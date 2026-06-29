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Настоящий подводный пожар в Австралии: экстремальный жар превратил оазисы в мертвую зону

Наука » Экология » Природа

Под водой у побережья Австралии раскинулись леса, которые не уступают наземным в продуктивности. Они занимают восемь тысяч километров, но эти заросли создают не кораллы, а морские водоросли. Потепление океана и тепловые волны превращают их в пустыни. Исследователи ищут способы замораживания клеток водорослей, чтобы спасти экосистему от окончательного исчезновения.

Красивые водоросли и морское дно
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивые водоросли и морское дно

Почему океан убивает леса

Морские тепловые волны дестабилизируют привычную среду. Температура воды подскакивает и держится на критических отметках слишком долго. Водоросли попросту не успевают приспособиться к новым реалиями и погибают.

"Резкие скачки температуры превращают подводные экосистемы в мертвые зоны. Это похоже на лесной пожар, только в воде", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Когда гибнет отдельная колония, стирается генетический код. Тот самый код, который помогал виду выживать в сложные периоды. Утрата вариативности делает оставшиеся участки леса крайне уязвимыми перед лицом климатических угроз.

Тип угрозы Последствие
Тепловая волна Массовая гибель особей
Потеря генофонда Снижение адаптации к жаре

Зачем армии нужны спецхранилища

Ученые пробуют криоконсервацию. Это глубокая заморозка репродуктивного материала при экстремально низких температурах. Задача — сохранить жизнь на клеточном уровне, чтобы позже разморозить и использовать для заселения рифов.

"Заморозка — это страховка для биоразнообразия. Мы стараемся превратить лабораторию в своего рода сейф для природных ресурсов", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Большинство видов Большого Южного рифа размножаются через прямой выброс семени в толщу воды. В отличие от других растений, они не проходят стадию семени, что многократно усложняет процесс сбора и хранения исходного материала.

Будущее подводных садов

Исследовательский проект Operation Crayweed уже доказал возможность восстановления лесов. Они возвращают популяцию вида Phyllospora comosa на берега Сиднея. Однако этого мало, если океан продолжает нагреваться.

"Технологии криоконсервации нужно доводить до идеала. Сейчас мы только учимся правильно размораживать зародыши, чтобы они не погибали", — сказал в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Стратегия проста: находить самые стойкие к теплу особи и использовать их материал для укрепления слабых зон. Это поможет искусственно ускорить процесс, который при других обстоятельствах растянулся бы на столетия.

Ответы на популярные вопросы о защите рифов

Почему просто не высадить новые растения?

Посадка помогает, но при текущих скоростях изменения климата растения могут не выжить из-за отсутствия нужных генов. Генетическая поддержка фундаментально меняет шансы на выживание.

Почему водоросли важнее кораллов?

Они не важнее, они выполняют свою роль. Водоросли формируют основу экономики промысла и кормят огромную массу жителей океана, обеспечивая продуктивность целых регионов.

Экспертная проверка: эколог Денис Поляков, ученый-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов
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