Мир может остаться без главной еды: новый погодный удар нацелился на урожай риса

Тихий океан готовит планете масштабную встряску. Эль-Ниньо набирает обороты и к концу года грозит перерасти в аномально мощный климатический сдвиг. Это не просто сводки синоптиков, а прямая угроза глобальной продовольственной безопасности. Под ударом оказался рис — основной ресурс для половины жителей Земли. Пока аграрии пытаются адаптироваться, цены на удобрения бьют рекорды из-за конфликта в Иране, превращая грядущий сезон в борьбу за выживание.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рис на поле

Вода против еды

Эль-Ниньо ломает привычный график дождей. Если Америка и Восточная Африка тонут в осадках, то Азия и Австралия засыхают. Рис в отличие от пшеницы крайне капризен. Его производство сосредоточено в нескольких точках, и любой сбой там вызывает мировую лихорадку. Пшеницу можно докупить в другом полушарии, но рис растет преимущественно на затопленных полях Азии. Без воды такие плантации превращаются в пыль.

"Это критическая ситуация. Рис на три четверти зависит от орошения, которое завязано на реки и водохранилища. Когда источники мелеют, рис проигрывает конкуренцию другим культурам за остатки влаги", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

В низинных районах, где выращивают самые урожайные сорта, вода служит не только питьем для растений. Она глушит сорняки и спасает посевы от перегрева. Засуха лишает аграриев этого естественного щита. Селекционеры пытаются привить выносливость суходольных сортов более нежным собратьям, но пока управление погодой остается единственным радикальным выходом. Без технологий урожайность падает в разы.

Тип риса Особенности выживания Низинный (пади) Требует затопления, дает высокий урожай, боится засухи. Суходольный Растет при дефиците влаги, но зерна меньше, а урожай ниже.

Ловушка экспорта

Рисовый рынок — это закрытый клуб. На экспорт уходит меньше 10% мирового объема. Большая часть съедается там же, где и выросла. Поэтому любой чих крупного игрока вроде Индии или Китая вызывает шок на биржах. В 2023 году Дели уже закрывал границы для поставок, чтобы сбить цены внутри страны. Мир тогда содрогнулся. Если сейчас Эль-Ниньо ударит по нескольким регионам сразу, начнется цепная реакция запретов и паники.

"Мы наблюдаем опасный коктейль из климатических аномалий и геополитического давления. Проблемы в Ормузском проливе уже взвинтили цены на удобрения, что лишает фермеров маневра при подготовке к неурожаю", — отметил специально для Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Для бедных стран, таких как Филиппины или государства Западной Африки, это вопрос не просто экономики, а порядка на улицах. История помнит 2008 год, когда троекратный рост цен на рис спровоцировал бунты. Рис — это социальный клей. Когда он исчезает, рушатся правительства. Сегодняшние атмосферные модели показывают, что риск повторения сценария велик как никогда.

"Адаптация идет на уровне генов. Мы ищем способы заставить рис экономить воду без потери в объеме зерен. Но это гонка со временем, в которой климат пока лидирует", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ученые предлагают новые методы: давать полям пересыхать между поливами и внедрять орошение только в конце сезона. Однако это требует филигранной точности прогнозов. Малейшая ошибка — и физика процессов сработает против аграриев. Растения просто не выдержат температурных скачков. Глобальная стабильность теперь зависит от того, удастся ли удержать торговые коридоры открытыми в моменты дефицита.

Ответы на популярные вопросы

Почему рис важнее пшеницы в кризис?

Производство риса крайне локализовано. Пшеницу выращивают повсеместно, и провал в одном регионе легко перекрывается урожаем в другом. С рисом этот фокус не проходит — 90% продукции сосредоточено в Азии.

Как Эль-Ниньо влияет на посевы?

Феномен меняет движение воздушных масс, вызывая суровую засуху там, где обычно идут муссоны. Без естественных осадков системы орошения истощаются, и рис гибнет от жары и сорняков.

Можно ли заменить рис другими культурами?

В краткосрочной перспективе это невозможно. Для таких стран как Вьетнам или Камбоджа рис составляет более половины дневного рациона. Резкая смена диеты невозможна технически и экономически.

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