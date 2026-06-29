Солнечный пулемет нацелился на Землю: новые пятна могут выстрелить плазмой в любой момент

Появление новых пятен на Солнце указывает на концентрацию мощных магнитных полей, которые способны выбрасывать потоки плазмы в сторону Земли, рассказал академик РАН, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый. В комментарии для Pravda.Ru ученый отметил, что хотя вероятность геомагнитных возмущений возрастает, масштабы звезды позволяют большинству выбросов проходить мимо нашей планеты.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнце в космосе

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Солнце образовалась самая крупная за 2026 год группа пятен. Исследователи внимательно следят за этой областью, так как группа солнечных пятен часто становится источником протонных штормов. При этом специалисты напоминают, что текущее состояние магнитосферы может измениться в течение нескольких часов после фиксации вспышки.

По словам Зеленого, пятна являются видимыми признаками сложной внутренней жизни светила. Глубинные течения формируют магнитные трубки, которые при пересоединении срабатывают подобно пулемету, выстреливающему солнечную массу в космическое пространство. Однако наличие активных зон — это лишь потенциальная угроза, реализация которой зависит от множества факторов.

"Наличие пятен — это потенциальная возможность возникновения выбросов солнечной массы. Усиление солнечных магнитных полей, образуются трубки, которые пересоединяются и как пулеметы выбрасывают солнечную плазму в космос, и часть из нее может попасть на Землю. Это необходимые условия для того, чтобы на Земле были магнитные бури, но недостаточные, потому что, слава Богу, Земля очень маленькая по сравнению со всеми этими событиями, и большая часть этих выбросов проносится мимо", — пояснил он.

Физические процессы, скрытые под поверхностью звезды, остаются предметом дискуссий в научной среде. Зачастую магнитное поле солнца ведет себя непредсказуемо, что требует постоянного мониторинга в разных диапазонах. Как подчеркнул эксперт, наиболее детальную картину дают наблюдения в рентгеновском излучении, которое не достигает поверхности Земли из-за атмосферного щита. Именно в этом спектре заметны энергичные потоки горячей плазмы.

Глобально активность светила подчинена циклам "солнечного динамо". Каждые 22 года происходит полная смена полярности магнитных полюсов. Для земного наблюдателя этот процесс выглядит как 11-летний цикл, так как для нашей планеты смена севера на юг не имеет принципиальной разницы в плане интенсивности воздействия.

"Солнце живет своей жизнью. Мы эту жизнь видим, когда смотрим на Солнце, но видим очень плохо, потому что все скрыто под поверхностью, и лишь некоторые потемнения — пятна — показывают, что внутри происходит что-то бурное. Солнце проявляет себя в разных излучениях и диапазонах волн, но все это связано с его внутренней жизнью", — рассказал специалист.

Мониторинг таких явлений важен не только для фундаментальной науки, но и для сохранности техники. Сильная солнечная активность способна влиять на плотность верхних слоев атмосферы, создавая угрозу для орбитальных аппаратов. Одновременно с этим ученые ищут новые методы минимизации ущерба, изучая, как защита Земли может быть усилена за счет искусственного уплотнения магнитного щита.

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