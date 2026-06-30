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Новый гель заставил кость расти заново: ученые показали прорыв в лечении опасного пародонтита

Наука

Стоматологи научились купировать пародонтит не просто удалением налета, а биологическим восстановлением тканей. Исследователи создали имплантируемую матрицу, которая возвращает кость туда, где инфекция успела оставить пустоты.

Стоматологический макет
Фото: unsplash.com by Nhia Moua is licensed under Free to use under the Unsplash License
Стоматологический макет

Почему традиционное лечение не работает

Пародонтит превращает ткани, удерживающие зуб, в очаг хронического воспаления. Классическая профессиональная гигиена лишь сдерживает бактериальную нагрузку. Она не восстанавливает костную архитектуру, утерянную из-за деградации коллагена.

Стандарты профилактики кариеса здесь бесполезны против глубоких деструктивных процессов.

"Пародонтит — это не просто налет. Это системный патологический процесс. Если не вмешаться в обменные процессы в костной ткани, зубы становятся подвижными и выпадают. Любая терапия, претендующая на успех, должна фокусироваться не только на антисептике, но и на остеосинтезе", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.

Биоинженерия на службе десен

Новый гель — это мукоадгезивная матрица. Она фиксируется на пораженном участке, исключая "вымывание" препарата слюной. Основа — латекс джекфрута, обеспечивающий плотную адгезию. В матрицу встроены гранатовый экстракт и симвастатин.

Симвастатин здесь работает иначе, чем в кардиологии. Локальная доставка препарата позволяет избежать "фильтрации" печенью. Минимальные дозировки запускают регенерацию в целевой точке, что подтверждают актуальные исследования лечения пародонтита.

"Использование статинов в стоматологии — перспективное направление. Мы видим, как терапия метаболизма тканей дает лучшие результаты, чем попытки просто "зачистить" карманы. Однако это требует филигранной техники нанесения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Результаты тестов и остеоиндукция

Лабораторные испытания in vitro показали запуск остеоиндукции за 14 дней. Через 21 день процесс формирования новой структуры кости усилился. Это доказывает, что материал — не просто пластырь, а активный индуктор роста.

Компонент Биологический эффект
Латекс джекфрута Фиксация препарата на тканях десны
Экстракт граната Подавление патогенной флоры
Симвастатин Активация роста костной ткани

Технология может стать альтернативой стандартной имплантации зубов, позволяя спасать естественный зубной ряд даже при сильной рецессии кости.

"Любая регенеративная методика в полости рта должна пройти многолетние клинические испытания. Влияние препарата на мягкие ткани и долгосрочная стабильность результата — факторы, требующие доказательств на большой выборке пациентов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Ответы на популярные вопросы о регенерации тканей

Можно ли вылечить пародонтит только гелем?

Нет. Гель — часть системы лечения. Базовая терапия включает устранение зубного камня, но гель предотвращает повторное разрушение кости.

Безопасен ли прием статинов в составе геля?

Дозировки в геле мизерные по сравнению с таблетированными системными препаратами, поэтому риск побочных эффектов для организма практически нулевой при местном нанесении.

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Экспертная проверка: врач-стоматолог-ортопед Артём Гайдуков, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-стоматолог-терапевт Елена Воронина
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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