Astronomy & Astrophysics опубликовал сценарий трансформации Солнца в красного гиганта

Земля может пережить огненную агонию Солнца, когда наше светило превратится в раздувшегося красного гиганта. Раньше считалось, что планету ждет гарантированное испарение в термоядерном аду. Однако свежие модели звездной эволюции, опубликованные в журнале Astronomy & Astrophysics, дают человечеству призрачный шанс на спасение.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля из космоса

Солнце — типичный желтый карлик, и его спокойная жизнь продлится еще около 5 миллиардов лет. Но когда водород в ядре закончится, звезда начнет пожирать оболочку и расширится в сотни раз, дойдя до фазы асимптотической ветви гигантов (AGB), прежде чем сжаться в мертвый белый карлик.

Солнечное перетягивание каната: прилив против ветра

Когда Солнце начнет раздуваться, Земля окажется в эпицентре борьбы двух противоположных сил. Это гравитационное "драг-рейсинг" планетарного масштаба. С одной стороны, раздувшаяся до орбиты Марса звезда усилит приливные силы. Они будут тормозить планету, затягивая её в раскаленную плазму, как муху в сироп. С другой стороны, Солнце станет стремительно терять массу, выбрасывая свои внешние слои в космос мощным солнечным ветром. Звезда станет легче, её хватка ослабнет, и Земля чисто физически начнет дрейфовать на более далекую и безопасную орбиту.

"Судьба Земли висит на волоске между двумя эффектами. Если победят приливы — планету поглотит пламя. Если доминирует потеря массы — Земля успеет сбежать на широкую орбиту", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Предыдущие расчеты были слишком размытыми. Ученые не понимали точно, сколько "топлива" сбросит Солнце и как планеты будут толкаться в сужающемся пространстве внутренней системы. Новое исследование опирается на прямые наблюдения за умирающими звездами, что делает прогноз гораздо менее умозрительным.

Смерть соседа: что показала звезда L2 Кормы

Чтобы заглянуть в будущее нашего дома, астрономы направили телескопы на звезду L2 Кормы. Она находится в 200 световых годах от нас и когда-то была точной копией Солнца. Сейчас она медленно гибнет, теряя до одной миллионной доли солнечной массы ежегодно. Вокруг неё вращается газопылевой диск, в котором, по оценкам ученых, прячется планета в 12 раз тяжелее Юпитера. Это живое доказательство: даже у самой кромки звездного ада миры могут уцелеть.

Сценарий развития Последствия для Земли Победа приливных сил Планета входит в атмосферу Солнца и испаряется за считанные годы. Активный сброс массы Земля смещается за пределы радиуса раздувшейся звезды и выживает.

"Мы видим, что орбита Земли сдвинется всего чуть-чуть за границу расширения Солнца. Главная неизвестная теперь не гравитация, а аппетит солнечного ветра", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Прощайте, Меркурий и Венера: выживет только один

Для наших ближайших соседей по Солнечной системе новости плохие. Меркурий и Венера расположены слишком близко, чтобы успеть отплыть на безопасное расстояние. Математические симуляции показывают: их гибель неизбежна. Они будут буквально проглочены раскаленным газовым шаром. Даже если Земля спасется физически, она превратится в выжженную пустыню под мертвым светом белого карлика. Атмосфера испарится, океаны выкипят, и жизнь в её нынешнем виде станет невозможной задолго до финала.

"Найти планеты у стареющих звезд — критически важная задача. Миссия PLATO, которая стартует в следующем году, покажет нам 'кладбище миров' и поможет точно понять, что ждет наш дом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Интрига сохраняется: космос усеян обломками планет, размолотых белыми карликами, но там же встречаются и целые миры. Наша планета сейчас находится в зоне риска, балансируя на грани полного уничтожения и вечного холода у остывающего звездного трупа.

Ответы на популярные вопросы о будущем Солнечной системы

Когда Солнце станет опасным для жизни?

Рост температуры светила начнется гораздо раньше фазы красного гиганта. Примерно через 1 миллиард лет яркость Солнца вырастет настолько, что океаны на Земле начнут испаряться.

Сможет ли Луна спастись вместе с Землей?

Луна постепенно удаляется от Земли, но при расширении Солнца приливные взаимодействия могут дестабилизировать её орбиту. Скорее всего, спутник будет либо разрушен, либо выброшен из системы.

Куда именно сместится орбита Земли?

Согласно моделям, Земля переместится на расстояние, сопоставимое с нынешней орбитой Марса или чуть дальше, что позволит ей остаться вне 'тела' красного гиганта.

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