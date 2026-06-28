Свирепый хищник размером со стол: находка в Британии обнулила прежние знания об эволюции видов

Представьте себе кофейный столик. А теперь представьте, что этот столик — свирепый хищник с огромными клешнями, который рыщет по берегу древней лагуны. Британские ученые стряхнули пыль с окаменелостей 150-летней давности и обнаружили: в девонском периоде по планете ползали скорпионы-переростки длиной в метр. И дело тут не в избытке кислорода, как мы привыкли думать.

Фото: commons.wikimedia by Bernard DUPONT from FRANCE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Азиатский лесной скорпион, Heterometrus spinifer

Скорпион-рекордсмен: когда размер имеет значение

Знакомьтесь, Praearcturus gigas. Этот парень жил 415 миллионов лет назад там, где сейчас чаевничают англичане и валлийцы. Пока остальной мир только-только учился ходить по суше, этот артропод вымахал до метра в длину. Его клешни растягивались на 16 сантиметров — идеальный инструмент, чтобы схватить любого, кто решит высунуть нос из песка. Долгое время остатки этого чудовища считали частями гигантского ракообразного, вроде мокрицы-мутанта. Но современные технологии сканирования расставили всё по местам: перед нами самый большой скорпион в истории Земли.

"Нам пришлось пересмотреть коллекции, собиравшиеся полтора века. Современная оптика позволяет видеть детали, которые раньше принимали за обычный рельеф камня. Это фундаментально меняет график эволюции гигантизма", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Жизнь на два фронта: между сушей и бездной

Девонский период — это время неопределенности. Граница между морем и землей была размыта. Praearcturus gigas, судя по всему, был тем еще авантюристом. Ученые нашли на его брюшке складки, подозрительно похожие на жабры современных лобстеров. Это значит, что монстр мог спокойно патрулировать мелководье, а потом выбираться на берег за закуской. В те времена леса еще не выросли, грибы были выше деревьев, а конкуренции почти не существовало. Скорпион просто занял пустующее кресло главного босса в экосистеме, где все остальные были мелкими и беззащитными.

Параметр Характеристика Praearcturus gigas Длина тела Примерно 1 метр (3.3 фута) Размер клешней Более 16 сантиметров Эпоха обитания Ранний девон (415 млн лет назад) Среда обитания Амфибийная (вода и суша)

"Такая высокая численность скорпионов в пресноводных отложениях того времени намекает: они первыми освоили переходные зоны. Это был их 'золотой век' до прихода крупных позвоночных", — отметил в беседе с Pravda. Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Экология против физиологии: почему он вырос?

Старая школа твердила: членистоногие растут, только когда в воздухе много кислорода. Мол, дыхательная система у них примитивная, газ плохо качается. Но Praearcturus ломает эту схему. Его время — это дефицит лесов и обычный уровень O2. Значит, причина гигантизма — социальный лифт. Когда вокруг нет крупных конкурентов и хищников, ты можешь жрать и расти до тех пор, пока позволяет гравитация. Это была экологическая лазейка: скорпион стал гигантом просто потому, что ему никто не мешал.

"Мы видим редкий пример, когда биологический вид диктует правила среды, а не подстраивается под атмосферное давление или химию. Это чистая стратегия доминирования в пустом пространстве", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о древних хищниках

Был ли этот скорпион ядовитым?

Прямых доказательств наличия яда нет, так как хвост (тельсон) не сохранился. Однако при таких размерах и мощных клешнях яд был лишь приятным бонусом, а не жизненной необходимостью.

Мог ли он напасть на человека?

Если бы люди существовали 415 млн лет назад, они бы точно обходили эти лагуны стороной. Метровый хищник легко мог перекусить конечность или нанести тяжелые травмы своим весом и силой захвата.

Почему они вымерли или уменьшились?

С появлением крупных рыб и земноводных конкуренция обострилась. Быть огромным и медленным стало опасно — скорпионы ушли в нишу скрытных ночных охотников, где размер уже не давал преимуществ.

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