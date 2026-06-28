Финал путешествия в 4 миллиарда лет: вспышка в ночном небе ознаменовала гибель древнего объекта

Вы когда-нибудь видели, как в ночном небе вспыхивает яркая черта и тут же гаснет? Поздравляю. Вы только что стали свидетелем финала эпичного путешествия длиной в 4,6 миллиарда лет. Это не "падающая звезда" — звездам плевать на наши желания, они слишком заняты термоядерным синтезом. То, что вы заметили, — это прощальный салют обломка кометы или астероида, который бороздил пустоту еще до того, как на Земле появились первые бактерии.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Болид над Италией ночью

Космическая кухня: как из пыли и газа лепили планеты

Когда Солнечная система была в подгузниках, вокруг молодого Солнца вращался гигантский винегрет из газа и пыли. В центре кочегарило наше светило. По краям слипшиеся пылинки превращались в планетезимали — строительный мусор космоса. Ближе к огню выживали только металлы и камни. Из них получились Меркурий, Венера, наша уютная Земля и Марс. Остатки этой "каменной вечеринки" мы сегодня называем астероидами.

Поодаль, где царил ледяной ад, в состав планетезималей вошли вода и водородные льды. Самые пронырливые куски быстро нарастили жирок — атмосферу из водорода и гелия — и стали газовыми гигантами вроде Юпитера и Сатурна. Те, кому не повезло с весом, так и остались "грязными снежками" — кометами. Они до сих пор болтаются на задворках системы, изредка заглядывая к нам на огонек.

"Метеоры — это летопись Солнечной системы. Изучая их траектории, мы фактически реконструируем динамику процессов, происходивших миллиарды лет назад", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Физика смерти: почему камни взрываются в воздухе

Астероиды летают быстро. Очень быстро — десятки миль в секунду. Когда такой снаряд влетает в земную атмосферу, случается жесткое торможение. Представьте, что вы на бегу врезались в стену из ваты. Из-за трения о молекулы воздуха камень раскаляется до состояния пара. Мы видим это как светящийся след. Если объект крупный, он прессует воздух перед собой, создавая ударную волну. Бам! Звуковой удар, похожий на гром, сообщает соседям, что к нам пожаловал гость из вакуума.

Объект Из чего состоит Астероид Камень и металл (внутренняя система) Комета Лед, замерзшие газы и пыль (внешняя система)

Кометы работают тоньше. Когда они подлетают к Солнцу, лед тает, выбрасывая за собой шлейф мусора. Если Земля пересекает эту свалку, мы получаем метеорный поток. Это происходит по графику, раз в год, когда планета проходит одну и ту же точку орбиты. Так что загадывать желания можно по календарю.

"Ежегодные метеорные дожди предсказуемы именно из-за стабильности орбит кометных остатков. Это как движение по кольцевой дороге через облако пыли", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Охота на пришельцев: как найти то, что не сгорело

Если кусок камня оказался достаточно брутальным, чтобы не испариться полностью и грохнуться о землю, его зовут метеоритом. Обычно это остатки астероидов размером больше футбольного поля. Найти их — тот еще квест. Они маскируются под обычный щебень. Лучше всего искать в пустынях или на ледниках Антарктиды. Там черные оплавленные камни на белом или желтом фоне выглядят как прыщ на лбу — не промахнешься.

Метеориты тяжелые, часто магнитные и покрыты ямками, будто их кто-то долго тыкал пальцем. Это следы плазменного ада, через который они прошли. Такие камни — бесценный артефакт. Они помнят эпоху, когда планет еще не было. Если нашли подозрительный булыжник — не тащите его в ломбард, звоните геологам.

"Морфология метеорита уникальна. Регмаглипты — вмятины на поверхности — невозможно спутать с земной эрозией при должном опыте", — объяснил в беседе с Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о метеорах

Почему метеоры светятся разными цветами?

Цвет зависит от химии гостя. Натрий дает оранжевый, никель — зеленый, а кальций может подмигнуть фиолетовым. Плюс ионизация воздуха вносит лепту.

Может ли маленький метеор пробить крышу дома?

Теоретически да, но шанс мизерный. Большинство метеоров — это песчинки, которые сгорают без остатка на высоте 80-100 километров.

Опасен ли метеорный поток для спутников?

Да, космическая пыль на таких скоростях работает как пуля. Инженеры учитывают эти графики при планировании маневров.

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