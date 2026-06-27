NASA неожиданно передает ключевую космическую миссию частной компании: ставки слишком высоки

NASA передает эстафету частникам ради спасения климата: агентство доверило Rocket Lab запуск двух критически важных миссий, которые должны закрыть пробелы в данных о солнечной энергии и высотных ледяных облаках. Вместо громоздких и дорогих аппаратов на орбиту отправятся компактные спутники, способные фиксировать тончайшие изменения в атмосфере, недоступные для наблюдения со стационарных платформ вроде МКС. Этот шаг знаменует переход к новой стратегии, где гибкость коммерческих контрактов становится важнее масштабности государственных проектов.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космос, космонавт

Солнечная радиация под микроскопом: задача TSIS-2

Миссия TSIS-2 призвана продолжить многолетний мониторинг энергии, которую Земля получает от Солнца. В отличие от своего предшественника, работающего на борту МКС, новый аппарат станет "свободным художником". Это позволит ему проводить непрерывные измерения в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазонах без помех, создаваемых конструкциями станции. Ученые рассчитывают получить данные о 96% солнечного спектра, что критично для понимания циклов океана и общего энергетического баланса планеты.

"Солнце — это динамичный объект, и даже малейшие колебания его активности напрямую влияют на долгосрочные климатические тренды. Автономность TSIS-2 позволит нам отсечь лишние шумы и увидеть реальную картину энергообмена нашей планеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Разработкой космической платформы занимается компания General Atomics, а научное руководство ведет Лаборатория физики атмосферы и космоса Колорадского университета. Данные мониторинга дополнят глобальную базу знаний, помогая корректировать модели глобального потепления и сезонных изменений климата, которые сегодня зачастую сталкиваются с нехваткой точных цифр по верхним слоям атмосферы.

Ледяные облака PolSIR: как наноспутники предскажут штормы

Вторая миссия, получившая название PolSIR, нацелена на изучение ледяных облаков в тропиках и субтропиках. Для этого используют два наноспутника формата CubeSat. Работая в связке, они будут пролетать над одними и теми же участками с разницей в несколько часов. Такая архитектура позволяет в динамике видеть, как частицы льда меняются в течение суток и как это влияет на зарождение мощных штормов. Исследование динамики атмосферы так же важно, как и изучение органики на Марсе для понимания эволюции планет.

"Облака — это самый сложный фактор в метеорологии. Использование двух аппаратов дает эффект замедленной съемки: мы видим процесс в развитии, а не статичный кадр. Это качественный рывок для прогнозирования экстремальной погоды", — отметил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Пока спутники готовятся к старту, ученые расширяют инструментарий анализа данных. Подобно тому как нейронные сети расшифровывают древние свитки, современные алгоритмы будут обрабатывать электромагнитное излучение от ледяных частиц, чтобы точно рассчитать количество удерживаемой в атмосфере энергии.

Почему Rocket Lab: гибкость против классических запусков

Выбор Rocket Lab обусловлен программой VADR, созданной NASA для снижения стоимости вывода малых нагрузок. Ракета Electron позволяет запускать научные приборы на специфические орбиты, которые не всегда удобны для тяжелых носителей, работающих по схеме попутной нагрузки. Три старта с площадки в Новой Зеландии в начале 2027 года обеспечат ученым идеальную геометрию наблюдений. Это напоминает точность, с которой астрофизики фиксируют голоса черных дыр - здесь важна каждая минута и каждый градус наклонения орбиты.

"Частный космос сегодня предлагает гибкость, о которой раньше нельзя было мечтать. Для малых научных миссий важно не просто 'улететь', а попасть в конкретную точку в конкретное время, не подстраиваясь под график крупного вещательного спутника", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Параметр Миссия TSIS-2 Миссия PolSIR Тип аппарата Свободнолетающий спутник Два наноспутника CubeSat 16U Цель наблюдения Солнечная радиация (спектр 96%) Высотные ледяные облака Разработчик платформы General Atomics Blue Canyon Technologies Срок запуска Первый квартал 2027 года Первый квартал 2027 года

Данные миссии станут частью глобальной системы мониторинга Земли, помогая человечеству подготовиться к климатическим вызовам будущего. В то время как одни следят за тем, как к Земле летит астероид, NASA фокусируется на более близких, но не менее опасных изменениях в нашем "воздушном океане".

Ответы на популярные вопросы о миссиях NASA и Rocket Lab

Почему NASA выбирает частную ракету Electron, а не собственные носители?

Ракета Electron относится к легкому классу и позволяет выводить спутники на индивидуальные орбиты по требованию заказчика. Это дешевле и быстрее, чем ждать свободного места на тяжелой ракете, и дает полную свободу в выборе времени запуска.

Чем данные TSIS-2 будут отличаться от того, что уже собрано на МКС?

Инструменты на МКС ограничены орбитой станции и её конструкциями, которые могут перекрывать обзор. TSIS-2 — это автономный аппарат, который обеспечит круглосуточный и беспрепятственный обзор Солнца.

Как маленькие спутники PolSIR помогут предсказывать ураганы?

Они измеряют количество льда в верхних слоях облаков. Изменение этих показателей — ключ к пониманию того, как шторм набирает силу. Два спутника позволяют увидеть динамику этого процесса во времени.

Что такое контракт VADR и почему он важен?

VADR (Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare) — это система экспресс-контрактов для малых миссий. Она позволяет NASA быстро нанимать коммерческих поставщиков вроде Rocket Lab, сохраняя фиксированную и низкую стоимость пуска.

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