Вселенная обожает косплеить земные объекты. Туманность Кошачий глаз, Космический гамбургер, знаменитый Краб — небесный зоопарк лопается по швам. Но теперь астрофизики нашли нечто действительно эпичное: радиогалактику RAD-BAARG в форме натянутого лука со стрелой. Эта штуковина висит в 2 миллиардах световых лет от нас и выглядит так, будто кто-то в космосе решил поиграть в Робин Гуда в межгалактическом масштабе.
Обычно радиогалактика — это скучный симметричный объект. В центре сидит черная дыра-обжора, которая выплевывает струи плазмы (джеты) в разные стороны. Эти струи врезаются в окружающий газ и раздувают огромные магнитные "пузыри". Если всё идет по плану, галактика похожа на два одинаковых воздушных шарика. Но черные дыры и их окружение редко следуют правилам приличия.
"Мы привыкли видеть стабильные, парные структуры, но здесь среда буквально размазала один из джетов, превратив его в кривую дугу", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
RAD-BAARG — это не просто картинка. Это гигант длиной 2,3 миллиона световых лет. Для сравнения: наш Млечный Путь на его фоне — это мелкая точка. Объект официально зачислили в лигу Гигантских радиогалактик (GRG). Это одни из самых крупных одиночных структур во всем мироздании. Но главная фишка здесь не в размере, а в кривизне.
|Деталь объекта
|Характеристика
|Расстояние
|2 млрд световых лет
|Общий размах
|2,3 млн световых лет
|Форма джета А
|Лук (сжатый фронт)
|Форма джета Б
|S-образная стрела
Самое крутое в этой истории? Ее нашел не суперкомпьютер, а человек. Энтузиаст Праним Лимбо копался в данных обзора LOFAR (это сеть из тысяч антенн в Европе) и заметил странную аномалию. Исследование прошло через индийскую коллаборацию RAD@home. Это когда обычные люди помогают ученым разгребать горы космических снимков.
"Структура этого источника не похожа ни на одну радиогалактику, которую я видел за последние 25 лет", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Почему джет погнулся? Представьте себе истребитель, который несется быстрее звука. Он создает перед собой стену из воздуха — звуковой удар. RAD-BAARG сейчас делает то же самое: она падает в центр огромного скопления галактик. Плотный горячий газ (внутрикластерная среда) давит на нее с бешеной силой. Один из джетов галактики на полном ходу врезался в этот "барьер" и смялся, превратившись в дугу лука шириной 1,8 млн световых лет.
Второй джет на противоположной стороне не встретил такого сопротивления. Он спокойно вытянулся в кривую S-образную линию, став той самой "стрелой". Физики десятилетиями предсказывали такие эффекты, но увидеть их "вживую" — это как сфотографировать привидение в HD-качестве. Газ в кластерах слишком разреженный, и поймать его влияние крайне сложно.
"Здесь мы видим классическую аэродинамику, только вместо воздуха — плазма, а вместо самолета — целая галактика", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
Потому что они "светятся" в радиодиапазоне. Глазом их не увидеть. Джеты разгоняют электроны до скоростей, близких к свету, и те начинают вещать на частотах, которые ловят огромные тарелки телескопов.
Нет. 2 миллиарда световых лет — это слишком далеко даже для такого монстра. Чтобы луч джета долетел до нас, ему потребовалось бы время, за которое планеты рождаются и умирают по несколько раз.
Она окончательно упадет в центр кластера. Скорее всего, ее джеты окончательно размоет встречным ветром, и она превратится в гигантское бесформенное облако радиоизлучения.
Власти столицы и правительство переходят на особый режим мониторинга заправок из-за резкого изменения потребительского поведения и логистических цепочек.