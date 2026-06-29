Хрупкий купол планеты треснул раньше срока: ученые выяснили, когда начал разрушаться озоновый щит

Человечество обнаружило дыру в озоновом щите Земли в 1985 году. Тогда ученые решили, что во всем виноваты холодильники и аэрозоли с хлорфторуглеродами. Новые расчеты меняют эту картину: разрушение началось еще в 1957 году. Виновником выступил иной химикат, применявшийся для чистки одежды. Мы воссоздали эту историю, чтобы понять, как долго атмосфера подавала сигналы бедствия.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля вид из космоса

Первые признаки разрушения

Сьюзан Соломон из Массачусетского технологического института провела мысленный эксперимент. Она смоделировала поведение атмосферы, если бы у исследователей 1950-х годов была современная техника слежения. Сигналы о потере озона проявились за три десятилетия до официального открытия дыры.

Тревога началась не в Антарктике, а в тропиках. Там меньше естественных погодных колебаний, поэтому любое вмешательство химии становится заметным. Команда исследователей использовала 16 различных моделей для проверки данных. Они учитывали извержения вулканов и погодные сбои вроде Эль-Ниньо.

"Обнаружить начало процесса в пятидесятых — это неожиданный результат. Атмосфера реагирует на любую химическую активность человека, и нам важно видеть эти сдвиги своевременно", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Роль четыреххлористого углерода

Главным разрушителем выступал четыреххлористый углерод. Его использовали с 1930-х годов как средство для химчистки и растворитель жира. Хлорфторуглероды вышли на сцену позже, когда промышленность расширила их применение в бытовых приборах.

Данные о составе атмосферы тех лет ученые извлекли из ледяных кернов. Снег в Арктике и Антарктике хранит следы воздуха прошлых столетий. Концентрация вредного растворителя росла стремительно, начиная с 1940-х годов.

"Химические агенты проникают в лед, превращаясь в надежный архив данных. Анализируя эти пробы, мы видим четкую линию роста загрязнений от каждого десятилетия", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru Илья Сафронов.

Тип соединения Период активного использования Четыреххлористый углерод С 1930-х годов Хлорфторуглероды С 1950-х и позже

Монреальский протокол 1990-х годов ввел жесткие запреты. Эти меры привели к снижению уровня опасных веществ в небе. Сейчас ученые следят за тем, чтобы остатки накопленных газов не мешали восстановлению щита.

"Любой промышленный выброс меняет состав стратосферы на годы вперед. Даже после введения ограничений мы продолжаем фиксировать присутствие старых соединений в пробах", — объяснил в интервью Pravda.Ru Никитин Олег.

Ответы на популярные вопросы о состоянии атмосферы

Почему озон разрушался в тропиках?

В тропиках атмосфера обладает более стабильным фоном. Там минимальны природные шумы, поэтому химический след человека проявляется отчетливо и быстро.

Чем опасен четыреххлористый углерод?

Вещество воздействует на нервную систему человека при вдыхании. Оно считается канцерогеном, поэтому его применение в бытовых растворителях повсеместно прекращено.

Можно ли вернуть атмосферу в исходное состояние?

Атмосфера восстанавливается после прекращения выбросов. Мониторинг показывает, что плотность защитного слоя растет, но процесс требует десятилетий работы.

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