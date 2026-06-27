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Огонь не смог стереть эти слова: Везувий сохранил библиотеку, которую начали читать только сейчас

Наука » Экология

Жители Геркуланума не подозревали, что извержение Везувия превратит их библиотеку в уголь на две тысячи лет. Эти свитки считались навсегда утраченными грудами мусора. Сегодня алгоритмы и мощные рентгеновские лучи возвращают нам голос античной философии. Мы наконец-то читаем то, что сгорело дотла.

Древний свиток
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Древний свиток

Синхротроны вскрывают древнее письмо

Раньше физическое прикосновение к свитку приводило к его расщеплению на пыль. Ученые использовали синхротроны Diamond Light Source и ESRF, чтобы заглянуть внутрь обугленных артефактов. Интенсивные рентгеновские лучи создают 3D-модели каждого миллиметра папируса. Нейронные сети ищут следы древних чернил, которые почти не отличаются по плотности от материала основы.

"Масштаб данных поражает. Мы получаем до 300 терабайт информации на один объект, чтобы проследить структуру волокон", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Тексты меняют историю философии

Проект Vesuvius Challenge восстановил текст свитка PHerc. 1667. Там обнаружено полтора метра философского письма. Стиль аргументации указывает на стоическую школу, возможно, времен Хрисиппа. Ранее считалось, что в этой библиотеке хранились только работы эпикурейцев.

Артефакт Результат чтения
PHerc. 1667 Около 20 столбцов текста
PHerc. 139 Книга 8 "О богах" Филодема

Авторы трактатов обсуждают природу импульса и практическую мудрость. Они предостерегают от потери разума под влиянием страстей. Эти тексты — не просто шум, а осмысленные диалоги людей античности о месте человека во Вселенной.

"Техническая точность сканирования избавляет нас от риска повреждения носителя при попытке прочтения", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Будущее археологических открытий

Более 600 свитков до сих пор лежат в хранилищах нераскрытыми. Междисциплинарная группа экспертов теперь берет на себя задачу по переводу этих фрагментов. Ошибки прошлого, когда исследователи пытались физически вскрыть свитки и разрушали их, больше не повторятся.

"Сохранение античных артефактов через цифровую копию — единственно верный путь в современных условиях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о расшифровке

Почему свитки невозможно прочитать обычным сканером?

Обугленный папирус и чернила на его поверхности почти идентичны по химическому составу. Обычное рентгеновское излучение не видит контраста, поэтому требуются синхротроны высокой энергии.

Кто участвует в процессе восстановления?

Специалисты по компьютерному зрению, разработчики алгоритмов машинного обучения, историки и эксперты по чтению папирусов со всего мира.

Экспертная проверка: инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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