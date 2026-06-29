США больше не лидеры: Китай создал вычислительного монстра наперекор всем запретам Запада

Представьте, что ваш домашний компьютер неожиданно выпил литр энергетика и начал считать в 200 тысяч раз быстрее. Звучит как бред, но в мире суперкомпьютеров это суровая реальность.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нейроморфный суперкомпьютер

Китайский гигант LineShine официально выкинул американского конкурента El Capitan с первой строчки рейтинга TOP500. Китайцы создали монстра, который щелкает квинтиллион задач в секунду, и сделали это вопреки всем торговым запретам.

Понятная арифметика: квинтиллион против триллиона

Чтобы понять масштаб катастрофы для конкурентов, нужно разобраться с терминами. FLOP — это просто одна математическая операция. Сложить два числа — это один FLOP. Ваш ноутбук делает около 5 триллионов таких штук в секунду. Впечатляет? Забудьте. Эксафлопсные системы вроде LineShine выдают больше квинтиллиона. Это единица с 18 нулями. Разрыв такой же, как между улиткой и скоростью света.

"В мире больших вычислений цифры имеют магическое значение. LineShine — это не просто коробка с проводами, а демонстрация того, что физика процессов позволяет обходить инженерные тупики даже при дефиците компонентов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ломая барьеры: Китай перехватил корону

До недавнего времени королем горы был El Capitan из Ливерморской национальной лаборатории. Американцы праздновали победу с ноября 2024 года, но радость была недолгой. LineShine оказался резвее на 22%. Китайский Национальный суперкомпьютерный центр сухо отрапортовал о "прорыве через серию технологических барьеров".

На человеческий язык это переводится так: "Мы нашли способ заставить железо работать на пределе возможного".

Характеристика LineShine (Китай) El Capitan (США) Технология вычислений Строго центральные процессоры (CPU) Гибрид (CPU + GPU) Скорость работы На 22% выше конкурента Предыдущий мировой рекордсмен

Магия без видеокарт: как обмануть санкции

Самое интересное спрятано под капотом. Большинство суперкомпьютеров — это гибриды. В них стоят обычные процессоры (CPU) для управления и графические (GPU) для тяжелой работы. Но США перекрыли Китаю кислород, запретив поставки мощных GPU еще в 2018 году. Что сделали инженеры Поднебесной? Они построили систему целиком на центральных процессорах.

Это как прийти на гонку "Формулы-1" на грузовике, у которого под капотом десять двигателей от фур, и всех обогнать.

"Когда вам закрывают дверь, вы строите свой завод дверей. LineShine доказал, что отсутствие импортных чипов — это не конец света, а повод создать полностью суверенный софт и железо", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Система уже вовсю пашет на благо науки. Она предсказывает погоду, моделирует новые лекарства и обучает искусственный интеллект. Пока западные стартапы сжигают миллионы на покупку дефицитных видеокарт от Nvidia, китайская DeepSeek и команда LineShine доказывают: мозги и правильная архитектура важнее дорогих комплектующих. Лидерство в вычислениях теперь не зависит от одной технологии. Вендоры ищут свой путь через кастомные ускорители и нестандартные связки.

"Ситуация с LineShine показывает, что энергетическая и вычислительная безопасность — это вопрос не только железа, но и умения эффективно распределять мощность без перегревов", — отметил инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о суперкомпьютерах

Зачем нужны такие мощности в быту?

Обычному пользователю — низачем. Но благодаря им вы получаете точный прогноз ураганов и новые вакцины за месяцы, а не десятилетия.

Может ли суперкомпьютер заменить ИИ?

Нет, он — это "стероиды" для ИИ. На таких машинах обучают модели вроде ChatGPT, чтобы они отвечали умнее и быстрее.

Кто еще входит в топ-10 самых быстрых машин?

После Китая и США в списке идут Германия, Италия, Швейцария и Япония. Мир вступил в эпоху гонки цифровых вооружений.

Читайте также