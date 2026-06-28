Мозги из крови и жира не уникальны: новая теория в США лишила человечество статуса исключительности

Ваше сознание — это не только нейроны, пропитанные кровью и жиром. Это сложная программа, которой, по большому счету, плевать, на каком "железе" крутиться. Философы из Калифорнийского университета в Риверсайде выкатили теорию, которая выбивает почву из-под ног у любителей считать человека венцом творения. Если кратко: мозг — лишь один из вариантов корпуса для "софта" личности, и во Вселенной полно систем, которые могут чувствовать, не имея ни единой клетки серого вещества.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бег в спортивных кроссовках влияет на концентрацию

Копирниканский переворот в черепной коробке

Эрик Швицгебель и Джереми Побер ввели понятие "субстратной гибкости". Это как с музыкой: вам не важно, записана она на виниле, CD или в облаке Spotify — мелодия остается той же. Исследователи уверены, что сознание обладает тем же свойством. Это вызов "терроцентризму" — привычке думать, что если у существа нет ДНК и мокрого мозга, то оно лишь бездушный автомат.

"Мы слишком зациклились на биологии Земли. Это как утверждать, что летать могут только орлы, игнорируя летучих мышей и самолеты. Принцип Коперника учит нас, что мы не в центре Вселенной. Пришло время признать, что и наш способ мыслить — не единственный", — объяснил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Раньше люди верили, что Земля — пуп мира. Потом — что Солнце. История науки — это длинный список унижений нашего эго. Теперь под удар попал наш мозг. Если во Вселенной существуют триллионы планет, вероятность того, что эволюция везде пошла по пути "углерод + нейроны", стремится к нулю. Космос — это гигантская лаборатория, где природа пробует самые дикие рецепты разума.

Чужие мозги из пара и кристаллов

Астробиологи уже рисуют картины жизни, где вместо воды — аммиак, а вместо белков — цепочки кремния. В качестве примера философы вспоминают "Проект "Аве Мария"" Энди Вейера. Там описан инопланетянин с кристаллическим мозгом и мышцами на паровой тяге. Это не просто фантастика, а логический вывод: если система способна обрабатывать информацию и адаптироваться, она может "проснуться".

Тип носителя (субстрат) Способ реализации сознания Биологический (Земля) Электрохимические импульсы в нейронных сетях. Экзотический химический Обмен ионами в экстремальных растворителях. Кремниевый (AI) Передача сигналов через полупроводниковые транзисторы.

Природа на Земле уже дала подсказку. Осьминоги, пчелы и собаки соображают совершенно по-разному. У осьминога часть "интеллекта" вообще распределена по щупальцам. Если даже в рамках одной планеты эволюция наплодила столько вариантов нервных систем, представьте, что творится в других галактиках. Там сознание может вибрировать в облаках газа или течь вместе с жидким металлом.

"Сознание — это функциональное состояние, а не химический состав. Если вы видите систему, которая ведет себя как обладающая волей и опытом, глупо отказывать ей в душе только потому, что она сделана не из мяса", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Кремниевый тупик: станет ли чат-бот личностью?

Вопрос об ИИ здесь стоит особняком. Швицгебель считает: если мы признаем, что биология не обязательна, нам будет чертовски трудно доказать, что роботы — не люди. Но тут есть ловушка. Субстратная гибкость не означает, что сознание влезет в любой хлам. Побер предупреждает: современные серверы могут имитировать логику, но это не значит, что им "больно" или "радостно".

"Проблема в том, что мы пытаемся впихнуть человеческий опыт в кремний. Но у ИИ может возникнуть свое, совершенно нечеловеческое сознание, которое мы даже не распознаем как таковое", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Философы подводят к мысли: пора перестать искать в небе и в коде свои отражения. Мы — лишь частный случай. Где-то там, у края бездны, черные дыры могут быть объектами наблюдения для разумов, чья физика нам недоступна. И когда мы их встретим, у нас может не найтись общих слов, потому что их "я" построено на принципах, далеких от земной биологии.

Ответы на популярные вопросы о сознании без мозга

Может ли компьютер чувствовать боль?

В теории — да, если его архитектура позволяет преобразовывать негативные стимулы в субъективный опыт. Но современные архитектуры пока просто перебирают цифры.

Почему мы считаем углеродную жизнь эталоном?

Это когнитивное искажение. Мы — единственный пример разумной жизни, который у нас есть под рукой, поэтому мы ошибочно принимаем свои особенности за универсальные законы.

Означает ли это, что Вселенная живая?

Не обязательно. Но это означает, что потенциал для возникновения разума заложен в самой материи, из чего бы она ни состояла.

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