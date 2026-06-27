Чёрная дыра выдала свой последний секрет: впервые удалось услышать её последний голос

Черные дыры долго оставались недосягаемыми объектами для прямого наблюдения. Ученые фиксировали лишь эхо их столкновений через гравитационные волны. Событие GW250114 изменило правила игры. Астрофизики расшифровали сигнал от слияния двух гигантов и заглянули за горизонт событий.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Черные дыры в космосе

Сигнал из глубины космоса

В январе 2025 года детекторы LIGO, Virgo и KAGRA поймали самый мощный всплеск гравитационных волн. Две черные дыры столкнулись, высвободив энергию, исказившую пространство. Масса каждой из них в 32 раза превышала солнечную.

"Наш анализ позволяет расшифровать прямые волны и извлечь информацию из зоны, граничащей с горизонтом событий", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Предел скорости света

Радиус Шварцшильда — это точка невозврата. Для Солнца этот порог сжат до трех километров. Для нашей планеты — до девяти миллиметров. Вещество, пересекающее этот рубеж, не возвращается обратно. Скорость убегания здесь превышает скорость света.

Специальная теория относительности Эйнштейна запрещает объектам с массой двигаться быстрее этой константы. Для выхода из гравитационной ловушки требуется бесконечная энергия. По этой причине горизонт событий превращается в односторонний барьер для любого сигнала.

"Вращение черных дыр увлекает саму ткань пространства, не позволяя ничему оставаться неподвижным на орбите этого барьера", — пояснил в беседе с Pravda.Ru Алексей Руднев.

Объект Радиус Шварцшильда Солнце 3 километра Земля 9 миллиметров

Исследователи из OzGrav использовали GW250114 для изучения фундаментальных свойств остатков черной дыры. Они измерили частоту вращения и поверхностную гравитацию объекта. Подобная точность измерений открывает путь к проверке общей теории относительности в экстремальном режиме.

"Данные такого уровня позволяют ученым проверять постулаты физики там, где обычные методы наблюдения бессильны", — сказал в беседе с Pravda.Ru Александр Козлов.

Ответы на популярные вопросы о гравитации

Что такое радиус Шварцшильда?

Это значение определяет критический размер, до которого нужно сжать массу, чтобы превратить её в черную дыру.

Почему информация не покидает горизонт событий?

Скорость убегания из этой области превышает скорость света, а движение быстрее этой величины физически невозможно.