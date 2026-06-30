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Сердце гиганта могло разорваться: нижегородцы придумали, как удержать атом внутри ледокола

Наука » Технологии

Нижегородские физики нашли способ укротить необузданную энергию внутри атомных ледоколов. Ученые разработали деталь, которая предотвращает опасную вибрацию и перегрев активной зоны ядерного реактора. Компактная решетка весом в несколько сотен граммов удерживает топливные стержни в железной узде. Новое техническое решение прошло испытания и готовится к установке на флагманы полярного флота.

Ледокол во льдах
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ледокол во льдах

Вибрация против атомной мощи

Внутри атомного ледокола скрывается раскаленное сердце — реактор. В нем стоят сотни тепловыделяющих элементов, похожих на длинные тонкие макароны из спецсплавов. Если их не закрепить, потоки теплоносителя заставят их биться друг о друга. Постоянное трение и тряска разрушают оболочку. В щелях застаивается жидкость, металл раскаляется до критических температур, и система начинает медленно убивать саму себя. "Когда конструкция болтается, она гниет быстрее. Любое отклонение стержня от оси — это риск локальной катастрофы в масштабе энергоблока", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин. Инженеры лаборатории НГТУ имени Алексеева анализировали готовые установки и искали слабые места в защите. Идея пришла во время тестов: реактору не просто нужен держатель, ему требуется активный смеситель. Это похоже на то, как ложка в стакане чая не дает сахару осесть на дно, а жару — сконцентрироваться в одной точке.

Стальная ладонь для реактора

Разработка заняла больше года. Команда из девяти человек создала конструкцию, которая умещается в ладони, но выдерживает чудовищное давление и радиацию. Инновация заключается в микроскопических лопатках. Они закручивают поток охлаждающей жидкости, превращая спокойное течение в упорядоченный вихрь. Это гарантирует, что ни один сантиметр поверхности стержня не останется без охлаждения.

"Мы коллективно рассчитывали углы наклона каждой лопаточки, чтобы поток не просто бурлил, а работал на охлаждение", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по естественным наукам Татьяна Демкина.

Патент на устройство получили в июне 2026 года. Теперь деталь готова к серийному производству. Она станет обязательным элементом не только для ледоколов, но и для плавучих энергоблоков, которые питают северные города.

Проблема старой системы Решение НГТУ
Люфт и вибрация стержней Жесткая фиксация в ячейках
Застой жидкости и перегрев Вихревое перемешивание лопатками

Свинец и глубокие ямы

Чтобы проверить теорию, ученым пришлось буквально зарыться в землю. Они выкопали многометровую шахту для имитации активной зоны. Внутри копии реакторной установки разогревали жидкий свинец до 550 градусов. Это жесткая среда, где обычные материалы плавятся или трескаются. Новая решетка выдержала адскую температуру и сохранила геометрию. "Создание таких систем требует экстремальных стендов, где можно имитировать физику высокотемпературных процессов без риска для экологии", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Кирилл Афонин. Технология универсальна. Если ледоколам она дает маневренность и надежность во льдах, то для наземных АЭС это способ продлить срок службы реактора на десятилетия. В условиях, когда строительство в арктике становится приоритетом, такие детали превращаются в стратегический ресурс.

Зачем перемешивать жидкость в реакторе?

Без перемешивания возникают горячие пятна. Металл в этих зонах теряет прочность, что ведет к авариям. Пропеллерный эффект решетки снимает этот риск.

Из чего сделан прототип?

Для тестов использовали пластик и металл. В боевых условиях на ледоколах будут стоять детали из высокопрочных сплавов, устойчивых к коррозии.

Где еще пригодится разработка?

Помимо флота, решетки востребованы на малых атомных станциях и космических объектах, где важна компактность и надежность охлаждения. Это так же важно, как ремонт в космосе старых спутников.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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