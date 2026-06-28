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Серый туман оказался коварным: физики РАН объяснили важную разницу между смогом и мглой

Наука

Смог — это не просто серое марево, от которого першит в горле. Это сложный коктейль из частиц. Вы думаете, что всё загрязнение одинаково работает на нагрев планеты? Ошибаетесь. Физики из Института физики атмосферы РАН доказали: химия определяет климат.

Пыль над трассой Москвы
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пыль над трассой Москвы

Разные сорта дыма

Представьте, что вы кидаете в атмосферу разные "ингредиенты". Частицы аэрозоля ведут себя как крошечные агенты с противоположными целями. Одни работают как зеркала, другие — как грелки. Ошибка многих — судить о влиянии атмосферных загрязнений "на глаз". Концентрация важна. Химический состав важнее. Один тип грязного воздуха охладит город. Другой — добавит градуса.

"Мы смотрим на частицу, как на объект с заданными спектральными свойствами. Если аэрозоль поглощает свет, он немедленно трансформирует энергию в тепло", — объяснил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Сульфаты: небесные холодильники

Сульфатные частицы — это белые рыцари атмосферы. Они отлично отражают солнечные лучи обратно в космос. Привет ледниковому эффекту: Земля получает меньше тепла. Трассы и заводы порой создают такой "белый плащ" над регионами.

Тип частицы Эффект
Сульфаты (промышленность) Охлаждение
Органика (горит биомасса) Локальный нагрев

Органика: локальный нагреватель

Всё меняется, когда горят леса или солома. Органическая пыль жадно впитывает свет. Энергия не улетает в космос, а застревает в приземном слое воздуха. Город превращается в духовку. Даже если концентрация микрочастиц кажется невысокой, их состав делает погоду невыносимой.

"Промышленная химия и природные пожары дают принципиально разные температурные градиенты в нижних слоях тропосферы", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.

Смог против мглы

Наука четко разводит эти понятия. Смог — это промышленные трубы. Мгла — это капризы природы: пыль, туманы, пожары. В 2010 году Москва задыхалась от мглы — торфяники горели. Не от заводов, а от природного огня.

"Подмена этих понятий мешает объективно оценивать риски здоровья населения в периоды сильного задымления", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

Ответы на популярные вопросы о загрязнении атмосферы

Почему сульфаты охлаждают планету?

Они обладают высокой отражательной способностью (альбедо), возвращая солнечную энергию обратно в космос вместо поглощения.

Все ли аэрозоли вредны?

С точки зрения радиационного баланса атмосферы, они все меняют климатические показатели, вопрос лишь в векторе этих изменений — плюс или минус к температуре.

В чем главная опасность органического смога?

Он не только ухудшает качество воздуха для дыхания, но и провоцирует локальные тепловые аномалии, повышая температуру среды там, где вы находитесь.

Как отличить смог от мглы?

Смог имеет техногенное происхождение (заводы, транспорт). Мгла — это результат природных процессов или крупных стихийных бедствий, таких как лесные пожары.

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Экспертная проверка: Дмитрий Лапшин, ученый-физик; Никитин Олег, инженер по охране окружающей среды; Антон Белов, инженер по пожарной безопасности объектов.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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