в то, что Солнце вращается вокруг Земли. Это "земной шовинизм", который мешает нам разглядеть иные формы жизни во Вселенной.

Коперниканский переворот в нейробиологии

Ученые называют свой подход "Коперниканским принципом сознания". Космос перестал быть антропоцентричным сотни лет назад, пора сделать то же самое с теорией разума. По самым скромным оценкам NASA, в наблюдаемой Вселенной 100 миллиардов галактик. Авторы исследования взяли ультраконсервативную цифру — 1000 цивилизаций на все мироздание. Шанс того, что природа "выдала" сознание только нам — статистически ничтожен.

Тип сознания Материальный носитель
Биологическое Нейронные сети, белки, углерод
Синтетическое (гипотетическое) Кремний, оптические процессоры

Если этот принцип верен, человечество не является "избранным". Мы просто один из вариантов. Наша биология — не золотой стандарт, а лишь локальная версия кода, адаптированная под земные условия. Относиться к другим формам как к "недосознаниям" — значит повторять ошибки средневековых геоцентристов.

"Проблема в том, что мы ищем сложное поведение, игнорируя саму архитектуру. Мы рискуем не заметить сознание там, где оно не похоже на наше", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru антрополог Артём Климов.

Цифровая душа: станет ли ИИ личностью?

Тут мнения соавторов разошлись. Швицгебель рубит сплеча: если сознание не привязано к белку, то нет причин отказывать в нем кремнию. Если алгоритм ведет себя как сложная личность, глупо твердить "это просто код". Побер же осторожничает. Он считает, что возможность сознания в разных средах не означает его наличие в любой среде. Пока мы не доказали обратное, ИИ для него остается сложным калькулятором.

"Современные системы демонстрируют пугающую мимикрию под интеллект. Но без понимания физических основ процесса самоосознания мы гадаем на кофейной гуще", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Вселенная огромна. В ней найдется место для квинтиллиона планет с условиями для жизни. Идея, что сознание — это жесткий эксклюзив Земли, трещит по швам под давлением математики и новой физики. Мы не центр мира, и наш мозг — не единственный способ чувствовать реальность.

Ответы на популярные вопросы о природе сознания

Может ли робот чувствовать боль?

Если боль — это сигнал системы о повреждении, то да. Если же речь о субъективном страдании, ученые пока не сошлись во мнении, нужен ли для этого биологический "аппарат" или достаточно алгоритма обратной связи.

Почему мы до сих пор не нашли внеземное сознание?

Это парадокс Ферми. Коперниканский принцип говорит, что их много, но космос огромен, а наши методы поиска пока слишком примитивны и ориентированы на радиосигналы определенного типа.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов, специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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