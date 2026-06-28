Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пустые канистры и лимиты: на столичных АЗС ввели жесткий режим отпуска топлива в одни руки
Тандем из овощей и жвачки регулирует давление? Странный эксперимент в Лондоне заставил задуматься
Можно больше не платить: как знание закона помогает избежать переплат за багаж в аэропорту
Аномальный зной в Волгоградской области может привести к сбоям систем
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Denza N8L ломает все правила: роскошный салон, молниеносная зарядка и скорость суперкара
Восемь лет полета к Меркурию позади: теперь космическую миссию отделяет от провала всего один маневр
Этого ждали годами: в России окончательно закрыли серые зоны в расчетах и кредитовании
Не спорткар, а мечта: эксперты назвали 26 автомобилей, которые идеально подходят после 60 лет

Astronomy & Astrophysics опубликовал сценарий трансформации Солнца в красного гиганта

Наука » Экология

Земля может пережить огненную агонию Солнца, когда наше светило превратится в раздувшегося красного гиганта. Раньше считалось, что планету ждет гарантированное испарение в термоядерном аду. Однако свежие модели звездной эволюции, опубликованные в журнале Astronomy & Astrophysics, дают человечеству призрачный шанс на спасение.

Земля из космоса
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля из космоса

Солнце — типичный желтый карлик, и его спокойная жизнь продлится еще около 5 миллиардов лет. Но когда водород в ядре закончится, звезда начнет пожирать оболочку и расширится в сотни раз, дойдя до фазы асимптотической ветви гигантов (AGB), прежде чем сжаться в мертвый белый карлик.

Солнечное перетягивание каната: прилив против ветра

Когда Солнце начнет раздуваться, Земля окажется в эпицентре борьбы двух противоположных сил. Это гравитационное "драг-рейсинг" планетарного масштаба. С одной стороны, раздувшаяся до орбиты Марса звезда усилит приливные силы. Они будут тормозить планету, затягивая её в раскаленную плазму, как муху в сироп. С другой стороны, Солнце станет стремительно терять массу, выбрасывая свои внешние слои в космос мощным солнечным ветром. Звезда станет легче, её хватка ослабнет, и Земля чисто физически начнет дрейфовать на более далекую и безопасную орбиту.

"Судьба Земли висит на волоске между двумя эффектами. Если победят приливы — планету поглотит пламя. Если доминирует потеря массы — Земля успеет сбежать на широкую орбиту", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Предыдущие расчеты были слишком размытыми. Ученые не понимали точно, сколько "топлива" сбросит Солнце и как планеты будут толкаться в сужающемся пространстве внутренней системы. Новое исследование опирается на прямые наблюдения за умирающими звездами, что делает прогноз гораздо менее умозрительным.

Смерть соседа: что показала звезда L2 Кормы

Чтобы заглянуть в будущее нашего дома, астрономы направили телескопы на звезду L2 Кормы. Она находится в 200 световых годах от нас и когда-то была точной копией Солнца. Сейчас она медленно гибнет, теряя до одной миллионной доли солнечной массы ежегодно. Вокруг неё вращается газопылевой диск, в котором, по оценкам ученых, прячется планета в 12 раз тяжелее Юпитера. Это живое доказательство: даже у самой кромки звездного ада миры могут уцелеть.

Сценарий развития Последствия для Земли
Победа приливных сил Планета входит в атмосферу Солнца и испаряется за считанные годы.
Активный сброс массы Земля смещается за пределы радиуса раздувшейся звезды и выживает.

"Мы видим, что орбита Земли сдвинется всего чуть-чуть за границу расширения Солнца. Главная неизвестная теперь не гравитация, а аппетит солнечного ветра", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Прощайте, Меркурий и Венера: выживет только один

Для наших ближайших соседей по Солнечной системе новости плохие. Меркурий и Венера расположены слишком близко, чтобы успеть отплыть на безопасное расстояние. Математические симуляции показывают: их гибель неизбежна. Они будут буквально проглочены раскаленным газовым шаром. Даже если Земля спасется физически, она превратится в выжженную пустыню под мертвым светом белого карлика. Атмосфера испарится, океаны выкипят, и жизнь в её нынешнем виде станет невозможной задолго до финала.

"Найти планеты у стареющих звезд — критически важная задача. Миссия PLATO, которая стартует в следующем году, покажет нам 'кладбище миров' и поможет точно понять, что ждет наш дом", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Интрига сохраняется: космос усеян обломками планет, размолотых белыми карликами, но там же встречаются и целые миры. Наша планета сейчас находится в зоне риска, балансируя на грани полного уничтожения и вечного холода у остывающего звездного трупа.

Ответы на популярные вопросы о будущем Солнечной системы

Когда Солнце станет опасным для жизни?

Рост температуры светила начнется гораздо раньше фазы красного гиганта. Примерно через 1 миллиард лет яркость Солнца вырастет настолько, что океаны на Земле начнут испаряться.

Сможет ли Луна спастись вместе с Землей?

Луна постепенно удаляется от Земли, но при расширении Солнца приливные взаимодействия могут дестабилизировать её орбиту. Скорее всего, спутник будет либо разрушен, либо выброшен из системы.

Куда именно сместится орбита Земли?

Согласно моделям, Земля переместится на расстояние, сопоставимое с нынешней орбитой Марса или чуть дальше, что позволит ей остаться вне 'тела' красного гиганта.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Казахстан
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Бурятия
Топливный хаос в Восточной Сибири: очереди на АЗС вынудили власти пойти на крайние меры
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Красота
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Популярное
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла

Известковый налет на резьбе превращает простой демонтаж смесителя в сложную инженерную задачу, где излишняя спешка чревата заменой всей сантехники.

Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Заправки Москвы взяли под усиленный контроль: что происходит с бензином на самом деле
Конец карьеры главного русофоба ЕС: Каллас с позором вышвыривают из кабинетов Брюсселя
Подписана путевка в бездну: Киев выбрал неожиданную цель для сорокадневного сценария СБУ
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Бензин перестал доезжать до АЗС: логистический коллапс в Калининграде обнажил слабые места
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Последние материалы
Пустые канистры и лимиты: на столичных АЗС ввели жесткий режим отпуска топлива в одни руки
Тандем из овощей и жвачки регулирует давление? Странный эксперимент в Лондоне заставил задуматься
Можно больше не платить: как знание закона помогает избежать переплат за багаж в аэропорту
Аномальный зной в Волгоградской области может привести к сбоям систем
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Denza N8L ломает все правила: роскошный салон, молниеносная зарядка и скорость суперкара
Astronomy & Astrophysics опубликовал сценарий трансформации Солнца в красного гиганта
Восемь лет полета к Меркурию позади: теперь космическую миссию отделяет от провала всего один маневр
Этого ждали годами: в России окончательно закрыли серые зоны в расчетах и кредитовании
Не спорткар, а мечта: эксперты назвали 26 автомобилей, которые идеально подходят после 60 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.