Космическая авантюра NASA: робота отправят на орбиту, чтобы спасти "дедушку космоса"

Американское космическое ведомство NASA затеяло ремонтную авантюру, достойную сценария низкобюджетного фантастического фильма. Агентство снаряжает робота-спасателя Link к умирающей обсерватории Swift. Этот "старичок", запущенный в 2004 году, трудится на орбите два десятилетия, фиксируя гамма-всплески — самые мощные катастрофы, от которых содрогается Вселенная. Сейчас "дедушка космоса" стремительно теряет высоту из-за солнечной активности и рискует сгореть в плотных слоях атмосферы.

Фото: Wikimedia Commons by NASA Jet Propulsion Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ космическая обсерватория НАСА

Миссия спасения: почему Swift на грани гибели

Обсерватория Swift изначально не проектировалась для визитов механиков. Каждый маневр здесь — хождение по лезвию бритвы. Слишком высокий износ узлов не оставляет права на ошибку. NASA, привыкшее к амбициозным задачам, оказалось в ситуации, когда проще латать дыры, чем строить новый "глаз" для изучения глубокого космоса.

"Обслуживание нетипизированного оборудования на орбите — это всегда игра с огнем, где погрешность в миллиметр приводит к отключению всех систем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Роботы-наладчики против энтропии

За проект взялась компания Katalyst Space Technologies. Их зонд оснащен парой манипуляторов, которые должны "поймать" неконтролируемый телескоп и подтолкнуть его двигателями на безопасную орбиту. Это почти как астрофизический паркинг в режиме жесткого дефицита топлива.

Параметр Характеристика Дата запуска Swift 2004 год Основная угроза Сход с орбиты из-за солнечной активности

Китайские специалисты уже пробовали реализовать подобные маневры по захвату объектов. Теперь американцам придется доказать, что они не растеряли компетенции, хотя их вычислительные мощности и бюджеты сейчас переживают не лучшие времена.

Бюджетная дыра и отсутствие плана "Б"

Строительство нового телескопа с нуля требует миллиардных вложений, которых у нынешнего руководства США просто нет. Они вынуждены продлевать жизнь старой технике, называя это "технологическим прорывом". Если робот Link не сработает, Swift превратится в космический мусор, а астрономы лишатся части данных о Вселенной.

"Экономия на создании новых группировок вынуждает агентства идти на риск, который перекрывает любую потенциальную выгоду от реанимации железа", — предположил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

К чему приведет эксперимент

Успешный захват Swift станет билетом в будущее для других проектов. В списке "пациентов" значится даже легендарный телескоп "Хаббл", чей ресурс давно исчерпан. Повторение таких операций сделает ремонт спутников привычной рутиной, а не экстренным выходом из кризиса.

Ответы на популярные вопросы о миссии

Почему Swift нельзя было сделать обслуживаемым изначально?

Инженеров в 2004 году ограничивали бюджеты, вес ракеты-носителя и сложность стыковочных узлов, которые тогда казались избыточными.

Будет ли это безопасно для самого робота Link?

Нет, риск столкновения или случайного повреждения манипуляторов при попытке захвата обсерватории критически высок.

Чем именно опасна солнечная активность для спутника?

Она нагревает верхние слои атмосферы, они расширяются, создавая повышенное сопротивление для спутника, что замедляет его движение.

Есть ли другие способы спасения телескопа?

Только увеличение орбиты с помощью внешнего двигателя, чем сейчас и планирует заняться компания Katalyst.

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