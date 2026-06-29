Межзвездная странница 3I/ATLAS раскрыла свои секреты. Анализ состава пыли, проведенный специалистами научных институтов, показал: перед нами гостья из "глухого космоса". Она не бывала в зонах формирования молодых миров, а значит, её вещество осталось нетронутым с момента зарождения.
Комету 3I/ATLAS засекли в июле 2025 года. Она оказалась третьим объектом в истории астрономии, залетевшим к нам "извне". Предшественники — Оумуамуа и комета Борисова. Статус инопланетного гостя подтвердила скорость. Аппарат несется сквозь пространство со скоростью 58 километров в секунду относительно нашего светила. Местным телам не набрать такой разгон.
"Скорость — главный биометрический маркер объекта. Для выхода из системы нужен импульс в 42 км/с. Наша гостья превзошла этот порог с запасом, игнорируя притяжение Солнца", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.
Ядро кометы диаметром около километра пролетело между Марсом и Землей в октябре 2025 года. Спектральный анализ удивил экспертов. В 3I/ATLAS оказалось до 50% углекислого газа и до 30% угарного. В наших кометах этого добра — не более 5%. Зато воды в гостье — крохи.
|Компонент
|3I/ATLAS (%)
|Углекислый газ
|~50%
|Угарный газ
|20-30%
Это подтверждает теорию: объект сформирован вдали от согревающих звезд. Легкие газы в нем буквально "законсервированы" суровым холодом межзвездной пустоты.
"Высокая концентрация летучих соединений указывает на глубокую заморозку. Любое приближение к звезде для такого состава — фатально, он сразу начинает улетучиваться", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.
Частицы пыли 3I/ATLAS содержат силикаты, но они аморфны. У них нет кристаллической решетки. Атомы "застыли" в хаосе. Такая структура возможна только в условиях лютой стужи, где нет энергии для выстраивания упорядоченности. Это резко контрастирует с солнечными кометами, где силикаты — это упорядоченные кристаллы, рожденные в теплых протопланетных дисках.
"Аморфное состояние — это отпечаток вечного холода. Если бы комета "варилась" в диске звезды, мы бы увидели четкую кристаллическую геометрию атомных связей", — добавил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Из глубокого межзвездного пространства. Она не принадлежит нашей системе.
Она никогда не проходила "обкатку" возле молодых звезд, поэтому сохранила первородный состав.
Ученые уверены: нет. Внешние слои испаряются, обнажая ядро, сохранившее изначальную структуру миллиарды лет.
Нет, комета уже удаляется за орбиту Юпитера и исчезает из поля видимости земных телескопов.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.