Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Контрафакт захлестнул рынок косметологии в России: тысячи клиник вредят пациентам каждый день
Древние страхи оживают в лесах: странные туманы и призраки вынуждали людей запирать свои дома
Мечты разбились о суровую реальность: Ольга Орлова назвала причину отказа от третьего ребёнка
Кулинарный провал на кухне: один неверный шаг с крупой разрушает структуру мясного блюда
Перемены в Югре затронули тысячи семей: власти официально расширили список претендентов на поддержку
Президент не стал терпеть: провал сборной Южной Кореи по футболу привел к жесткому решению
Ученые Челябинска и Екатеринбурга разработали аноды из гамма-графина для аккумуляторов
Это больше не похоже на интернет: рекордная скорость связи в Китае переписала правила сети
Конец нелепым штрафам? Ограничения скорости хотят изменить по всей России

Солнечный пулемет нацелился на Землю: новые пятна могут выстрелить плазмой в любой момент

Наука

Появление новых пятен на Солнце указывает на концентрацию мощных магнитных полей, которые способны выбрасывать потоки плазмы в сторону Земли, рассказал академик РАН, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый. В комментарии для Pravda.Ru ученый отметил, что хотя вероятность геомагнитных возмущений возрастает, масштабы звезды позволяют большинству выбросов проходить мимо нашей планеты.

Солнце в космосе
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнце в космосе

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце образовалась самая крупная за 2026 год группа пятен. Исследователи внимательно следят за этой областью, так как группа солнечных пятен часто становится источником протонных штормов. При этом специалисты напоминают, что текущее состояние магнитосферы может измениться в течение нескольких часов после фиксации вспышки.

По словам Зеленого, пятна являются видимыми признаками сложной внутренней жизни светила. Глубинные течения формируют магнитные трубки, которые при пересоединении срабатывают подобно пулемету, выстреливающему солнечную массу в космическое пространство. Однако наличие активных зон — это лишь потенциальная угроза, реализация которой зависит от множества факторов.

"Наличие пятен — это потенциальная возможность возникновения выбросов солнечной массы. Усиление солнечных магнитных полей, образуются трубки, которые пересоединяются и как пулеметы выбрасывают солнечную плазму в космос, и часть из нее может попасть на Землю. Это необходимые условия для того, чтобы на Земле были магнитные бури, но недостаточные, потому что, слава Богу, Земля очень маленькая по сравнению со всеми этими событиями, и большая часть этих выбросов проносится мимо", — пояснил он.

Физические процессы, скрытые под поверхностью звезды, остаются предметом дискуссий в научной среде. Зачастую магнитное поле солнца ведет себя непредсказуемо, что требует постоянного мониторинга в разных диапазонах. Как подчеркнул эксперт, наиболее детальную картину дают наблюдения в рентгеновском излучении, которое не достигает поверхности Земли из-за атмосферного щита. Именно в этом спектре заметны энергичные потоки горячей плазмы.

Глобально активность светила подчинена циклам "солнечного динамо". Каждые 22 года происходит полная смена полярности магнитных полюсов. Для земного наблюдателя этот процесс выглядит как 11-летний цикл, так как для нашей планеты смена севера на юг не имеет принципиальной разницы в плане интенсивности воздействия.

"Солнце живет своей жизнью. Мы эту жизнь видим, когда смотрим на Солнце, но видим очень плохо, потому что все скрыто под поверхностью, и лишь некоторые потемнения — пятна — показывают, что внутри происходит что-то бурное. Солнце проявляет себя в разных излучениях и диапазонах волн, но все это связано с его внутренней жизнью", — рассказал специалист.

Мониторинг таких явлений важен не только для фундаментальной науки, но и для сохранности техники. Сильная солнечная активность способна влиять на плотность верхних слоев атмосферы, создавая угрозу для орбитальных аппаратов. Одновременно с этим ученые ищут новые методы минимизации ущерба, изучая, как защита Земли может быть усилена за счет искусственного уплотнения магнитного щита.

Читайте также

Экспертная проверка: Астрофизик Алексей Руднев
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Калининградская область
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Последние материалы
Солнечный пулемет нацелился на Землю: новые пятна могут выстрелить плазмой в любой момент
Власти Тюменской области легализовали статус застройщика индустриальных парков
МРОТ больше не предел: как нижегородским педагогам теперь будут платить за проверку тетрадей и кружки
Ужин за считанные минуты: необычная заливка превращает скучные овощи в шедевр
Новый скачок цен в магазинах уже близко: россиянам раскрыли единственный способ сократить расходы
Безобидное игнорирование скованности в ногах: ошибочная тактика может обернуться полным разрушением хряща
Семью теперь не разделить: Прилучный пошёл на радикальный шаг ради постоянных встреч с детьми
Эти люди разрушают вашу карму: экс-звезда Comedy Woman объяснила отказ от общения с женщинами
Комфортные кресла прячут смертельные риски: ошибки при выборе места в туристическом автобусе
Не каждый год стажа одинаково ценен: какие периоды заметно увеличивают пенсию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.