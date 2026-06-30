В Перу найдены клубни картофеля, пролежавшие в кладовых инков пятьсот лет

Археологи в Перу откопали два сморщенных клубня картофеля, которые пролежали в кладовой инков добрых пять веков. Это не просто гнилой овощ, а "чуньо" — древний сублимат, переживший испанское вторжение и беспощадное время. Найти такую хрупкую вещь на раскопках — всё равно что обнаружить целым и невредимым античный тост.

Фото: pixabay.com by avantrend is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Чипсы

Сухость прибрежной пустыни Акари сработала как естественный консервант, сохранив органику, которая в нормальных условиях сгнивает за неделю.

Технология ледяного ожога: как инки обманули энтропию

Картофель на 80% состоит из воды, и в жаркой низине он превращается в склизкую кашу быстрее, чем вы успеете сказать "продовольственная безопасность". Инки решили проблему радикально. Они использовали суточный температурный перепад в Андах как гигантский морозильник.

Днем клубни жарились под солнцем, ночью — дубели от жесткого мороза. Этот цикл повторяли, пока влага не улетучивалась полностью. Результат — чуньо: легкий, как пенопласт, овощ, способный храниться десятилетиями без всяких холодильников.

"Это не просто еда, это страховой полис империи. Инки превратили скоропортящийся продукт в стратегический запас, который не боится ни плесени, ни времени. Чуньо стал топливом для их экспансии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Интересно, что ту же схему применяли для мяса. Так появилось "чарки" — прародитель современного джерки. Находка в Тамбо-Вьехо подтверждает: империя не просто собирала еду, она централизованно перемещала её на сотни километров от гор к океану. В разбитом глиняном горшке рядом с картофелем нашли обломки прялки и керамику — типичный набор быта инкского форпоста.

Руководитель исследования Лидио Вальдес из Университета Калгари признается: когда ему показали эти куски "камня", он мгновенно узнал в них легендарный сублимат.

Логистический подвиг на ламах

Производство чуньо — дело высокогорное. Технология работает только на высоте выше 3600 метров, где мороз бьет стабильно и больно. Чтобы доставить груз в долину Акари, инкам приходилось снаряжать караваны лам. Сотни километров по горным тропам ради того, чтобы обеспечить гарнизоны провизией. Легкий вес сублимированного картофеля превращал его в идеальный товар для такой логистики: лама несет больше калорий при меньшей массе.

Характеристика Сырой картофель Чуньо (сублимат) Срок хранения 1-4 недели 20-30 лет Вес Тяжелый (80% воды) Сверхлегкий

"Перемещение таких запасов из высокогорья на побережье — это маркер жесткого государственного контроля. Никто не потащит картошку за сотни миль просто так, это была часть отлаженной имперской машины снабжения", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Вальдес считает, что метод заморозки-оттайки открыли случайно задолго до инков. Кто-то бросил картошку на морозе, она высохла, а потом выяснилось, что её всё ещё можно жевать. Этот "космический" метод консервации позволил древним цивилизациям выживать в условиях, где любая обычная еда гниет на глазах.

Современные проблемы с отходами на фоне этой древней бережливости выглядят дико: мы выбрасываем тонны еды, в то время как 500 лет назад люди ценили каждый грамм пересушенного клубня.

"Находка органики такого возраста — это джекпот. Условия Акари подобны архивному сейфу: никакой влаги, никакой жизни, только сухая пыль, которая держит структуру клеток столетиями", — отметил в беседе с Pravda. Ru физик Александр Козлов.

Ответы на популярные вопросы о древних технологиях

Можно ли съесть чуньо пятивековой давности?

Теоретически — это всё ещё углеводы, но за 500 лет структура разрушилась, а риск подхватить древнюю бактерию перевешивает гастрономический интерес. Сейчас это научный артефакт, а не обед.

Почему картофель не сгнил в земле?

В долине Акари экстремально сухо. Без воды бактерии и грибки, вызывающие гниение, просто не могут "включиться". Это та же причина, по которой там находят мумифицированных морских свинок.

Связано ли чуньо с современными чипсами?

Нет, чипсы — это жарка в масле. Чуньо ближе к сублимированной еде космонавтов: удаление воды при сохранении питательных веществ.

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