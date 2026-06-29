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Тайный козырь владельцев Android: эта возможность не даст санкциям повторить сценарий iPhone

Наука » Технологии

Владельцы смартфонов под управлением Android сохранят возможность устанавливать стороннее программное обеспечение вопреки любым санкциям, заявил директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин. В беседе с Pravda.Ru эксперт объяснил, почему открытая архитектура системы защищена от тотальных блокировок лучше, чем закрытая экосистема Apple.

Андроид, android
Фото: openverse.org by Uncalno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андроид, android

Ранее сообщалось, что ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ИС "Вести" допустил возникновение у пользователей Android тех же сложностей, с которыми столкнулись владельцы устройств на базе iOS. 

Завалишин подчеркнул, что фундаментальная разница между двумя платформами заключается в механизме контроля над контентом. Если американская корпорация Apple полностью монополизировала процесс установки софта, то Android изначально создавался как открытая среда с возможностью загрузки файлов из любых источников. В настоящий момент на рынке уже действуют механизмы, регулирующие российский рынок смартфонов и стандарты предустановки ПО.

"На iPhone в iOS нельзя установить приложение в обход Apple. Компания строго определяет, какие приложения доступны, а какие нет — просто так, своими руками, поставить их на телефон невозможно. Существуют сложные обходные маневры, но они настолько трудны, что практически недоступны для обычного пользователя. На Android все иначе — там приложения можно устанавливать свободно", — пояснил он.

Специалист отметил, что пользователи могут скачивать программы напрямую с сайтов поставщиков услуг или использовать альтернативные магазины приложений. Существующие риски того, что производители гаджетов попробуют внедрить жесткую систему ограничений, нивелируются самой природой системы. На фоне этих обсуждений власти анализируют возможный запрет iPhone и влияние подобных мер на технологический суверенитет.

"На Android приложение можно установить свободно — скачать с сайта компании или поставщика услуг, а также из других магазинов, например, RuStore, где представлено много приложений. Производители могут попытаться закрыть Android, как это сделано в iOS, но пока этого нет. К тому же Android — открытая операционная система, на базе которой существуют решения разных компаний, и я полагаю, что всегда найдется способ установить произвольные приложения, не завися от вендора", — сказал эксперт.

В качестве отечественной альтернативы Завалишин выделил операционную систему "Аврора". На текущий момент платформа ориентирована преимущественно на государственные структуры и крупные корпорации, такие как РЖД или Роскосмос. Тем не менее система обладает потенциалом для выхода на потребительский рынок, хотя и испытывает дефицит популярного софта. При этом эксперты уже оценивали риск отключения всех устройств на Android в стране и способы защиты персональных данных россиян.

Переход на отечественные решения может быть связан с новыми правовыми нормами. В частности, законодатели рассматривают штрафы за западные ID-технологии и ограничение использования иностранных систем авторизации на российских ресурсах.

"Наша мобильная операционная система "Аврора" существует и довольно активно развивается — сейчас уже, по-моему, шестая версия. Но до сих пор она ориентирована на корпоративное применение: на мобильные устройства и планшеты, которые используются сотрудниками в полевых условиях, при дистанционной работе. В принципе, система вполне применима и как домашняя, публичная, однако для нее разработано довольно мало приложений. Так что альтернатива есть, но она пока ещё не очень готова именно для домашнего использования", — заключил Завалишин.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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