Солнце сейчас — стабильный желтый карлик. Но это затишье обманчиво. Через 5 миллиардов лет запасы водорода в ядре иссякнут. Звезда перейдет к "плану Б": начнет жечь водород в оболочке. Она раздуется до размера красного гиганта, а затем станет AGB-звездой. Финал один — превращение в белый карлик.
Будущее Земли решит противоборство двух сил. Солнце раздуется в сотни раз. Его приливные силы потянут планету внутрь, прямиком в адское пламя. Но есть и встречный процесс. Разбухшее светило начнет терять массу через мощный звездный ветер. Облегчившееся Солнце ослабит хватку, и Земля может "отпрыгнуть" на безопасную орбиту.
"Земля зависит от деликатного баланса между этими двумя эффектами. Если доминирующую роль сыграют приливные взаимодействия, Земля будет поглощена. Если будет преобладать потеря массы, Земля спасется, перейдя на более широкую орбиту", — пояснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Астрономы обратили взор на гигантскую звезду L2 Puppis. Она находится в 200 световых годах от нас и очень напоминает будущее Солнце. Она теряет до одной миллионной своей массы ежегодно. Изучение таких объектов помогает строить модели эволюции внутренней Солнечной системы. Сравним масштабы грядущих перемен.
|Объект
|Прогноз судьбы
|Меркурий и Венера
|Гарантированное поглощение звездой
|Земля
|Возможное выживание на дальней орбите
Симуляции показывают, что Меркурий и Венера точно сгорят. С Землей сложнее. Новые данные указывают на то, что планета останется, но цена будет высокой. Она превратится в выжженный булыжник. Жизнь на ней исчезнет задолго до того, как Солнце станет гигантом. Увеличение яркости выпарит океаны и разрушит климат.
"Важно понимать, физическое наличие планеты как объекта не означает наличие биосферы. Это будет космическое кладбище", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.
Будущие миссии, включая телескоп PLATO, должны прояснить детали. Ученые хотят увидеть, сколько планет выживает в окрестностях белых карликов, а сколько превращается в космическую пыль.
Нет, это будет медленный процесс длиной в миллиарды лет.
Скорее всего, планета выживет как геологическое тело, но станет необитаемой ареной.
Задолго до превращения в гиганта из-за роста солнечной яркости.
Мы наблюдаем аналогичные процессы у стареющих звезд вроде L2 Puppis.
"Точность наших моделей напрямую ограничена знанием о темпах истечения массы звезд. Пока мы лишь предполагаем", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.