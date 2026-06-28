Восемь лет полета к Меркурию позади: теперь космическую миссию отделяет от провала всего один маневр

Миссия BepiColombo, совместно разработанная Европейским космическим агентством (ESA) и JAXA, подошла к поворотному моменту. После восьми лет изнурительного полета через внутреннюю часть Солнечной системы аппарат отключил свои ионные двигатели. Это не просто техническая пауза, а переход в режим свободного падения в гравитационный колодец Солнца. Впереди — самый опасный этап: попытка затормозить у крошечного Меркурия, где любая ошибка в расчетах превратит многомиллиардный проект в груду космического мусора.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Северный полюс Меркурия

Магия ионной тяги: почему двигатели работали восемь лет

15 июня 2026 года в 15:24 по центральноевропейскому времени знаменитое "голубое свечение" двигателей BepiColombo погасло. На протяжении почти восьми лет четыре установки QinetiQ T6 превращали ксенон в плазму, разгоняя её до колоссальных скоростей. Этот метод позволил аппарату совершать ювелирные маневры, расходуя в разы менее топлива, чем классические ракетные двигатели. Подобная выносливость критически важна для работы в условиях жесткого солнечного излучения, где техника подвергается экстремальным нагрузкам.

"Ионные двигатели хороши тем, что они работают как марафонцы — выдают небольшую тягу, но очень долго. Это позволило аппарату буквально 'выписывать кренделя' в космосе, подстраиваясь под движение планет без риска остаться с пустыми баками на полпути", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

За время пути модуль Mercury Transfer Module (MTM) обеспечил выход на нужную траекторию. Инженеры в Дармштадте подтвердили, что запуск прошел успешно и аппарат движется ровно по намеченному курсу. Теперь основная нагрузка ляжет на программное обеспечение и небесную механику, так как активная фаза разгона завершена. Такие технологии станут базой для будущих миссий, направленных на метеоры и астероиды, требующих долгого автономного полета.

Ловушка гравитации: почему к Меркурию лететь сложнее, чем к Плутону

Парадокс освоения космоса заключается в том, что добраться до ближайшего соседа Солнца труднее, чем улететь к границам системы. Аппарат, покидающий Землю, сохраняет её огромную скорость. Чтобы попасть на орбиту Меркурия, эту скорость нужно не набрать, а погасить. Ситуация осложняется тем, что Солнце постоянно пытается "затянуть" зонд в себя, ускоряя его до неуправляемых величин. Это превращает полет в бесконечное торможение.

"Чтобы не сгореть в короне Солнца и не пролететь мимо Меркурия, BepiColombo использовал девять гравитационных маневров. Он 'цеплялся' за гравитацию Земли, Венеры и самого Меркурия, чтобы постепенно замедлиться. Это похоже на попытку остановить разогнанный автомобиль, едва касаясь тормозом за обочину", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Интересно, что современные расчеты траекторий позволяют находить аномалии даже в тех данных, которые раньше считались чистым шумом, как это произошло, когда в космосе обнаружили радиоактивный лук из джетов черной дыры. Для BepiColombo точность навигации должна быть абсолютной: отклонение в несколько метров на финише может привести к потере аппарата.

График финала: от баллистического спуска до захвата орбиты

Сейчас наступило относительное затишье — баллистический спуск. Но уже 3 сентября 2026 года произойдет новое событие: отделение перелетного модуля. Оставшаяся часть связки — европейский MPO и японский Mio — задействует химические двигатели для финальной коррекции. Решающая дата — 21 ноября 2026 года. В этот день гравитация Меркурия должна окончательно "захватить" зонд.

Дата события Операция миссии 15 июня 2026 Окончательное отключение ионных двигателей 3 сентября 2026 Отделение транспортного модуля (MTM) 21 ноября 2026 Выход на стабильную орбиту Меркурия Март 2027 Начало полноценной научной работы

Ученые надеются получить данные о магнитном поле и составе поверхности планеты, которые могут перевернуть наши представления о формировании миров. Это исследование столь же важно, как недавние гипотезы о том, что сознание может существовать без мозга, создавая новую парадигму понимания жизни и материи.

"Меркурий находится под постоянным 'обстрелом' солнечного ветра. Изучая его, мы заглядываем в прошлое всей Солнечной системы. Тот факт, что аппарат выдержал восемь лет радиации и перепадов температур — уже триумф инженерной мысли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о миссии BepiColombo

Почему ионные двигатели светятся голубым?

Это происходит из-за ионизации ксенона. Электрическое поле ускоряет частицы газа, превращая их в плазму, которая испускает характерное свечение при выбросе из сопла.

Может ли аппарат промахнуться мимо Меркурия?

Риск существует, если химические двигатели не сработают в ноябре 2026 года. Однако баллистическая траектория рассчитана так, что вероятность захвата гравитацией максимально высока.

Что произойдет с транспортным модулем после отделения?

После 3 сентября 2026 года модуль MTM превратится в космический мусор и останется на орбите вокруг Солнца, в то время как исследовательские зонды уйдут к Меркурию.

Какую пользу принесет миссия обычным людям?

Технологии сверхэффективных двигателей и защиты электроники, отработанные на BepiColombo, в будущем помогут удешевить запуск спутников связи и метеорологических систем.

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