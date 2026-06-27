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К Земле летит астероид размером с небоскрёб: такое сближение случается примерно раз в десять лет

Наука » Экология » Космос

27 июня мимо Земли пролетит астероид размером с небоскреб. Объект 1997 NC1 двигается на скорости почти 20 тысяч миль в час. Ученые успокаивают: угрозы для планеты нет. Мы расскажем, как своими глазами увидеть это движение звездного странника и где следить за трансляцией.

Межзвёздная комета
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Межзвёздная комета

Трансляция опасного гостя

Проект Virtual Telescope устроит серию стримов 26 и 27 июня. Видеопоток стартует в 19:00 по времени Восточного побережья США. Роботизированные телескопы в Италии передадут картинку в реальном времени. Если облака не помешают, зрители увидят астероид в движении.

"Никаких поводов для паники здесь нет. Размер объекта позволяет легко рассмотреть его даже в небогатую оптику", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин, ученый-физик.

Наблюдение через ваш телескоп

Астероид 1997 NC1 пролетит мимо Земли на дистанции почти полутора миллионов миль. На пике яркости он достигнет десятой звездной величины. Это идеальный шанс для любителей ночного неба. Вам потребуются бинокли с увеличением 10x50 или компактный четырехэтажный телескоп.

Параметр Характеристика
Расстояние 2 565 839 километров
Скорость 31 992 км/ч

Ищите объект в созвездии Змееносца. Чем ниже число звездной величины, тем ярче объект светит на небосклоне. В этот раз яркость будет достаточной для бытовых инструментов.

"Масштаб события привлекает любителей астрономии. Раз в десятилетие небесные камни пролетают достаточно близко для детальных снимков", — рассказал специально для Pravda.Ru Павел Громов, астроном.

Ответы на популярные вопросы о полетах астероидов

Почему астероид назвали потенциально опасным?

Его размер достигает 440 метров, а орбита периодически сближается с нашей планетой. NASA присвоило ему такой статус из-за габаритов, а не угрозы в этот конкретный день. Столкновений с Землей или Луной не будет.

Откуда берется информация о таких объектах?

Астрофизики постоянно сканируют небо при помощи мощных наземных обсерваторий. Каждую траекторию просчитывают математические модели, исключающие ошибки.

"Статистика ударов по планете говорит о редкости катастроф, подобных Тунгусскому метеориту", — объяснил Алексей Руднев, астрофизик, в беседе с Pravda.Ru.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, астроном Павел Громов, астрофизик Алексей Руднев
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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