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Такого не было миллиарды лет: межзвёздная комета 3I/ATLAS показала аномальный химический состав

Наука

Межзвездная странница 3I/ATLAS раскрыла свои секреты. Анализ состава пыли, проведенный специалистами научных институтов, показал: перед нами гостья из "глухого космоса". Она не бывала в зонах формирования молодых миров, а значит, её вещество осталось нетронутым с момента зарождения.

Комета 3I/ATLAS
Фото: NASA, ESA by David Jewitt (UCLA), oseph DePasquale (STScI), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комета 3I/ATLAS

Чужак на огромной скорости

Комету 3I/ATLAS засекли в июле 2025 года. Она оказалась третьим объектом в истории астрономии, залетевшим к нам "извне". Предшественники — Оумуамуа и комета Борисова. Статус инопланетного гостя подтвердила скорость. Аппарат несется сквозь пространство со скоростью 58 километров в секунду относительно нашего светила. Местным телам не набрать такой разгон.

"Скорость — главный биометрический маркер объекта. Для выхода из системы нужен импульс в 42 км/с. Наша гостья превзошла этот порог с запасом, игнорируя притяжение Солнца", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Углекислотный "коктейль"

Ядро кометы диаметром около километра пролетело между Марсом и Землей в октябре 2025 года. Спектральный анализ удивил экспертов. В 3I/ATLAS оказалось до 50% углекислого газа и до 30% угарного. В наших кометах этого добра — не более 5%. Зато воды в гостье — крохи.

Компонент 3I/ATLAS (%)
Углекислый газ ~50%
Угарный газ 20-30%

Это подтверждает теорию: объект сформирован вдали от согревающих звезд. Легкие газы в нем буквально "законсервированы" суровым холодом межзвездной пустоты.

"Высокая концентрация летучих соединений указывает на глубокую заморозку. Любое приближение к звезде для такого состава — фатально, он сразу начинает улетучиваться", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Аморфные силикаты — холодный след

Частицы пыли 3I/ATLAS содержат силикаты, но они аморфны. У них нет кристаллической решетки. Атомы "застыли" в хаосе. Такая структура возможна только в условиях лютой стужи, где нет энергии для выстраивания упорядоченности. Это резко контрастирует с солнечными кометами, где силикаты — это упорядоченные кристаллы, рожденные в теплых протопланетных дисках.

"Аморфное состояние — это отпечаток вечного холода. Если бы комета "варилась" в диске звезды, мы бы увидели четкую кристаллическую геометрию атомных связей", — добавил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о 3I/ATLAS

Откуда она прилетела?

Из глубокого межзвездного пространства. Она не принадлежит нашей системе.

Почему она такая странная?

Она никогда не проходила "обкатку" возле молодых звезд, поэтому сохранила первородный состав.

Может, она изменилась в пути?

Ученые уверены: нет. Внешние слои испаряются, обнажая ядро, сохранившее изначальную структуру миллиарды лет.

Опасна ли она для нас?

Нет, комета уже удаляется за орбиту Юпитера и исчезает из поля видимости земных телескопов.

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Экспертная проверка: Павел Громов (астроном), Илья Сафронов (химик), Дмитрий Лапшин (физик).
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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