Эксперты Pravda.Ru предупредили о рисках дискриминации при использовании ИИ в HR

Нейросеть считает вас бесполезным, если вам за шестьдесят. Даже если она вежливо улыбается через текстовое поле. Исследователи из KAIST поймали ChatGPT-4o на "цифровом эйджизме": алгоритм системно занижает профессиональные качества пожилых людей, превращая их в стереотипных добрых бабушек из рекламы печенья. Это не просто сбой кода, а зеркало наших собственных предрассудков, в которое ИИ смотрит слишком внимательно.

Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мозг и искусственный интеллект

Формула стереотипа: тепло без мозгов

Физика процесса проста: берем 900 текстов, сгенерированных GPT-4o, и прогоняем их через сито социальной психологии. Команда профессора Мун Чой использовала модель содержания стереотипов. Группы оценивались по двум шкалам: "теплота" (доверие, доброта) и "компетентность" (эффективность, интеллект). Результат — типичный перекос.

Как только возраст моделируемого персонажа переваливает за 60, кривая профессионализма летит вниз, а шкала "мимимишности" зашкаливает.

"ИИ рисует пожилых людей как мудрых, но беспомощных. Это классическая ловушка: за маской доброжелательности скрывается лишение человека права на инициативу", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Алгоритм выдает базу: старики — это про заботу и вязание носков, а не про управление корпорациями или запуск ракет. Исследование, опубликованное в журнале The Gerontologist, доказывает, что ChatGPT транслирует те же шаблоны, что и низкосортные сериалы. Машина просто усреднила весь мусор из интернета и выдала его за истину.

Возрастная категория Доминирующий образ в ИИ 10-20 лет Обучаемость, поиск пути, энергичность 30-50 лет Пик компетенций, лидерство, уверенность 60+ лет Доброта, пассивность, снижение хватки

Три возраста нейросети

Нейросеть рубит человеческую жизнь топором на три куска. Молодость, зрелость и "всё остальное". Причем для тех, кому за 70, описания становятся подозрительно одинаковыми. Индивидуальность стирается.

Если 30-летний в представлении ИИ может быть кем угодно от стартапера до сантехника, то 80-летний обречен быть "почтенным" и "умиротворенным".

"Мы видим деградацию образа субъектности. Частота слов, связанных с уверенностью и решительностью, падает пропорционально росту возраста в запросе", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Проблема в том, что мы уже используем ИИ для поиска информации и принятия решений. Когда HR-бот или помощник по подбору кадров опирается на такие модели, опытный профи рискует вылететь из очереди просто из-за цифры в паспорте. Алгоритм не "думает", он суммирует статистику. А статистика в сети пропитана эйджизмом похлеще, чем воздух в прачечной — хлоркой.

Почему ваш дед проиграет алгоритму

Когда технология становится массовой, скрытая предвзятость превращается в "цифровой эйджизм". Если ChatGPT постоянно пишет, что пожилые люди менее инициативны, общество начинает верить в это еще сильнее. Круг замыкается. Инклюзивность здесь — не пустое слово из методичек, а вопрос выживания в стареющем мире.

"Предвзятость в коде — это не техническая ошибка, которую можно исправить патчем. Это системная проблема данных, на которых учатся машины", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Чтобы ИИ не превращал людей в "тыкву" сразу после выхода на пенсию, в разработке должны участвовать разные поколения. Иначе мы построим будущее, где право на действие и интеллект будет принадлежать только тем, кто умеет делать селфи без помощи внуков.

Ответы на популярные вопросы

Почему ИИ вообще становится предвзятым?

Он учится на текстах из интернета. Если в книгах, статьях и фильмах за последние 50 лет закрепился образ "слабого старика", нейросеть просто копирует этот шаблон как наиболее вероятный.

Можно ли переучить нейросеть?

Да, но это требует фильтрации датасетов и введения специальных корректирующих весов для "чувствительных" групп. Это стоит дорого и замедляет обучение.

К чему приведет эйджизм в ИИ?

К дискриминации при найме на работу, отказам в кредитах или ухудшению качества медицинской диагностики, если алгоритм решит, что "в таком возрасте это нормально".

Читайте также