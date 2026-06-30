Новый гель заставил кость расти заново: ученые показали прорыв в лечении опасного пародонтита

Стоматологи научились купировать пародонтит не просто удалением налета, а биологическим восстановлением тканей. Исследователи создали имплантируемую матрицу, которая возвращает кость туда, где инфекция успела оставить пустоты.
Пародонтит превращает ткани, удерживающие зуб, в очаг хронического воспаления. Классическая профессиональная гигиена лишь сдерживает бактериальную нагрузку. Она не восстанавливает костную архитектуру, утерянную из-за деградации коллагена.
Стандарты профилактики кариеса здесь бесполезны против глубоких деструктивных процессов.
"Пародонтит — это не просто налет. Это системный патологический процесс. Если не вмешаться в обменные процессы в костной ткани, зубы становятся подвижными и выпадают. Любая терапия, претендующая на успех, должна фокусироваться не только на антисептике, но и на остеосинтезе", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.
Новый гель — это мукоадгезивная матрица. Она фиксируется на пораженном участке, исключая "вымывание" препарата слюной. Основа — латекс джекфрута, обеспечивающий плотную адгезию. В матрицу встроены гранатовый экстракт и симвастатин.
Симвастатин здесь работает иначе, чем в кардиологии. Локальная доставка препарата позволяет избежать "фильтрации" печенью. Минимальные дозировки запускают регенерацию в целевой точке, что подтверждают актуальные исследования лечения пародонтита.
"Использование статинов в стоматологии — перспективное направление. Мы видим, как терапия метаболизма тканей дает лучшие результаты, чем попытки просто "зачистить" карманы. Однако это требует филигранной техники нанесения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Лабораторные испытания in vitro показали запуск остеоиндукции за 14 дней. Через 21 день процесс формирования новой структуры кости усилился. Это доказывает, что материал — не просто пластырь, а активный индуктор роста.
|Компонент
|Биологический эффект
|Латекс джекфрута
|Фиксация препарата на тканях десны
|Экстракт граната
|Подавление патогенной флоры
|Симвастатин
|Активация роста костной ткани
Технология может стать альтернативой стандартной имплантации зубов, позволяя спасать естественный зубной ряд даже при сильной рецессии кости.
"Любая регенеративная методика в полости рта должна пройти многолетние клинические испытания. Влияние препарата на мягкие ткани и долгосрочная стабильность результата — факторы, требующие доказательств на большой выборке пациентов", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-стоматолог-терапевт Елена Воронина.
Нет. Гель — часть системы лечения. Базовая терапия включает устранение зубного камня, но гель предотвращает повторное разрушение кости.
Дозировки в геле мизерные по сравнению с таблетированными системными препаратами, поэтому риск побочных эффектов для организма практически нулевой при местном нанесении.
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