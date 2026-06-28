Тайная сантехника преисподней: одна находка в кристаллах перевернула историю вулканов

Представьте, что вы открываете бутылку газировки. Если она стояла спокойно — вы просто утолите жажду. Тряхните её как следует — и получите фонтан в лицо. Вулкан работает так же. Внутри магмы заперты газы, которые превращают гору в гигантскую петарду. Команда ученых из Корнеллского университета выяснила: итальянская Этна умеет менять тактику.
Оказалось, что два мощных исторических извержения были вызваны совершенно разными подземными механизмами. Это как если бы один и тот же автомобиль иногда работал на бензине, а иногда — на порохе.
Вулканологи привыкли думать, что у каждой горы есть свой "почерк". Но Этна ломает шаблоны. Исследователи изучили кристаллы из магмы, которые работают как черные ящики самолета. С помощью рамановской спектроскопии ученые замерили в них крошечные пузырьки газа, которые в десять раз тоньше человеческого волоса. Эти пузырьки — прямая улика. Плотность газа внутри них позволяет вычислить давление, а давление — глубину, на которой зародился взрыв. Физика здесь неумолима: цифры не врут.
"Мы научились восстанавливать систему вулканической 'сантехники' с точностью, которой раньше просто не существовало. Теперь мы видим, как магма петляет по каналам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
В 122 году до нашей эры Этна выдала "плинианское" извержение — это высшая лига катастроф. Магма медленно ползла с глубины 22 километра, а потом на пару недель застряла всего в 2-5 километрах от поверхности. Там она "выдохлась", потеряла часть газа и лениво вырвалась наружу. Это был классический сценарий, где главной скрипкой выступала вода в форме пара. Совсем иначе всё прошло 4000 лет назад во время события "Fall Stratified". Там всё случилось за считанные часы.
Долгое время считалось, что главный поджигатель — это вода. Но Этна показала, что углекислый газ (CO2) играет не меньшую роль. Если концентрация CO2 бьет рекорды, магма не тратит время на остановки в верхних слоях. Она стартует с глубины 30 километров и прошивает земную кору насквозь, выстреливая в атмосферу мгновенно. Это принципиально меняет подход к оценке рисков: если датчики фиксируют глубокий подъем газа, у спасателей нет недель на эвакуацию — счет идет на часы.
|Тип извержения
|Механизм запуска
|Медленное (122 г. до н. э.)
|Застой на малой глубине, доминирование паров воды.
|Взрывное (4000 лет назад)
|Быстрый старт из мантии, высокое давление CO2.
"Этна — одна из немногих точек на планете, где вода и углекислый газ буквально конкурируют за право взорвать гору. Это идеальный полигон для тестов", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Ученые — тоже люди, и они не лишены тяги к прекрасному. Глава проекта Эстебан Газель сравнил механизмы извержений с монстрами из греческих мифов. Извержение 122 года до нашей эры напоминает длинного извилистого змея Тифона из-за сложной сети каналов. А скоростное древнее извержение — гиганта Энцелада. Сейчас геологи планируют применить ту же методику "пузырькового анализа" к вулканам на Гавайях и в Чили. Это необходимо для создания точных физических моделей, которые предскажут, когда гора решит "проветриться" в следующий раз.
"Такие исследования — это не просто любопытство. Глубина залегания магматических очагов напрямую определяет сейсмические риски для всего региона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.
Все зависит от состава "топлива". Избыток углекислого газа толкает магму вверх стремительно, а водяной пар заставляет её задерживаться в верхних слоях коры.
Они изучают кристаллы в застывшей лаве. Газ, запертый внутри них, сохраняет давление и химический состав того момента, когда порода была жидкой.
Да, если сценарий будет продиктован высоким уровнем CO2. В этом случае время от первых толчков до взрыва сокращается до нескольких часов.
Известковый налет на резьбе превращает простой демонтаж смесителя в сложную инженерную задачу, где излишняя спешка чревата заменой всей сантехники.