Цифровая инфраструктура перегрета. За удобство нейросетевых ответов Gemini или ChatGPT мир платит энергетическим дефицитом. Одна текстовая сессия потребляет около 0.24 ватт-часа — столько же тратится на девять секунд работы телевизора. Цифры кажутся смешными, пока их не умножают на миллиарды запросов в сутки.
Гонка за лидерство в сфере генеративного ИИ превратилась в битву за мегаватты, где "гиперскейлеры" вроде Google и Microsoft потребляют электричество объемами, сопоставимыми с нуждами Лос-Анджелеса.
Проблема заложена в самой архитектуре трансформеров. Обучение модели — это макроэкономический шок для локальных сетей. Обучение GPT-4 поглотило до 60 гигаватт-часов. Этого хватило бы Сан-Франциско на четверо суток. Модель взвешивает каждое слово относительно всех остальных в блоке текста. Объем вычислений растет квадратично — это "проклятие", которое превращает дата-центры в промышленные печи. Регуляторы фиксируют: в 2025 году американские ЦОДы съели 5% всего электричества страны.
"Каждый новый мегаватт, запитанный от ископаемого топлива, отбрасывает нас назад. Стратегия офсетов лишь имитирует стабильность, но не решает проблему генерации на местах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Инвестиционный климат требует расширения мощностей. Техногиганты строят объекты там, где есть оптика, а не там, где избыток "зеленой" энергии. В итоге — нагрузка на старые сети и угольные ТЭС. Спрос на охлаждение выкачивает локальные водные ресурсы. Экосистема страдает от шума и выбросов, пока бизнес ждет отдачи от вложенных в инфраструктуру миллиардов.
Рынок труда для алгоритмов меняется. На смену универсальным гигантам приходят узкие специалисты. Малые языковые модели потребляют на 90% меньше энергии при сопоставимом качестве в конкретных задачах. Это горькое лекарство для тех, кто привык к масштабированию любой ценой. Технология смеси экспертов (MiE) позволяет активировать только нужные нейроны, экономя ресурсы платформы.
Разница в энергопотреблении между типами моделей и задачами становится ключевым KPI для CTO.
|Тип архитектуры
|Расход энергии (на 8к слов)
|Стандартный трансформер
|100% (базовый уровень)
|xLSTM (с памятью)
|Снижение на 50%
|Специализированная малая модель
|Снижение на 90-95%
"Администрирование запросов через маршрутизацию к малым подмоделям — единственный способ удержать маржинальность сервисов. Универсальный ИИ слишком дорог для простого поиска", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Кремний уперся в потолок. Транзисторы нельзя уменьшать бесконечно. Инженеры переходят к экстенсивным мерам: чипы размером с обеденную тарелку (вафли) сокращают потери на передачу данных в 140 раз. Это фетиш прозрачности процессов: чем ближе память к вычислителю, тем меньше тепла уходит впустую. Нейроморфные чипы, имитирующие работу мозга, и фотонные процессоры — это уже не научная фантастика, а вопрос выживания индустрии.
Лицензирование новых архитектур и переход на аналоговые вычисления потребуют полной пересборки IT-цепочек. Текущие GPU — это тупик для устойчивого развития.
Вероятнее всего. Бесплатные модели будут деградировать или ограничиваться по количеству запросов, чтобы снизить нагрузку на капитал компаний.
Да, алгоритмы уже оптимизируют системы охлаждения ЦОД и перераспределяют нагрузку в регионы с дешевой возобновляемой энергией.
Дата-центрам нужна стабильная мощность 24/7. Солнце и ветер нестабильны без гигантских накопителей, поэтому базовой нагрузкой остаются газ и атом.
Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.