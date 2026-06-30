Жизнь исчезнет до вспышки гиганта: учёные спрогнозировали превращение Земли в выжженный булыжник

Солнце сейчас — стабильный желтый карлик. Но это затишье обманчиво. Через 5 миллиардов лет запасы водорода в ядре иссякнут. Звезда перейдет к "плану Б": начнет жечь водород в оболочке. Она раздуется до размера красного гиганта, а затем станет AGB-звездой. Финал один — превращение в белый карлик.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Планета у белого карлика

Битва гравитации и звездного ветра

Будущее Земли решит противоборство двух сил. Солнце раздуется в сотни раз. Его приливные силы потянут планету внутрь, прямиком в адское пламя. Но есть и встречный процесс. Разбухшее светило начнет терять массу через мощный звездный ветер. Облегчившееся Солнце ослабит хватку, и Земля может "отпрыгнуть" на безопасную орбиту.

"Земля зависит от деликатного баланса между этими двумя эффектами. Если доминирующую роль сыграют приливные взаимодействия, Земля будет поглощена. Если будет преобладать потеря массы, Земля спасется, перейдя на более широкую орбиту", — пояснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Уроки от звезды L2 Puppis

Астрономы обратили взор на гигантскую звезду L2 Puppis. Она находится в 200 световых годах от нас и очень напоминает будущее Солнце. Она теряет до одной миллионной своей массы ежегодно. Изучение таких объектов помогает строить модели эволюции внутренней Солнечной системы. Сравним масштабы грядущих перемен.

Объект Прогноз судьбы Меркурий и Венера Гарантированное поглощение звездой Земля Возможное выживание на дальней орбите

Есть ли шанс на выживание

Симуляции показывают, что Меркурий и Венера точно сгорят. С Землей сложнее. Новые данные указывают на то, что планета останется, но цена будет высокой. Она превратится в выжженный булыжник. Жизнь на ней исчезнет задолго до того, как Солнце станет гигантом. Увеличение яркости выпарит океаны и разрушит климат.

"Важно понимать, физическое наличие планеты как объекта не означает наличие биосферы. Это будет космическое кладбище", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Будущие миссии, включая телескоп PLATO, должны прояснить детали. Ученые хотят увидеть, сколько планет выживает в окрестностях белых карликов, а сколько превращается в космическую пыль.

Ответы на популярные вопросы о гибели Солнца

Солнце сразу взорвется?

Нет, это будет медленный процесс длиной в миллиарды лет.

Земля окончательно исчезнет?

Скорее всего, планета выживет как геологическое тело, но станет необитаемой ареной.

Когда начнутся проблемы?

Задолго до превращения в гиганта из-за роста солнечной яркости.

Можно ли заметить этот процесс сейчас?

Мы наблюдаем аналогичные процессы у стареющих звезд вроде L2 Puppis.

"Точность наших моделей напрямую ограничена знанием о темпах истечения массы звезд. Пока мы лишь предполагаем", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

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