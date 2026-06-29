Это больше не похоже на интернет: рекордная скорость связи в Китае переписала правила сети

Китайские инженеры разогнали оптоволокно до невероятных скоростей. В ходе испытаний поток данных на магистрали достиг 51,3 Тбит/с. Рекорд поставили на отрезке длиной 206,5 километра. Главный фокус — отсутствие промежуточных усилителей. Обычные сети требуют "подкачки" сигнала каждые 50-80 километров, иначе данные тонут в шумах.

Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ оптоволокно

Свет летит по воздуху

Секрет успеха — полый сердечник кабеля. В стандартных жилах свет "продирается" сквозь стекло, теряя энергию. Здесь же внутри волокна пустота. Фотоны мчатся почти в вакууме. Отсутствие стеклянного препятствия снижает задержки и позволяет накачивать в один канал больше данных, чем в энергоемких ЦОД.

"Использование полого сердечника — это отказ от ограничений материала. Скорость передачи растет, так как мы убираем рассеивание в диэлектрике", — пояснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Умное управление трафиком

Просто запустить "чистое" волокно мало. Сигнал в такой среде ведет себя капризно. Инженеры создали систему адаптивного управления. Она на лету перераспределяет мощность между длинами волн. Оборудование видит просадку и мгновенно корректирует параметры для всех сегментов модернизируемой инфраструктуры.

Характеристика Результат эксперимента Скорость передачи 51,3 Тбит/с Длина трассы 206,5 км

Такой подход напоминает работу диспетчера на ЖД. Когда путь свободен, поезда летят на пределе. Если участок сложный — составы синхронизируют скорость во избежание "аварий".

"Динамическое распределение мощности критично для сложных систем. Без автоматики любая микрофлуктуация в полом волокне привела бы к потере целостности сигнала", — добавил инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Архитектура усиления

Систему защитили от сбоев. Встроили датчики мощности. Если кабель поврежден — автоматика гасит луч лазера за доли секунды. Это убережет дорогое оборудование от выгорания. Усилители нового типа равномерно "подталкивают" данные, что позволяет транслировать гигабиты на огромные дистанции без усталости материала.

"Безопасность тут не просто опция, а необходимость. Высокая мощность лазера при сбое может моментально превратить коннекторы в расплавленный шлак", — предупредил инженер по ЧС Антон Белов.

Ответы на популярные вопросы о связи

В чем отличие полого кабеля от обычного?

В обычном волокне свет идет сквозь стекло, это замедляет его. В полом сердечнике свет идет по воздуху, почти как в вакууме.

Нужны ли такие скорости в быту?

Напрямую — нет. Но это база для магистралей, которые связывают крупные города и серверные фермы.

Почему усилитель нельзя ставить везде?

Репитеры стоят дорого. Их обслуживание требует электричества и постоянного осмотра на трассе.

Это коммерческий или научный рекорд?

Проект прикладной. Цель — проверить готовность технологии к реальной работе в сети провайдера.

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