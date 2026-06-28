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Бетонный гигант под Женевой уходит в отпуск: масштабная перестройка изменит взгляд на Вселенную

Наука

Большой адронный коллайдер (БАК) уходит на каникулы. С 29 июня этот бетонный гигант под Женевой замолкает на четыре года. Его ждут хирургическое вмешательство и капитальный апгрейд стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Ученые не просто чинят старый механизм. Они строят HL-LHC — машину, которая должна перевернуть наши представления о черных дырах и невидимых частях Вселенной.

Научное оборудование, эксперимент
Фото: Pravda.ru by Дмитрий Лапшин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Научное оборудование, эксперимент

Зачем перебирать "частицу Бога"

Коллайдер — это не просто кольцо в 27 километров. Это гигантский микроскоп для столкновения протонных пучков. Когда-то именно здесь поймали бозон Хиггса. Доказали: частицы получают массу через взаимодействие с особым полем. Но вопросов больше, чем ответов. Старая версия БАК работает на пределе возможностей. К 2030 году машина превратится в High-Luminosity LHC. Цель — разогнать "светимость" или, проще говоря, количество столкновений.

"Физика — это всегда поиск аномалий, которые не лезут в Стандартную модель. Статистика — наш главный союзник. Чем больше столкновений, тем выше шанс поймать редкое событие, которое перевернет учебники", — отметил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Магнитная симфония: как ускориться в 10 раз

Инженерам предстоит заменить километровый участок туннеля. Ставят новые сверхпроводящие магниты. Они сжимают протонный пучок до состояния иглы. Это повысит частоту столкновений с 60 до 140 событий за проход. В итоге данных станет в 100 раз больше.

Параметр БАК сегодня
Частота столкновений 60 событий
Производство бозонов 55 млн

Искусственный интеллект: фильтр для миллиардов событий

Коллайдер будет выдавать миллиарды столкновений в секунду. Хранить это безумие невозможно. Нужен мгновенный отсев. Тут в дело вступает ИИ. Он работает как строгий охранник на входе: видит интересную физику — оставляет для анализа, видит "мусор" — удаляет навсегда.

"Масштабирование данных — это всегда риск инфраструктурного сбоя. Когда нагрузка растет на порядки, вычисления должны происходить на лету. Мы уже видели, как энергопотребление ИИ бьет по сетям, поэтому здесь нужна железная оптимизация алгоритмов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Охота на темную материю

Обычная материя — это лишь 5% нашего мира. Остальное — темная энергия и темная материя. Мы не видим их, но чувствуем гравитацию. HL-LHC должен создать условия для рождения частиц, которые объяснят этот баланс. Ученые надеются зафиксировать одновременное появление двух бозонов Хиггса.

Ответы на популярные вопросы о БАК

Зачем тратить 1,5 миллиарда долларов на ускоритель?

Познание фундаментальных законов Вселенной дало человечеству всё - от электричества до интернета. Прямой выгоды сейчас нет, но это инвестиция в будущее техники.

Почему нельзя просто мощнее разогнать частицы?

Энергия уперлась в возможности магнитов. Нужна точная фокусировка протонных пучков, иначе они просто пройдут мимо друг друга.

Не опасен ли апгрейд для планеты?

Коллайдер безопасен. Это закрытая система внутри бетонной оболочки на глубине 100 метров, имитирующая процессы, регулярно происходящие в космосе.

Как ИИ поможет физикам?

ИИ станет фильтром, отсекая бесполезные данные. Он сохранит только редкие, аномальные события, достойные внимания ученых.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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