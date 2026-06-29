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Кости буквально в щепы: ученые разоблачили главный миф о мучениях женщин при родах

Наука » Экология » Человек

Миф о том, что природа создала человека венцом творения, а взамен наградила женщин самыми тяжелыми родами из-за прямохождения, официально отправляется на свалку истории. Теория "акушерской дилеммы" долго кормила антропологов: якобы наш таз сузился ради походки, а мозг вырос ради интеллекта, превратив деторождение в лотерею на выживание.

Присутствие семьи на родах
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Присутствие семьи на родах

Новое исследование UCL в Nature Ecology & Evolution доказывает: мы не уникальны. Мелкие приматы проходят через те же круги ада, а их младенцы буквально "взламывают" материнские кости, чтобы увидеть свет.

Ремонт теории: почему старые данные врали

Антропологи десятилетиями смотрели на мир через "человекоцентричные очки". Раньше размер головы плода измеряли от лба до затылка, свято веря, что все рождаются макушкой вперед. Но у обезьян гелад, например, морды длинные, и они выходят лицом.

Исследователи из UCL применили 3D-моделирование и расширили список видов с 8 до 29. Выяснилось, что плод саймири (беличьих обезьян) по объему почти в два раза превышает вместимость таза матери. Это не просто "тесно", это за пределами физической нормы в нашем понимании.

"Многие данные, на которых строились ранние теории, были ошибочными. Мы собрали измерения, учитывающие специфическую анатомию разных видов, а не только человеческие стандарты", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Проблема тесных родов — это не побочный эффект прямохождения. Это цена, которую платят мелкие виды за рождение относительно крупных и развитых детенышей. Исследование показало, что чем мельче примат, тем жестче допуски в его "родовом канале". Эволюция загнала их в угол, заставив изобретать обходные пути.

Костяные хитрости: как приматы обманывают анатомию

Если таз не пускает голову, природа либо уменьшает голову, либо раздвигает таз. Приматы выбрали второй путь. У самок макак-резусов тазовые кости срастаются гораздо позже, чем у самцов — только после завершения репродуктивного периода.

Это сохраняет подвижность сочленений до последнего. Но дальше всех пошли галаго (бушбейби): у них кости таза не срастаются вообще никогда. Во время родов скелет буквально раздается в стороны, работая как живой трансформер.

"У некоторых мелких приматов кости таза остаются подвижными всю жизнь. Это позволяет тазу расширяться настолько, чтобы пропустить голову, которая объективно больше базового отверстия", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Человеческий метод подготовки к родам — это гормональное размягчение связок (релаксин) и небезызвестные роднички на черепе младенца. Но по сравнению с галаго наши механизмы выглядят консервативно. Мы полагаемся на деформацию черепа плода, в то время как другие виды ставят ставку на гибкость скелета матери.

Вид примата Особенности адаптации
Человек Подвижность крестца, роднички черепа плода
Макака-резус Позднее сращение костей таза у самок
Галаго (бушбейби) Тазовые кости никогда не срастаются

Подобная изменчивость адаптаций доказывает: эволюция решала задачу "пропихнуть невпихуемое" многократно и разными способами. Человеческий случай — лишь один из вариантов в длинном списке инженерных решений природы. Исследование механизмов дегенерации или роста мозга теперь должно учитывать, что таз не был таким уж жестким ограничителем.

"Мы обнаружили разнообразие акушерских дилемм и решений во всем отряде приматов. Это полностью меняет представление об уникальности человеческого опыта", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Ответы на популярные вопросы о биомеханике родов

Почему у человека роды опаснее, чем у кошек или собак?

У человека соотношение размера головы плода к тазу матери стремится к 1:1, а иногда и превышает его. У большинства четвероногих млекопитающих запас пространства в родовом канале гораздо больше, поэтому роды проходят быстрее и с меньшим риском механической блокировки.

Правда ли, что таз женщины расширяется во время беременности?

Нет, сами кости не растут. Под действием гормонов становятся более эластичными связки, удерживающие кости таза. Это дает лишние миллиметры пространства, необходимые для прохождения головы младенца.

Влияет ли прямохождение на сложность родов?

Да, оно изменило форму таза на более компактную и чашеобразную, чтобы удерживать внутренние органы в вертикальном положении. Но, как показывает исследование, маленькие обезьяны на четырех ногах страдают от узости таза не меньше нас.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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