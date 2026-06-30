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Мёртвые зоны на дорогах останутся позади: Минцифры планирует подключить вышки связи к ВИЭ

Наука

Связь на российских дорогах перестанет быть роскошью там, где не протянули провода. Минцифры планирует внедрить автономные узлы, питающиеся от солнца и ветра. Такие решения войдут в новую "Стратегию развития отрасли связи до 2035 года". Это способ решить проблему "мертвых зон" на федеральных трассах и железных дорогах, сообщают "Известия".

Солнечная панель
Фото: unsplash.com by Caspar Rae is licensed under Free to use under the Unsplash License
Солнечная панель

Почему связь не доходит до глуши

Проблема "белых пятен" на карте покрытия спутников и сотовых сетей тянется годами. Тянуть километры ЛЭП через тайгу ради пары вышек дорого и бессмысленно. Трассы остаются без интернета, что создает промышленные риски для безопасности путешественников. Этой весной чиновники даже вычеркнули из плана покрытия 1566 участков протяженностью около 12 000 км. Электричества там нет, а значит, и базы вычислительного оборудования не запустятся.

"Автономный объект — это не просто вышка, а сложная система управления мощностью. Основная сложность не в самих панелях, а в хранении энергии во время пиковых нагрузок или неблагоприятной погоды", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Солнце и ветер вместо кабелей

Минцифры предлагает регионам свободу выбора источников питания. Если озоновый щит защищает нас от радиации, то солнечные панели помогут защитить водителей от изоляции. Гибридные комплексы — это связка из солнечных батарей, ветряков и дизель-генераторов. МТС и "Ростелеком" уже обкатывают такие системы в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке. Это как вариативность обучения у птиц: стратегия должна адаптироваться к среде.

Тип питания Специфика использования
Традиционные ЛЭП Стабильно, но требует затрат на прокладку кабеля
Гибриды (солнце/ветер/ДГУ) Автономность, работа в "глухих" районах

"Для промышленной безопасности важно, чтобы система резервирования включалась мгновенно. Мы имеем дело с объектами, где отказ связи равносилен потере контроля над инфраструктурой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Мировой опыт и российская специфика

В Китае, США и Германии эко-станции работают давно. Однако полностью уйти от физических установок (ДГУ) не выйдет. Климат в РФ капризный. Аккумуляторы замерзают, а инсоляция зимой минимальна. Резервный дизель остается страховкой для стабильного сигнала.

Технологический вызов

Главная сложность — стоимость обслуживания в труднодоступных местах. Завоз топлива для генераторов обходится дорого. Цель Министерства — снизить зависимость от регулярной логистики топлива за счет улучшения КПД солнечных накопителей.

"Экологический аспект здесь вторичен. Мы вынуждены идти на это из-за отсутствия технических возможностей подключения к общим сетям в удаленных локациях", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по охране окружающей среды Олег Никитин.

Ответы на популярные вопросы о связи в труднодоступных районах

Можно ли полностью перейти на солнечную энергию?

Нет, из-за погодных условий и короткого светового дня в РФ требуются гибридные системы.

Почему раньше не ставили такие станции везде?

Оборудование было дороже, а требования к покрытию трасс часто упирались в отсутствие доступных инженерных решений для питания.

Где уже стоят такие вышки?

В Приморском и Краснодарском краях, а также в ряде районов Дальнего Востока.

Станет ли интернет дороже из-за внедрения таких станций?

Экономика проекта пока обсуждается, но автономные УЗС позволяют сэкономить на прокладке сотен километров кабеля.

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Экспертная проверка: Сергей Мартынов (инженер-энергетик), Виталий Корнеев (специалист по промышленной безопасности), Олег Никитин (специалист по промышленной экологии).
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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