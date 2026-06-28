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Тайная сантехника преисподней: одна находка в кристаллах перевернула историю вулканов

Наука » Экология » Природа

Представьте, что вы открываете бутылку газировки. Если она стояла спокойно — вы просто утолите жажду. Тряхните её как следует — и получите фонтан в лицо. Вулкан работает так же. Внутри магмы заперты газы, которые превращают гору в гигантскую петарду. Команда ученых из Корнеллского университета выяснила: итальянская Этна умеет менять тактику.

Извержение вулкана
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Извержение вулкана

Оказалось, что два мощных исторических извержения были вызваны совершенно разными подземными механизмами. Это как если бы один и тот же автомобиль иногда работал на бензине, а иногда — на порохе.

Тайная сантехника преисподней

Вулканологи привыкли думать, что у каждой горы есть свой "почерк". Но Этна ломает шаблоны. Исследователи изучили кристаллы из магмы, которые работают как черные ящики самолета. С помощью рамановской спектроскопии ученые замерили в них крошечные пузырьки газа, которые в десять раз тоньше человеческого волоса. Эти пузырьки — прямая улика. Плотность газа внутри них позволяет вычислить давление, а давление — глубину, на которой зародился взрыв. Физика здесь неумолима: цифры не врут.

"Мы научились восстанавливать систему вулканической 'сантехники' с точностью, которой раньше просто не существовало. Теперь мы видим, как магма петляет по каналам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

В 122 году до нашей эры Этна выдала "плинианское" извержение — это высшая лига катастроф. Магма медленно ползла с глубины 22 километра, а потом на пару недель застряла всего в 2-5 километрах от поверхности. Там она "выдохлась", потеряла часть газа и лениво вырвалась наружу. Это был классический сценарий, где главной скрипкой выступала вода в форме пара. Совсем иначе всё прошло 4000 лет назад во время события "Fall Stratified". Там всё случилось за считанные часы.

Газовая дуэль: углекислота против пара

Долгое время считалось, что главный поджигатель — это вода. Но Этна показала, что углекислый газ (CO2) играет не меньшую роль. Если концентрация CO2 бьет рекорды, магма не тратит время на остановки в верхних слоях. Она стартует с глубины 30 километров и прошивает земную кору насквозь, выстреливая в атмосферу мгновенно. Это принципиально меняет подход к оценке рисков: если датчики фиксируют глубокий подъем газа, у спасателей нет недель на эвакуацию — счет идет на часы.

Тип извержения Механизм запуска
Медленное (122 г. до н. э.) Застой на малой глубине, доминирование паров воды.
Взрывное (4000 лет назад) Быстрый старт из мантии, высокое давление CO2.

"Этна — одна из немногих точек на планете, где вода и углекислый газ буквально конкурируют за право взорвать гору. Это идеальный полигон для тестов", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Мифология под ногами: Тифон и Энцелад

Ученые — тоже люди, и они не лишены тяги к прекрасному. Глава проекта Эстебан Газель сравнил механизмы извержений с монстрами из греческих мифов. Извержение 122 года до нашей эры напоминает длинного извилистого змея Тифона из-за сложной сети каналов. А скоростное древнее извержение — гиганта Энцелада. Сейчас геологи планируют применить ту же методику "пузырькового анализа" к вулканам на Гавайях и в Чили. Это необходимо для создания точных физических моделей, которые предскажут, когда гора решит "проветриться" в следующий раз.

"Такие исследования — это не просто любопытство. Глубина залегания магматических очагов напрямую определяет сейсмические риски для всего региона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Почему извержения бывают разными у одного вулкана?

Все зависит от состава "топлива". Избыток углекислого газа толкает магму вверх стремительно, а водяной пар заставляет её задерживаться в верхних слоях коры.

Как ученые узнают, что было тысячи лет назад?

Они изучают кристаллы в застывшей лаве. Газ, запертый внутри них, сохраняет давление и химический состав того момента, когда порода была жидкой.

Может ли Этна взорваться внезапно?

Да, если сценарий будет продиктован высоким уровнем CO2. В этом случае время от первых толчков до взрыва сокращается до нескольких часов.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, сейсмолог Виктор Андреев
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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