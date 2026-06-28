Бетонный гигант под Женевой уходит в отпуск: масштабная перестройка изменит взгляд на Вселенную

Большой адронный коллайдер (БАК) уходит на каникулы. С 29 июня этот бетонный гигант под Женевой замолкает на четыре года. Его ждут хирургическое вмешательство и капитальный апгрейд стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Ученые не просто чинят старый механизм. Они строят HL-LHC — машину, которая должна перевернуть наши представления о черных дырах и невидимых частях Вселенной.
Коллайдер — это не просто кольцо в 27 километров. Это гигантский микроскоп для столкновения протонных пучков. Когда-то именно здесь поймали бозон Хиггса. Доказали: частицы получают массу через взаимодействие с особым полем. Но вопросов больше, чем ответов. Старая версия БАК работает на пределе возможностей. К 2030 году машина превратится в High-Luminosity LHC. Цель — разогнать "светимость" или, проще говоря, количество столкновений.
"Физика — это всегда поиск аномалий, которые не лезут в Стандартную модель. Статистика — наш главный союзник. Чем больше столкновений, тем выше шанс поймать редкое событие, которое перевернет учебники", — отметил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.
Инженерам предстоит заменить километровый участок туннеля. Ставят новые сверхпроводящие магниты. Они сжимают протонный пучок до состояния иглы. Это повысит частоту столкновений с 60 до 140 событий за проход. В итоге данных станет в 100 раз больше.
|Параметр
|БАК сегодня
|Частота столкновений
|60 событий
|Производство бозонов
|55 млн
Коллайдер будет выдавать миллиарды столкновений в секунду. Хранить это безумие невозможно. Нужен мгновенный отсев. Тут в дело вступает ИИ. Он работает как строгий охранник на входе: видит интересную физику — оставляет для анализа, видит "мусор" — удаляет навсегда.
"Масштабирование данных — это всегда риск инфраструктурного сбоя. Когда нагрузка растет на порядки, вычисления должны происходить на лету. Мы уже видели, как энергопотребление ИИ бьет по сетям, поэтому здесь нужна железная оптимизация алгоритмов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.
Обычная материя — это лишь 5% нашего мира. Остальное — темная энергия и темная материя. Мы не видим их, но чувствуем гравитацию. HL-LHC должен создать условия для рождения частиц, которые объяснят этот баланс. Ученые надеются зафиксировать одновременное появление двух бозонов Хиггса.
Познание фундаментальных законов Вселенной дало человечеству всё - от электричества до интернета. Прямой выгоды сейчас нет, но это инвестиция в будущее техники.
Энергия уперлась в возможности магнитов. Нужна точная фокусировка протонных пучков, иначе они просто пройдут мимо друг друга.
Коллайдер безопасен. Это закрытая система внутри бетонной оболочки на глубине 100 метров, имитирующая процессы, регулярно происходящие в космосе.
ИИ станет фильтром, отсекая бесполезные данные. Он сохранит только редкие, аномальные события, достойные внимания ученых.
Известковый налет на резьбе превращает простой демонтаж смесителя в сложную инженерную задачу, где излишняя спешка чревата заменой всей сантехники.