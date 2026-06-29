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330 метров до тайны: человечество ждет самая рискованная космическая съемка в истории

Наука

Японский зонд Hayabusa2 готовится к выполнению самой дерзкой операции в своей истории. После успешной доставки образцов грунта с астероида Рюгу, аппарат нацелился на совершение сверхблизкого пролета мимо астероида 1998 QE2. Маневр запланирован на 5 июля 2026 года и должен пройти на дистанции всего 330 метров от поверхности небесного тела. Подобная близость к объекту такого размера делает предстоящее событие уникальным для мировой космонавтики.

Астероид рядом с Землёй
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Астероид рядом с Землёй

Смертельный риск ради науки

Инженеры миссии утверждают, что сближение на расстояние 330 метров превышает все предыдущие рекорды по безопасности и точности. Специалисты ожидают, что это позволит сделать снимки поверхности с невероятным разрешением и провести детальный химический анализ состава. Исследование состава небесных тел помогает не только понять происхождение Солнечной системы, но и оценить потенциальную угрозу для нашей планеты.

"Такие миссии требуют ювелирной работы, ведь в условиях микрогравитации астероида любая ошибка может стать фатальной. Однако именно этот риск позволяет ученым заглянуть в те уголки космоса, которые годами оставались недоступными для камер орбитальных станций", — предположил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Технические вызовы миссии

Навигация в окрестностях астероида — это борьба с хаотичным гравитационным полем. Пока зонд готовится к встрече с 1998 QE2, в других секторах космонавтики специалисты решают схожие задачи, например, инженерное сопровождение миссии к Меркурию, которая также требует идеально выверенных маневров. Hayabusa2 предстоит выполнить ряд автоматических команд, чтобы минимизировать риски и собрать максимум данных, не сталкиваясь с рельефом.

"Астероиды часто сравнивают с непредсказуемыми зверями в зоопарке космоса. Мы никогда не знаем точно, какая поверхность ожидает аппарат, поэтому планирование маневра на такой дистанции требует использования алгоритмов с крайне высокой скоростью реакции", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Поиск ответов на вопросы о Солнечной системе

Данные, полученные в ходе пролета, станут основой для новых моделей эволюции планет. Исследователи планируют сравнить 1998 QE2 с ранее изученными объектами, чтобы понять, как меняются астероиды на протяжении миллиардов лет. В отличие от работ с модернизацией ускорителей частиц для изучения темной материи, здесь ученые работают с прямым веществом, которое сохранилось с момента "рождения" нашего космического дома.

Параметр Характеристика
Дата сближения 5 июля 2026 года
Дистанция пролета 330 метров
Тип цели Околоземный астероид

Успех миссии будет способствовать развитию будущих систем планетарной защиты. Чем больше мы узнаем о составе камней, тем проще будет предотвратить их падение на Землю в будущем.

"Для астрономов каждый такой полет — это шанс увидеть своими глазами то, что скрыто за миллионы километров. Знания об астероидах позволяют нам строить карты безопасности, которые однажды могут спасти нас от серьезных происшествий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о миссии Hayabusa2

Почему выбран именно астероид 1998 QE2?

Этот объект обладает специфическими характеристиками, которые интересны ученым для сравнительного анализа с уже изученным астероидом Рюгу.

В чем главная сложность пролета?

Основная проблема заключается в нестабильной гравитации и необходимости удерживать зонд на экстремально близком расстоянии от поверхности.

Что именно будет изучать аппарат?

Зонд проведет спектроскопический анализ поверхности и сделает серию снимков высокого разрешения для уточнения структуры объекта.

Как это поможет планете Земля?

Данные о составе и строении астероидов необходимы для развития технологий планетарной защиты и понимания механизмов возможного предотвращения столкновений.

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Экспертная проверка: Алексей Руднев, астрофизик, Максим Петров, инженер по информационной безопасности, Павел Громов, астроном
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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330 метров до тайны: человечество ждет самая рискованная космическая съемка в истории
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