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Потерянная ветвь наконец нашлась: древняя обезьяна указала на новую колыбель всех человекообразных

Наука » Экология

В истории высших приматов зияла огромная дыра размером с целую пустыню. Ученые находили кости предков в Европе, Азии и на юге Африки, но север континента молчал миллионы лет. Ситуация изменилась, когда в египетских песках откопали челюсть существа, перевернувшего представления о наших корнях. Эта находка доказывает, что именно Северная Африка была тем самым шумным вокзалом, откуда древние обезьяны разъехались по всему свету.

Археологические раскопки
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Археологические раскопки

Палеонтологи из Университета Мансуры и Университета Южной Калифорнии обнаружили остатки существа, названного Masripithecus moghraensis. Эта обезьяна резвилась в оазисах около 18 миллионов лет назад. До этого момента считалось, что в те времена этот регион занимали только мелкие мартышки. Находка рубит это заблуждение под корень, доказывая присутствие крупных приматов прямо у ворот в Евразию.

"Нам потребовалось пять лет упорных поисков, чтобы закрыть эту дыру в генеалогическом древе, ведь именно северная часть материка оставалась белым пятном", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Долгое время антропологи гадали, как предки людей и горилл перемещались между континентами. Неровная летопись окаменелостей создавала кривое зеркало, в котором корни человекообразных искажались. Теперь выяснилось, что Masripithecus сильно отличался от своих южных родственников, что говорит об активном расселении и быстрой смене форм в разных условиях.

Зубы против климата

Ученые нашли только нижнюю челюсть, но для физики жевания этого достаточно. У этого существа были огромные клыки и мощные жевательные поверхности с грубой текстурой. Такая конструкция работала как универсальный кухонный комбайн. Если мягкие фрукты заканчивались, Masripithecus спокойно переходил на твердые орехи и семена, не обращая внимания на голод.

"Жесткая челюсть стала страховкой в эпоху, когда сезоны начали капризничать, а еда становилась дефицитом", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Алексей Корнилов.

Такая гибкость позволила виду выжить в условиях резкой смены погоды. Пока другие гибли от бескормицы, египетский примат перемалывал все, что попадалось под руку. Эта физическая выносливость стала билетом для дальнейшего захвата территорий на севере и востоке.

Характеристика Особенности Masripithecus
Рацион Фрукты, орехи, твердые семена
Место обитания Северная Африка (Вади-Могра)

Пересмотр карты предков

Генетический и анатомический анализ с применением байесовских методов показал странную вещь. Оказалось, что наш египетский гость ближе к современным приматам, чем кто-либо из его современников в Восточной Африке. Это меняет всю географию. Раньше колыбель искали на юге, а теперь центр тяжести сместился к границе с Азией.

"Обнаружение такого звена заставляет пересмотреть старые теории о миграции из центральных районов материка", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Африканская и Аравийская плиты как раз в то время впечатывались в Азию. Море то отступало, то наступало, создавая временные мосты. Masripithecus удачно воспользовался моментом, став связующим звеном между разрозненными группами. Это было идеальное время для прыжка в Европу, и древние обезьяны его совершили.

Ответы на популярные вопросы

Почему находка зубов так важна?

Зубы и челюсти — это чертежи выживания. По их форме понятно, что ело животное и как оно адаптировалось к изменениям окружающей среды.

Где именно нашли окаменелость?

Работы велись в Вади-Могра, это известное место раскопок на севере Египта, которое раньше считалось пустым в плане крупных приматов.

Как это меняет историю человека?

Это доказывает, что общий предок современных обезьян и людей мог появиться гораздо севернее, чем мы привыкли думать.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, геолог Алексей Трофимов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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