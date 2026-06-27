Литий десятилетиями держал рынок в кулаке, но теперь его теснит аккумулятор из обычной соли

Китайские энергетические компании бросили вызов технологическому доминированию Tesla, представив серийную натрий-ионную батарею, которая не уступает литиевым аналогам в качестве сборки. Исследование, проведенное учеными из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена, подтвердило: новая технология из КНР готова к масштабному внедрению в электрокары и промышленные накопители. Пока западные гиганты зависят от дорогого лития, инженеры из Поднебесной сделали ставку на обычную соль, добившись поразительной стабильности производства и мощности.

Фото: commons.wikimedia. org by Mariordo Mario Roberto Duran Ortiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аккумуляторная батарея Nissan Leaf

Сравнение с технологиями Илона Маска

Для объективной оценки китайской новинки исследователи использовали импедансную спектроскопию — метод, позволяющий "просканировать" внутреннее состояние 120 аккумуляторных элементов без их разрушения. Результаты оказались неожиданными для научного сообщества: коммерческие ячейки Hina продемонстрировали уровень однородности и точности изготовления, сопоставимый с премиальными батареями Tesla. Это опровергает мнение о том, что натрий-ионные технологии находятся в зачаточном состоянии.

"Высокая удельная мощность ячеек оказалась значительно выше, чем можно было ожидать от первых серийных образцов. Это делает их крайне перспективными для городских автомобилей с небольшим запасом хода", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

В ходе рентгеновской визуализации выяснилось, что китайские инженеры применили сложную архитектуру с двойным алюминиевым токосъемником. Такая конструкция минимизирует электрическое сопротивление и помогает равномерно распределять тепло внутри блока. Любопытно, что подобные компоновочные решения сегодня являются стандартом для самых современных моделей Tesla, что подчеркивает зрелость китайской разработки.

Преимущества и слабые места "солевых" ячеек

Главный козырь натрия — его доступность. В отличие от лития, добыча которого сопряжена с экологическими рисками и логистическими сложностями, натрий распределен по планете равномерно. Однако переход на новый тип питания требует решения специфических проблем. Так, ученые обнаружили в катодах подозрительно высокую концентрацию меди, роль которой в процессе старения батареи еще только предстоит изучить. Кроме того, существующие образцы всё же проигрывают литию в плотности хранения энергии на единицу веса.

"Объект начал вести себя иначе в условиях экстремального охлаждения. Хотя натриевые батареи отдают ток в мороз эффективнее литиевых, процесс их зарядки при минусовых температурах остается ахиллесовой пятой технологии", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Также специалисты обращают внимание на то, что развитие подобных систем хранения энергии идет параллельно с другими научными прорывами. Как и в физике, где недавно были зафиксированы аномальные вибрации у края черных дыр, в химии источников тока постоянно обнаруживаются скрытые механизмы работы материалов, которые ранее считались изученными. Например, углеродные аноды в натриевых батареях требуют тонкой настройки на молекулярном уровне.

Параметр сравнения Натрий-ионная батарея (Китай) Литий-ионная батарея (Tesla) Доступность сырья Очень высокая (повсеместно) Низкая (дефицитный литий) Работа на морозе (разряд) Стабильная высокая мощность Значительная потеря емкости Плотность энергии Средняя Высокая Стоимость производства Потенциально ниже на 30-40% Высокая и волатильная

Будущее натриевой энергетики

Несмотря на технологическое отставание в плотности энергии, натрий-ионные аккумуляторы уже сегодня находят применение в бюджетном транспорте и системах накопления энергии для жилых домов. Пока исследователи ищут способы ускорить зарядку в холоде, технологии передачи данных тоже меняются: в России планируют по-новому распределять нагрузку на сети, что напоминает алгоритмы балансировки энергии в крупных батарейных массивах.

"Натриевые технологии — это не только про дешевые машины. Это про экологическую безопасность. В отличие от лития, такие батареи проще перерабатывать, а их производство не требует таких объемов пресной воды", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Развитие технологий часто идет не рывками, а плавно. Подобно тому, как ученые выяснили, что формирование сложной жизни происходило постепенно, натриевые батареи пройдут путь от вспомогательных решений до основного стандарта индустрии. Сейчас усилия инженеров сосредоточены на разработке безникелевых катодов, что сделает аккумуляторы еще более дешевыми и экологически чистыми.

Ответы на популярные вопросы о натриевых батареях

Заменит ли натрий литий в ближайшие годы?

Полная замена маловероятна в сегменте электрокаров с большим запасом хода, но в бюджетных моделях и стационарных хранилищах натрий станет доминирующим из-за низкой цены.

Почему натриевые батареи лучше работают в холод?

Химия натрий-ионных элементов обеспечивает более высокую подвижность ионов при низких температурах, что позволяет сохранять мощность там, где литиевые батареи начинают "тормозить".

Безопасны ли натриевые аккумуляторы?

Да, они считаются менее склонными к самовозгоранию при повреждениях по сравнению с традиционными литий-ионными элементами, а также их можно разряжать до нуля для безопасной транспортировки.

Где уже используются такие батареи?

В Китае уже запущены серийные малолитражные автомобили со встроенными натриевыми ячейками, а также работают гигантские буферные накопители для солнечных электростанций.

Читайте также