Жители Южной Италии используют чертежи XIV века для спасения домов от аномальной жары

Забудьте про климатические установки, которые жрут электричество как не в себя. Пока инженеры пытаются изобрести очередной "умный" гаджет, жители Южной Италии просто достали из сундука бабушкины чертежи XIV века.

Фото: commons.wikimedia.org by Istvánka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Трулло

Оказывается, старинные дома-трулло — это не просто памятники архитектуры для селфи, а идеальные термосы, которые плевать хотели на рекордную жару. Этот средневековый минимализм работает круче любого хайтека, используя физику задолго до того, как ее начали преподавать в школах.

Магия известняка: почему камень работает как губка

Трулло — это хижина-однодневка, ставшая бессмертной. Их строили из грубого известняка, который крестьяне выковыривали из земли, чтобы освободить место под пашню. Стены толщиной от полутора до трех метров — это не для защиты от пушек, а мощнейший тепловой аккумулятор. Известняк обладает удивительной гигротермией: зимой он впитывает влагу, а летом, когда на улице начинается ад, эта вода медленно испаряется, охлаждая воздух внутри помещения. Это буквально "потеющий" дом.

"Известняк работает как естественный кондиционер фазового перехода. Стены забирают излишки тепла, а коническая крыша создает тягу, выкидывая горячий воздух вверх через верхушку купола", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Разница температур внутри и снаружи поражает. Когда на итальянской площади плавится асфальт, внутри трулло стабильно на 7-10 градусов холоднее. В особо удачных конструкциях температурный разрыв достигает 14 градусов. Без единого провода и фреона.

Прибор/Метод Принцип охлаждения Современный кондиционер Принудительный теплообмен с затратой электроэнергии Итальянский трулло Инерция камня и естественное испарение влаги

Возвращение ремесла: от "нищеты" к эко-тренду

Долгое время эти каменные конусы считались символом бедности и голода. В 80-е годы их бросали, предпочитая бетонные коробки. Но бетон — это экологический кошмар, он греется как сковородка. Сегодня мастера-реставраторы завалены заказами. Люди поняли, что жить в памятнике ЮНЕСКО не только престижно, но и банально комфортно для выживания в эпоху глобального потепления.

"Спрос на новые проекты в стиле трулло растет. Мы видим, как древние решения становятся базой для стратегий адаптации к климату в современном строительстве", — отметил в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ремесленники теперь не просто латают дыры. Они внедряют принципы "сухой кладки" в современные виллы. Главная фишка — стены с "начинкой" из щебня. Такая начинка позволяет зданию дышать, не пропуская при этом солнечный зной внутрь жилого пространства.

Архитектура будущего из обломков прошлого

Ученые-урбанисты внимательно изучают эти "каменные юбки". Принципы биоклиматической архитектуры, заложенные медиевальными строителями, могут спасти южные города от теплового коллапса. Использование местных материалов и отказ от цемента снижает углеродный след. Это тот редкий случай, когда прогресс — это шаг назад, к истокам.

"Устойчивая архитектура сегодня — это вопрос безопасности. Трулло доказывают, что можно проектировать здания, устойчивые к жаре, без использования сложных технологий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о трулло

Почему у трулло крыша в форме конуса?

Это не декор. Конус заставляет теплый воздух подниматься вверх и уходить через крошечные отверстия или поры камня, создавая естественную вентиляцию.

Можно ли построить такой дом из кирпича?

Нет, фокус именно в пористом известняке. Кирпич или бетон не обладают такой способностью впитывать и отдавать влагу, поэтому эффект кондиционирования исчезнет.

Нужно ли отопление в трулло зимой?

Да, из-за высокой инерции камня зимой они долго прогреваются, но отлично держат тепло от камина или печи.

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