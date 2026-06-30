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Юпитер хранил эту тайну дольше, чем существует человечество: теперь ученые подобрались к разгадке

Наука » Экология » Космос

Под плотными газовыми слоями Юпитера обнаружили аномально высокую концентрацию кислорода, которая в 1,5 раза превышает показатели Солнца. Это открытие, основанное на новейшем компьютерном моделировании ученых из Чикагского университета и НАСА, ставит точку в давних спорах о происхождении газового гиганта. Оказалось, что планета сформировалась не просто из газа, а путем агрессивного поглощения колоссальных объемов льда на окраинах молодой Солнечной системы, что превращает её в гигантскую химическую капсулу времени.

Юпитер
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Юпитер

Технологии против слепых зон телескопов

Прямое изучение состава Юпитера всегда было вызовом для науки. Основная часть кислорода на планете связана в молекулах воды, которая скрыта на глубине тысяч километров. Там, под колоссальным давлением, формируются облака, недоступные для оптических приборов миссии "Юнона" или земных обсерваторий. Чтобы заглянуть в эти бездны, исследователи создали динамическую модель, объединившую химические реакции и движение газовых потоков.

"Разработка сложных моделей позволяет нам восстановить облик планеты там, где бессильна оптика. Это напоминает детективное расследование: по косвенным признакам в верхних слоях мы вычисляем реальный состав ядра и мантии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Новое моделирование, опубликованное в Journal of Planetary Science, показало, что химический состав Юпитера гораздо сложнее, чем считалось ранее. Взаимодействие газов и раскаленных недр происходит медленнее, чем предполагали старые теории, что позволяет точнее рассчитать долю тяжелых элементов. Интересно, что подобные аномальные химические составы иногда встречаются и у межзвездных объектов, залетающих в нашу систему.

Ледяное прошлое Юпитера: почему кислорода так много

Долгое время астрономы гадали: вырос ли Юпитер из газового облака или "собирал" твердые осколки? Подтвержденный избыток кислорода (в 1,5 раза больше солнечного) доказывает "ледяную" гипотезу. Планета родилась за так называемой "снежной линией", где температуры позволяли воде существовать в виде твердого льда. Миллиарды лет назад растущий гравитационный монстр затягивал в себя ледяные кометы и планетезимали, богатые замерзшей водой.

"Планеты-гиганты работают как пылесосы. Если в зоне их формирования много льда, это неизбежно отразится на их финальной химии. Юпитер фактически законсервировал в себе тот строительный материал, из которого строилась вся наша система", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

"Это действительно показывает, как много нам еще предстоит узнать о планетах, даже в нашей Солнечной системе", — заявил ведущий автор исследования Джихён Янг, постдокторант Чикагского университета.

Объект исследования Относительное содержание кислорода
Солнце (эталон) 1.0 (базовый уровень)
Юпитер (новые данные) 1.5 (в полтора раза выше)

Тайны глубинной циркуляции

Одной из самых неожиданных находок стала скорость перемешивания атмосферы. Раньше считалось, что газы циркулируют стремительно, преодолевая путь от недр к поверхности за часы. Современные расчеты увеличили этот срок до недель. Такая заторможенность меняет всё: от моделирования тепловых потоков до понимания того, как зарождаются величайшие штормы Вселенной. Изучение таких глобальных процессов на Земле также критично, когда температурные рекорды меняют облик городов.

"Медленная циркуляция означает, что химические соединения успевают вступить в реакции, которые мы раньше не учитывали. Это делает Юпитер гораздо более стабильной и инертной системой в плане глубоких слоев, чем мы воображали", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Данные о Юпитере помогут ученым лучше понимать экзопланеты у далеких звезд и даже океанические ландшафты, подобные тем, где гибель водорослей сигнализирует о глобальных переменах. Юпитер остается главной лабораторией для понимания того, как из хаоса газовых облаков рождаются миры.

Ответы на популярные вопросы о Юпитере

Почему кислород на Юпитере нельзя увидеть в телескоп?

Кислород на этой планете находится не в чистом виде, а в составе воды. Из-за низких температур в верхних слоях вода замерзает и оседает глубоко в атмосфере, где её скрывают непрозрачные слои аммиачных облаков.

Что такое "снежная линия" в космосе?

Это условная граница в протопланетном диске, за пределами которой солнечное тепло становится слишком слабым, и летучие вещества (вода, метан) превращаются в твердый лед. Именно здесь формировались планеты-гиганты.

Как компьютерная модель заменяет реальные пробы газа?

Ученые вводят данные о гравитации, температуре и наблюдаемых газах в суперкомпьютер. Программа просчитывает миллионы вариантов того, как должны течь потоки, чтобы получилась наблюдаемая картина — это позволяет вычислить скрытые параметры с высокой точностью.

Означает ли наличие кислорода возможность жизни?

В данном случае нет. На Юпитере нет твердой поверхности, а давление и радиация настолько высоки, что органические молекулы разрушаются. Кислород здесь — лишь важный индикатор истории формирования планеты.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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