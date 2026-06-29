Небо в Китае внезапно опустело: обнаружен след, который спасет планету от системного сбоя

Космические лучи высоких энергий долгое время считались неуязвимыми пришельцами. Ученые верили: эти частицы прошивают солнечные бури насквозь, как пуля бумагу, не замечая магнитных ловушек. Новое исследование международной группы физиков, опубликованное в Physical Review Letters, доказало обратное.

Фото: https://unsplash.com by Psycho Kev is licensed under Free Солнечные блики

Оказывается, даже самые "бронебойные" частицы из глубокого космоса спотыкаются о солнечную плазму, превращаясь в идеальный инструмент для предсказания глобальных сбоев на Земле.

Магнитная муть: как солнце путает траектории

Земля живет под перекрестным огнем. С одной стороны летят галактические космические лучи — частицы с бешеной энергией со всех сторон Вселенной. С другой — бьет "солнечный пулемет", выплевывая облака намагниченной плазмы.

Раньше считалось, что тяжелые частицы (ТэВ-диапазона) слишком быстры, чтобы солнце могло их затормозить или отклонить.

"Мы обнаружили, что солнечный шторм ведет себя как мутное стекло. Он не просто блокирует свет, он рассеивает его, создавая дисбаланс. Частицы, летящие к Солнцу, натыкаются на магнитную турбулентность и отскакивают, создавая своего рода дефицит лучей с определенного направления", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Физики из Университета Махидол в Таиланде сменили тактику. Вместо того чтобы считать общее количество упавших на Землю частиц, они начали следить за их "пропиской" — откуда именно прилетел заряд. И в ноябре 2021 года ловушка захлопнулась: северо-восточная часть неба внезапно "опустела" на несколько часов. Это и был след проходящей солнечной бури.

Детектор размером с город видит невидимое

Для охоты использовали LHAASO — гигантскую систему датчиков в Китае. Эта махина фиксирует каскады вторичных частиц, которые возникают, когда космический луч врезается в атмосферу. Каждую секунду прибор обрабатывает сотни миллионов событий. Чтобы отсечь ложные сигналы от обычного изменения погоды, ученые искали именно анизотропию — перекос в плотности потока.

Параметр Характеристика Энергия частиц ТэВ-диапазон (в 10 000 раз выше обычных исследований) Место обнаружения Детектор LHAASO, высокогорный Китай Эффект шторма Рассеивание лучей на передней кромке плазменного пузыря

Магнитное поле бури работает как линза с дефектом. Оно не останавливает частицы полностью, но сбивает их с курса. Это позволяет "прощупать" структуру шторма задолго до того, как он ударит по магнитосфере Земли. Традиционные спутники видят только то, что происходит прямо под их "носом", а космические лучи дают панорамную картинку всего возмущения в пространстве.

"Эта методика меняет правила игры. Теперь мы можем использовать галактические лучи как бесплатные зонды. Они подсвечивают внутренности солнечного выброса, позволяя оценить его мощность и вектор атаки на энергетическую инфраструктуру", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Прогноз погоды: когда техника "превратится в тыкву"

Практический смысл открытия огромен. Солнечные бури выжигают электронику на орбите и вырубают трансформаторы на земле. Современная цивилизация держится на тонких проводах и кремниевых чипах, которые плавятся от мощных магнитных импульсов. Новая методика дает ученым "фору" во времени.

Если раньше мы узнавали о силе удара постфактум, когда плазма уже входила в контакт со спутниками, то теперь карта шторма рисуется заранее. Детекторы вроде LHAASO становятся глобальными радарами, отслеживающими невидимые структуры в межпланетном пространстве.

"Любое резкое изменение магнитного фона — это риск для стабильности сетей. Точный мониторинг через космические лучи позволит диспетчерам заранее сбрасывать нагрузку и переводить системы в безопасный режим", — отметил в беседе с Pravda. Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о солнечных штормах

Как солнечный шторм влияет на мой смартфон?

Напрямую — никак. Но если шторм вырубит GPS или сотовую вышку, ваш гаджет станет просто дорогим кирпичом. Космические лучи высоких энергий помогают предсказать такие моменты за сутки и более.

Почему нельзя использовать обычные телескопы?

Плазма солнечного шторма почти прозрачна для видимого света, но она сильно намагничена. Ее структуру нельзя увидеть глазами, ее можно только "почувствовать" через отклонение летящих сквозь нее заряженных частиц.

Безопасны ли эти лучи для людей?

Атмосфера Земли работает как бетонный щит толщиной в несколько метров. Большая часть космических лучей разбивается высоко в небе, порождая ливни вторичных частиц, которые и ловят ученые.

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