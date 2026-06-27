К Земле летит астероид размером с небоскрёб: такое сближение случается примерно раз в десять лет

27 июня мимо Земли пролетит астероид размером с небоскреб. Объект 1997 NC1 двигается на скорости почти 20 тысяч миль в час. Ученые успокаивают: угрозы для планеты нет. Мы расскажем, как своими глазами увидеть это движение звездного странника и где следить за трансляцией.
Проект Virtual Telescope устроит серию стримов 26 и 27 июня. Видеопоток стартует в 19:00 по времени Восточного побережья США. Роботизированные телескопы в Италии передадут картинку в реальном времени. Если облака не помешают, зрители увидят астероид в движении.
"Никаких поводов для паники здесь нет. Размер объекта позволяет легко рассмотреть его даже в небогатую оптику", — отметил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин, ученый-физик.
Астероид 1997 NC1 пролетит мимо Земли на дистанции почти полутора миллионов миль. На пике яркости он достигнет десятой звездной величины. Это идеальный шанс для любителей ночного неба. Вам потребуются бинокли с увеличением 10x50 или компактный четырехэтажный телескоп.
|Параметр
|Характеристика
|Расстояние
|2 565 839 километров
|Скорость
|31 992 км/ч
Ищите объект в созвездии Змееносца. Чем ниже число звездной величины, тем ярче объект светит на небосклоне. В этот раз яркость будет достаточной для бытовых инструментов.
"Масштаб события привлекает любителей астрономии. Раз в десятилетие небесные камни пролетают достаточно близко для детальных снимков", — рассказал специально для Pravda.Ru Павел Громов, астроном.
Его размер достигает 440 метров, а орбита периодически сближается с нашей планетой. NASA присвоило ему такой статус из-за габаритов, а не угрозы в этот конкретный день. Столкновений с Землей или Луной не будет.
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