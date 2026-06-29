Ваш компьютер может превратиться в тыкву: скрытая функция Windows спасёт важные данные

Ваша Windows — это не просто набор иконок. Это карточный домик, который развалится от одного дуновения судьбы. Редактор портала XDA Абхишек Кумар Мишра напомнил, что внутри системы спрятан инструмент для спасения ваших нервов — сервис облачного копирования. Он не заполнит все гигабайты диска терабайтами фото, но спасет главное: настройки и документы.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек за компьютером

Как работает "облачный" спасательный круг

Функция жестко завязана на сервис OneDrive. Microsoft дает каждому пользователю 5 гигабайт пространства бесплатно. Этого хватит для документов, но не для коллекции фильмов. Логика проста: система "фотографирует" ваше цифровое состояние — от списка установленных программ до сетевых паролей.

"Облачное хранилище — это не бездонная бочка. Если забивать его тяжелыми файлами, система отключений вынудит вас чистить сервер. Планируйте объем заранее", — предупредил в беседе с Pravda.Ru диспетчер энергосистемы Максим Лебедев.

Синхронизация настроек и приложений

Зачем это вообще нужно? При сбоях Windows превращается в тыкву. Если резервная копия жива, переустановка проходит без головной боли. Система сама предложит вернуть настройки, предпочтения и даже список софта. Это экономит часы ручного труда по настройке интерфейса под себя.

Функция Что она делает OneDrive Backup Системные настройки и список ПО История файлов Разные версии одного документа

Машина времени для ваших таблиц

Мишра отдельно выделил функцию "История файлов". Она незаменима, если вы случайно стерли важную строчку в таблице или перезаписали текст. Функция хранит историю изменений. Вы всегда можете "отмотать" файл до того состояния, где он был целым.

"Люди беспечны с данными, пока не столкнутся с потерей доступа к реестрам. Стандарты безопасности на опасных объектах жестче, но принципы защиты везде одни", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Попробуйте прямо сейчас зайти в параметры Windows и проверить, активна ли синхронизация. Обидно потерять работу из-за банального сбоя питания или программной ошибки.

Ответы на популярные вопросы о защите данных

Хватит ли 5 гигабайт на всё?

Нет. Это лимит для самых важных документов и настроек. Тяжелые фото и видео лучше хранить на внешних носителях.

Нужно ли включать защиту вручную?

Да, по умолчанию она не всегда настроена на максимальную защиту. Проверьте настройки синхронизации.

Спасет ли это от хакеров?

Это спасет ваши данные от потери. Для защиты от кражи используйте сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Как работает история файлов?

Она создает копии версий документа при изменениях, позволяя восстановить предыдущую версию файла до ошибки.

"Безопасность данных — это игра на опережение. Защищайте периметр до того, как уязвимость будет использована", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

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