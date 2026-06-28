Природа сошла с ума: в глубоком космосе обнаружили идеально натянутый радиоактивный лук

Вселенная обожает косплеить земные объекты. Туманность Кошачий глаз, Космический гамбургер, знаменитый Краб — небесный зоопарк лопается по швам. Но теперь астрофизики нашли нечто действительно эпичное: радиогалактику RAD-BAARG в форме натянутого лука со стрелой. Эта штуковина висит в 2 миллиардах световых лет от нас и выглядит так, будто кто-то в космосе решил поиграть в Робин Гуда в межгалактическом масштабе.

Фото: RAD@home Collaboratory by Hota, Dabhade and Ghosh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Галактика Лук со Стрелой

Как работает этот космический лук?

Обычно радиогалактика — это скучный симметричный объект. В центре сидит черная дыра-обжора, которая выплевывает струи плазмы (джеты) в разные стороны. Эти струи врезаются в окружающий газ и раздувают огромные магнитные "пузыри". Если всё идет по плану, галактика похожа на два одинаковых воздушных шарика. Но черные дыры и их окружение редко следуют правилам приличия.

"Мы привыкли видеть стабильные, парные структуры, но здесь среда буквально размазала один из джетов, превратив его в кривую дугу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему RAD-BAARG — это аномалия?

RAD-BAARG — это не просто картинка. Это гигант длиной 2,3 миллиона световых лет. Для сравнения: наш Млечный Путь на его фоне — это мелкая точка. Объект официально зачислили в лигу Гигантских радиогалактик (GRG). Это одни из самых крупных одиночных структур во всем мироздании. Но главная фишка здесь не в размере, а в кривизне.

Деталь объекта Характеристика Расстояние 2 млрд световых лет Общий размах 2,3 млн световых лет Форма джета А Лук (сжатый фронт) Форма джета Б S-образная стрела

Гражданская наука бьет в цель

Самое крутое в этой истории? Ее нашел не суперкомпьютер, а человек. Энтузиаст Праним Лимбо копался в данных обзора LOFAR (это сеть из тысяч антенн в Европе) и заметил странную аномалию. Исследование прошло через индийскую коллаборацию RAD@home. Это когда обычные люди помогают ученым разгребать горы космических снимков.

"Структура этого источника не похожа ни на одну радиогалактику, которую я видел за последние 25 лет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ударная волна: сверхзвуковой полет галактики

Почему джет погнулся? Представьте себе истребитель, который несется быстрее звука. Он создает перед собой стену из воздуха — звуковой удар. RAD-BAARG сейчас делает то же самое: она падает в центр огромного скопления галактик. Плотный горячий газ (внутрикластерная среда) давит на нее с бешеной силой. Один из джетов галактики на полном ходу врезался в этот "барьер" и смялся, превратившись в дугу лука шириной 1,8 млн световых лет.

Второй джет на противоположной стороне не встретил такого сопротивления. Он спокойно вытянулся в кривую S-образную линию, став той самой "стрелой". Физики десятилетиями предсказывали такие эффекты, но увидеть их "вживую" — это как сфотографировать привидение в HD-качестве. Газ в кластерах слишком разреженный, и поймать его влияние крайне сложно.

"Здесь мы видим классическую аэродинамику, только вместо воздуха — плазма, а вместо самолета — целая галактика", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о радиогалактиках

Почему они называются "радио"?

Потому что они "светятся" в радиодиапазоне. Глазом их не увидеть. Джеты разгоняют электроны до скоростей, близких к свету, и те начинают вещать на частотах, которые ловят огромные тарелки телескопов.

Опасна ли эта черная дыра для нас?

Нет. 2 миллиарда световых лет — это слишком далеко даже для такого монстра. Чтобы луч джета долетел до нас, ему потребовалось бы время, за которое планеты рождаются и умирают по несколько раз.

Что будет с RAD-BAARG дальше?

Она окончательно упадет в центр кластера. Скорее всего, ее джеты окончательно размоет встречным ветром, и она превратится в гигантское бесформенное облако радиоизлучения.

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